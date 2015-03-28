29 марта: Ниагарский водопад, "Евгений Онегин" и взрывы в метро

4:47 Your browser does not support the audio element. Общество День в истории Март

29 марта

День специалиста юридической службы

Православный календарь

День памяти святого мученика Саввина.

Святой мученик Саввин во время гонения на христиан был предан и схвачен язычниками вместе с 610 другими христианами. После истязаний их всех утопили в Ниле в 287 году.

Народные традиции

День Саввина. "На Саввина сани покинь, телегу подвинь".

"Солнца хоть и нет, а вода все одно бежит". Если этот день теплый, то весна будет теплой.

Именинники: Александр, Серапион, Трофим и Юлиан.

События

29 марта 1830 года Ниагарский водопад замерз. Наверняка, те, кому посчастливилось побывать у Ниагарского водопада, были потрясены величественным зрелищем. Но каково же должно было быть изумление тех, кто полтора века назад увидел, как его не стало. Из-за гигантских ледяных заторов река на один день остановилась.

29 марта 1879 года - первое исполнение оперы П. И. Чайковского "Евгений Онегин". Это был ученический спектакль Московской консерватории в Малом театре.

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29 марта 1891 года издан указ императора Александра III о закладке Великого сибирского пути — Транссибирской железнодорожной магистрали.

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29 марта 1937 года начался арктический полет с целью покорения Северного полюса с воздуха. "Флагманскую машину вел я, — писал впоследствии прославленный летчик Михаил Васильевич Водопьянов, — за мной шли Герой Советского Союза Молоков, Мазурук и Алексеев. На борту наших самолетов находилась экспедиция, которой предстояло высадиться на полюсе и остаться там для проведения научной работы".

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29 марта 1959 года на экраны США вышел фильм режиссера Билли Уайлдера "Некоторые любят погорячее" с Мэрилин Монро, Тони Кертисом и Джеком Леммоном в главных ролях.

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29 марта 1973 года, через два месяца после подписания в Париже соглашения о прекращении огня, последний американский солдат покинул Вьетнам.

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29 марта 1976 года прошла 48-я церемония вручения наград Американской академии киноискусств. Пять главных наград получил фильм Милоша Формана "Кто-то пролетел над гнездом кукушки": за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучший сценарий и лучшие мужскую (Джек Николсон) и женскую (Луиза Флетчер) роли. Фильм был выдвинут еще по четырем категориям.

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Западная культура как оружие уничтожения

29 марта 1989 года на 61-й Оскаровской церемонии лучшим назван фильм "Человек дождя", его постановщик Барри Левинсон — лучшим режиссером, исполнитель главной роли Дастин Хоффман — лучшим актером, сценаристы — авторами лучшего оригинального сценария.

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29 марта 2004 года семь восточноевропейских стран (Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словакия и Словения) официально были приняты в НАТО.

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29 марта 2010 года 41 человек погиб в результате взрывов на станциях московского метро "Лубянка" и "Парк культуры", устроенных террористками-смертницами. Организатором терактов следствие назвало Магомедали Вагабова, одного из лидеров бандподполья в Дагестане. В августе того же года он был ликвидирован в результате проведенной спецоперации.

Дни рождения

29 марта 1899 года родился Лаврентий Берия, Маршал Советского Союза, руководитель атомной программы, неоднозначная фигура в истории Советской России.

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29 марта 1963 года родилась Элл Макферсон, австралийская супермодель.

29 марта 1968 года родился Владимир Пресняков-младший, поп-певец.

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