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Автор Игорь Буккер

Катя Лель: "Я впервые сыграла в кино не саму себя"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Катя Лель — исполнительница всем известных хитов "Огни", "Я по тебе скучаю", "Мой мармеладный", "Две капельки" и др. Но творчество певицы не ограничивается "попсой".

Катя Лель: "Я впервые сыграла в кино не саму себя"

Не так давно Катя записала "Альбом волшебных мантр "Вибрации любви", а на днях сыграла в кино. И не саму себя, как в сериалах "Ландыш серебристый" и "Клуб", а полновесную роль, с текстом и историей.

— Катя, вы на днях снялись в картине режиссёра и актрисы Анжелины Карелиной с рабочим названием "Никогда не спасайте котиков". Что за роль, чем она была вам интересна?

— Я сыграла кастинг-директора. В кино эти люди занимаются подбором актёров на роли в проекты. Такая уверенная в себе женщина, которая с душой занимается любимым делом. Она искренне, но не без помощи хитрости хочет помочь актрисе получить ту роль, которую, по её мнению, она заслуживает.

Нужно было создать немного "мафиозный" образ.

Роль актрисы исполняет сама Анжелина Карелина. Была рада встретиться на площадке с Димой Миллером, который играет в фильме главную роль. Мы с ним снимались в моём клипе "Гамма-бета". И вот жизнь нас снова свела на съёмках Анжелины.

— В картине "Никогда не спасайте котиков" много построено на импровизации. А в своей жизни вы много импровизировали, может, часто совершали спонтанные поступки?

— Я вообще человек решительный, долго не думаю. То есть, я вдумчива, но если одержима какой-то мыслью, если даже всё поставлено на кон, я всё равно это сделаю. Потому что понимаю: если сделаю, это будет моя ошибка, но если не сделаю, буду винить какого-то другого человека. Стараюсь всегда принимать решения осознанно и по своей душе.

— Судьба свела вас с Анжелиной Карелиной на её моноспектакле "Океан в облаках, или из Голливуда в Гималаи". Как вам спектакль, ведь там есть тема йоги, медитаций, того, чем вы увлекаетесь уже лет 10.

— Это очень необычно, когда актриса находится совершенно одна на сцене в течение почти двух часов. И мне было приятно услышать истины, которые действительно мне близки. Что такое йога, что такое эго. Поиск духовного пути. Я внимательно наблюдала за Анжелиной, она очень талантлива и экспрессивна, очень познавательна в своём личном поиске, в исследовании окружающего мира.

И ещё мне очень запомнилась фраза в конце спектакля, что все мы — частицы большого океана, и чем каждая частица чище, тем чище будет океан.

Когда в мир пришёл хаос, связанный с игрой в пандемию, это стало переломным моментом в моей душе. В 2019 году я была на Бали, и известный брахман, который считывает жизнь человека по пальмовым листьям, сказал мне, что в этом воплощении я — лекарь.

— В смысле врач? По каким болезням?

— Лекарь душ человеческих. Меня это, конечно, очень удивило, но где-то внутри я понимала, что к этому иду. Брахман сказал — вы должны петь мантры. "Я и мантры?" — удивилась я. "Вы к этому придёте через некоторое время", — ответил брахман. И вдруг, спустя полгода, со мной связывается духовный учитель, композитор и мистик Джозеф Майкл Леври и говорит тот же самый текст: ваше время пришло. И добавляет: вы должны спеть со мной исцеляющие мантры, которые будут менять человека на уровне ДНК.

Мы выпустили с ним "Альбом волшебных мантр "Вибрации любви" на мировом лейбле Sony music — на санскрите, иврите, английском и русском языках.

Моя жизнь потекла в новом духовном русле, ко мне стали приходить сильные знания, исцеляющие энергии, которые помогают людям, и меня очень сильно вдохновляют и радуют.

— Насколько много вы сейчас выступаете — просто как популярная певица Катя Лель?

— У меня сейчас много съёмок. С концертами после пандемии ситуация тоже начинает восстанавливаться. Другое дело, что игра в пандемию привела нас к новым правилам в шоу-бизнесе. Творческих людей это сильно коснулось, нас посадили по домам и разобщили. Чтобы не было единения людей, сплочённости. Но мы сейчас двигаемся в новом мироощущении, и я этому очень рада. Просыпается планета, каждая душа и каждый человек делает свой осознанный выбор. Я его сделала, я за свет и за любовь.

— Как поживает ваша 13-летняя дочь Эмилия, к чему стремится она?

— Она занимается музыкой. Английский, спорт, танцы. Всё хорошо, слава богу. Она сама делает выбор, кем ей быть в будущем. Я ей ничего не навязываю.

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Жизнь состоит в том, чтобы создать себя | Катя Лель, Любовь Казарновская и Светлана Драган
Редактор: Алексей Ткаченко
Темы кино шоу-бизнес
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