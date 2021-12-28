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Автор Ирина Гусакова

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек: эта странная голливудская любовь

Шоу-бизнес » Зарубежный

Американская поп-звезда Дженнифер Лопес вернулась к экс-возлюбленному Бену Аффлеку, за которого, по слухам, снова собирается замуж.

Новость шокировала поклонников звезды, породив множество сплетен и слухов. Стоит отметить, что в жизни Джей Ло было много мужчин и отношения с некоторыми из них даже приводили к браку. Лопес однажды сказала, что, по её мнению, за всю жизнь можно полюбить много разных людей. Что же вкладывает в понятие "любовь" знаменитость?

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек: история любви

Лопес и Аффлек воссоединились в этом году после громкого разрыва отношений в 2004 году. Аффлек не был многословен, рассказывая журналистам о том, почему он снова сошёлся с экс-невестой. При этом он заявил The Wall Street Journal, что это "отличная история". Актёр подтвердил, что они снова вместе, не вдаваясь в подробности.

"Трудно сказать, кому из нас выгоднее наше воссоединение. Я могу сказать, что чувствую себя прекрасно и вполне здоров. И это хорошая история. Это отличная история. Знаете, может быть, однажды я её расскажу. Я всё запишу на бумажку, а потом сожгу её", — отшутился актёр.

Напомним, что отношения у Бена и Дженнифер завязались весьма банальным способом: они играли влюблённых в фильме "Джильи". Как это часто бывает в актёрской среде, экранный роман мгновенно перерос в реальный. При этом сам фильм провалился в прокате. Однако общественность это не особо волновало, ведь она уже вовсю обсуждала новую звёздную пару. Но страсть стала утихать, а Бен понял, что не готов жить в тени любимой женщины. Тем более, его собственная актёрская карьера тогда переживала не лучший период. Вот так закончилась тогда красивая сказка о любви.

Бен Аффлек

Дженнифер Лопес — не однолюб

У Лопес было много головокружительных романов, которые бурно освещались в СМИ. Непростым был её брак с певцом Марком Энтони. Лопес, которая была замужем трижды, в 2010 году дала интервью журналу Redbook, в котором призналась, что, по её мнению, любить можно многих. Тогда же она поведала о своих отношениях с Энтони, с которым в то время была в браке:

"Когда вы любите кого-то так сильно, что готовы работать, чтобы стать лучше, а этот другой готов сделать то же самое для вас, тогда между вами есть та самая волшебная связь".

Лопес тогда заявила, что Энтони вдохновляет её на то, чтобы становиться лучше:

"Хороший человек, мама, певица, исполнитель, друг и жена. Но сначала вы должны быть хорошими друзьями".

После развода с Марком Энтони, который случился год спустя после того интервью, певица рассказала немного другую историю. Она пояснила своим поклонникам, что постоянно чувствовала какое-то насилие над собой со стороны экс-супруга в той или иной форме.

Сейчас же Лопес признаётся, что у неё сменились приоритеты. Романтические отношения и творческая карьера теперь для неё не главное. В центре её внимания — дети Макс и Эмма.

"Мой главный приоритет сейчас — чтобы мои дети были счастливы. Это моя главная цель в жизни", — рассказала Лопес.

Возможно, с Беном теперь надеется построить семейное гнездышко певица, расставившая приоритеты. Так стоит ли теперь поклонникам ждать хеппи-энда?

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Джей Ло проснулась влиятельной знаменитостью
Редактор: Елена Тимошкина
Темы голливуд шоу-бизнес бен аффлек дженнифер лопес
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