Ренат Ибрагимов: "Итальянцы называли меня русским Паваротти"

Как певец Ренат Ибрагимов получил сразу шесть званий народных артистов? Каким образом кинематограф дал ему звание "русского Паваротти"? Об этом он рассказывает в интервью "Правде.Ру".

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Ренат Ибрагимов: "Певец должен петь постоянно"

Сергей Каргашин: Я знаю, что вы пишете и слова, и музыку, и записываете песни собственного авторства.

— Это происходит редко и не специально — просто есть желание, и рождается вначале музыка, потом стихи. Есть две песни — "Домой" и "Победа", я 30 лет назад их исполнил в Ленинградской области и в Казахстане. И когда я вновь туда попал, их попросили повторить — оказалось, их помнят. А у меня их в репертуаре уже не было, пришлось их разочаровать…. Я эти песни вновь взял в работу и даже сделал клипы на них.

— Вы являетесь мастером искусств Молдавии…

— Маэстро Молдавии, но это как народный артист.

— Это звание вам дали в 2007 году, а за какие заслуги?

— Был там с гастролями. Президент Воронин там был тогда — вот он меня приглашал несколько раз. Вообще у меня шесть званий народных артистов. Если по рангу судить, как в армии, одна звездочка — это генерал, народный артист, да, генерал-майор, дальше генерал-лейтенант, генерал-полковник, потом генерал армии, да?

— Вы народный артист России, Татарстана, Молдавии…

— Киргизии, Каракалпакстана, Карачаево-Черкесии. Я их никогда не стремился получать, просто мне их давали после гастролей. Фактически — народный артист Советского Союза.

Прекратились поездки, появилась свобода

— Когда вам было комфортнее — при советской власти или в современном шоу-бизнесе? Или нельзя это сравнивать?

— Это все разные вещи… У меня удачно складывалась судьба и при советской власти. Никаких проблем в творчестве я не испытывал. Конкурсы, выступления, радио, постоянные гастроли за рубеж. Когда началась перестройка, рухнула филармония, прекратились поездки, но появилась возможность более свободным быть.

В частности, я выступил как продюсер и исполнитель главной роли в фильме "Итальянский контракт". После него меня начали называть русским Паваротти итальянцы — я на презентации пел. Я возил работу в Сан-Рафаэль, на кинофестиваль во Франции, его показали днем вне конкурса. Я пришел посмотреть реакцию — народу не так много, но после каждого музыкального номера аплодируют. Это меня очень порадовало.

— После этого в кино больше не звали?

— Меня вообще не звали, я сам это кино снял. Просто нашел людей, которые помогли. Хотя желание было и возможности. Музыкального кино у нас после Дунаевского особо не было. Такого по-настоящему, которое бы… Вот итальянцы сняли великолепные фильмы серии.

Американцы сняли шикарные фильмы с участием Марио Ланца — "Полуночный поцелуй", "Любимец нового Орлеана", "Великий Карузо". Можно было и нам такое создавать. Но этого не делалось, другое кино снимали на потребу зрителей.

— Музыка окрыляет человека, наполняет жизнь смыслом. Но есть такая музыка, которую не захочешь слушать — современные все эти рэперы… А кто вам из нынешних певцов, музыкантов нравится?

— Из эстрадных мне нравится Володя Кузьмин. Гарик Сукачев — тоже рок-певец. Единственный настоящий российский рок-певец, у которого свое лицо, свой репертуар, который не подражает никому.

— Что-то его за последнее время не видно и не слышно.

— Я думаю, работает за рубежом. Он признанный, его и там любят. Это творческий человек, настоящий, он не подражает никому. Он именно делает свой репертуар, у него своя манера пения, и все это у него здорово получается.