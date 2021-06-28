Волшебные проекты Андрея Ктитарева: немного о группе "На-На", Алле Пугачевой и Дмитрии Рогозине

Произведения Андрея Ктитарева знают без преувеличения все, в частности, "Нас бьют — мы летаем", которую поет Алла Пугачева. Также среди его "клиентов" Александр Маршал, Александр Малинин, хор Турецкого, Александр Буйнов, Николай Расторгуев. Андрей — многократный лауреат телевизионного конкурса "Песня года", обладатель национальной российской премии "Овация", член Союза композиторов, а сейчас — гость Pravda. Ru.

Сергей Каргашин: Давай отмотаем назад время твоего становления. Я знаю, ты закончил Московский институт культуры, работал в инструментальном коллективе "Видео-джаз".

— Да, под руководством Виталия Розенберга, который долго работал в группе "Арсенал" с Козловым. Потом он решил сделать свой сольный инструментальный проект, я попал в этот коллектив и объездил много городов России. Я окунулся в прекрасный мир джаза, но после этой работы меня кинуло немного в другую стезю, в популярную музыку.

— Я думаю, ты хочешь нам рассказать о легендарной группе "На-На".

— Мы познакомились с Бари Алибасовым, он пригласил меня к себе музыкальным руководителем. Это было в 1989 году, и мы начали работу. Коллектив только формировался, и вот тогда мы с Алибасовым написали легендарную песню "Упала шляпа", которая дала и группе популярность, и мою скромную персону вывела в ранг известных людей.

— И шесть лет ты был музыкальным руководителем "На-На".

— Да. Мы объездили много стран Европы, были в США, и у нас был знаменательный концерт в "Хард Рок Кафе" в Нью-Йорке, где публика была просто поставлена на уши, было много отзывов, включая прессу. И это в итоге подвигло Бари на некую попытку продвинуть группу на американском рынке.

В силу ряда причин этого не удалось и не очень хорошо сказалось на группе, так как здесь ее подзабыли, и пришлось снова начинать все с нуля. Так что русская песня нужна в первую очередь в нашей стране и нашей публике, нельзя про нее забывать. Русская песня — это русское слово.

— Расскажи о поэтах, с которыми доводилось работать.

— Это были:

Михаил Танич,

Лариса Рубальская,

Карен Кавалерян,

Джахан Поллыева.

Из современных могу назвать моего друга — замечательного Сергея Каргашина, сидящего напротив меня. Спасибо им, что они пишут стихи, не останавливаются.

— О нашей любимой Алле Борисовне. У тебя с ней целых четыре песни: "Нас бьют, мы летаем" как раз на слова Поллыевой, потом "Не звони", стихи Михаила Гуцериева. Песня "Под одним флагом".

— Очень знаковая песня, которая Аллу подхлестнула, дала некий позитив в жизни. И еще четвертая песня — "Монолог" на стихи Карины Филипповой. Там есть замечательные строки: "Я не всех одинаково — каждого больше люблю". К сожалению, эта поэтесса ушла год назад уже в достаточно преклонном возрасте.

Человек необыкновенного поэтического дара… Были знаковые песни с Валентиной Толкуновой, люди такого дара — редкость. Я ее считаю продолжательницей Анны Ахматовой, Марины Цветаевой. Мне кажется, это именно такого уровня поэт.

— У нее прекрасный супруг, художник-иллюстратор Борис Диодоров.

-. Он создал очень много произведений, в том числе он даже получал премию в Дании за "Русалку". Его последняя, очень знаковая работа — Пушкинский музей в Тверской области.

Политики в шоу-бизнесе

— Еще у тебя есть песни с очень интересным автором, который возглавляет "Роскосмос".

— Да, Дмитрий Олегович Рогозин. Познакомились через его супругу Татьяну, потому что она тоже пишет песни. У нас с ней были написаны песни для Авраама Руссо, для Александра Маршала и Николая Расторгуева. Вот работа с последним вошла в одноименный фильм "Прощаться не будем", посвященный Великой Отечественной войне.

Дмитрий Рогозин

И мы с Дмитрием Олеговичем сделали прекрасную песню "Пролетая над Россией", которую спел Николай Расторгуев. Очень достойная и знаковая вещь.

— Я бы хотел еще поговорить об одном замечательном человеке — Михаиле Евдокимове. Он был сильным драматическим певцом, и у тебя с ним был целый проект, который из-за его гибели не получил воплощения….

— С Михаилом Сергеевичем мы были знакомы с 90-х годов. Помимо моей музыкальной композиторской работы, я еще всегда в параллели занимался студийной — аранжировка, продюсирование. Когда ему сделал несколько песен советских композиторов, у него возникла идея в современной аранжировке сделать замечательные песни 1960-х — 1970-х годов Валерия Ободзинского, группы Стаса Намина "Цветы", группы "Синяя птица".

Он находил время даже во время своего губернаторства. И вот мы ждали, когда будет момент прилететь в Москву, записать в студии эти прекрасные песни… Он их очень проникновенно чувствовал. Это был очень одаренный человек. И, конечно, я думаю, не только мне, а очень многим его сейчас не хватает.