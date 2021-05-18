Ренат Ибрагимов: "Певец должен петь постоянно"

Итальянцы, которые понимают толк в музыке, назвали этого певца русским Паваротти. У него множество замечательных песен, которые и раньше звучали и по радио, и на телевидении, и сейчас: "Что так сердце растревожено", "Лада", "Наш город", "Талая вода"… В гостях у "Правды.Ру" Ренат Ибрагимов.

Сергей Каргашин: В 30 лет стать заслуженным артистом РСФСР — это очень сильно! А вот что стало толчком к тому, чтобы вас отдали в музыкальную школу?

— Увлечение музыкой было с детского сада. Я всегда участвовал во всех утренниках — запевалой, солистом, танцором. Играл на барабанах, на горне, будучи самоучкой. Пел и своих сверстников обучал. Учили всевозможные песни, в том числе военные.

— Вы в детстве и рисовать любили, у вас есть художественный талант.

— После музыкальной школы отец отвел меня еще в художественную. У него цель была, чтобы я меньше на улице болтался — район был неспокойный. Поэтому я всегда занимался чем-то.

— Вы служили в армейском ансамбле песни и пляски. Что вам дала эта служба в армии?

— В плане творчества — ничего совершенно, все же армия есть армия. Много, правда, ездили с концертами по Приволжскому округу, постоянно на гастролях, репетициях. Но тут я просто использовал то, что было у меня наработано.

Главное — впечатление от общения с ребятами, у нас был очень дружный коллектив. Даже и после дембеля я с большим удовольствием встречался с ними. Они все музыканты, многие лауреаты международных конкурсов.

— Вы закончили консерваторию, можете петь оперу — у вас были такие партии, как Евгений Онегин, князь Игорь.

— В Казани считалось, что это одно из лучших исполнений Онегина.

— Вы можете петь эстраду, народные песни, романсы. Что все же больше всего нравится?

— Все, что близко к душе, ты и поешь: классику, романсы Рахманинова, Глинки, Чайковского, городские романсы… Я в принципе всеядный певец, поэтому у меня концерты очень разнообразные были. В первом отделении пел камерную программу, а во втором уже песни.

— Вам довелось работать с лучшими композиторами: Пахмутова, Бабаджанян, Олег Иванов, Морозов, Фельцман, Френкель, Шаинский, Тухманов, Паулс. И вот песня Пахмутовой "Забота у нас простая" вам принесла удачу в 1975 году.

— Да. Я туда попал с армии, еще был коротко стрижен. Буквально из казармы на два дня заскочил домой, взял свой смокинг и улетел в Сочи на этот конкурс. Там я и познакомился с Александрой Николаевной Пахмутовой, с Добронравовым Николаем Николаевичем. Очень приятные были дни.

— После победы в конкурсе что-то в вашей жизни изменилось?

— Конечно. В то время конкурсы обозначали выход на большую сцену. Пригласили солистом радио и телевидения — в основном в фонд радио писал разную музыку. Большая работа.

— Что для вас сцена? Какие чувства охватывают, когда видите, что перед вами люди сидят и ждут?

— Радостные чувства. Люди настроены на хорошее, и ты своей работой стараешься не омрачить их, дать удовольствие. Я всегда говорил: цель в моем концерте, чтобы люди отдохнули, жизнь-то сложная. Хотя бы здесь полтора-два часа они расслабились.

— Вы счастливый человек?

— Я всегда в таких случаях говорю: всегда надо Всевышнего благодарить. Даже если жизненные сложности были, они все равно на благо, через них Он испытывает человека. Чем выше цель и возможности, тем больше человеку дается испытаний, поэтому все это на благо. Именно трудности формируют, а не удовольствия.

Проза и музыка

— Вы как-то сказали, что смысл вообще жизни — это любовь.



— Любовь — составная часть. К 70-летию я написал книгу, избранное, там более ста моих лучших произведений вокальных в самых разных стилях и на разных языках. Ее можно на флешке слушать, четырнадцать часов, и время в дороге летит незаметно…

— Может быть, вам вступить в Союз писателей, раз вы автор книги.

— А меня приняли туда. Я эту книгу подарил Иванову, председателю, и еще несколько экземпляров оставил другим авторам. Приняли единогласно. К первой части рецензии написали Пахмутова и Добронравов, ко второй Андрей Дементьев, а к третьей шейх Равиль Гайнутдин.

— Вы на вечере Дементьева исполняли его песню на музыку Евгения Мартынова — "Баллада о матери".

— Да. Вообще, я впервые ее услышал в исполнении Мартынова. Я видел, как на исполнение этой песни реагировала публика — это было потрясно. Его не отпускали со сцены, хотя в конкурсе не положено бисировать, ему пришлось повторить и спеть на бис в нарушение регламента. Такое было сильное впечатление.

— Вы в свое время участвовали в передаче "Точь-в-точь" и там исполняли песню Мартынова "Яблони в цвету".

— Неудачно. Мартынов из меня не получился, это неудачный образ. В дальнейшем мне другие давали образы, которые были ближе и по содержанию, и по голосу.

— А вообще участие в шоу оставило положительные эмоции?

— Вначале я думал, что не тем занялся. Я состоявшийся певец со своей манерой пения, а здесь надо под других певцов. Я ведь давно никому не подражаю. Но когда начал делать, мне даже интересно стало, я втянулся и работаю с удовольствием.

— Какие музыкальные шоу вам сейчас нравятся из телевизионных? Что-то смотрите?

— Я отрывками посматриваю. "Голос" — хорошая программа, там интересные певцы встречаются. По крайней мере, они несут положительный заряд.

Всегда в работе, иначе нельзя

— Что вы делаете для того, чтобы ваш голос был в форме? Ведь с ним постоянно надо работать, нельзя расслабляться.

— Когда у меня нет концертов, я работаю обычно в студии. Это позволяет форму держать, потому что певец должен петь постоянно, иначе идет просадка. Так что я много у себя на студии пишу. Сейчас вот с Мари Карне записали золотые хиты ХХ века. Сейчас работаю над программой на немецком — переводим на него самые интересные мировые хиты.

— Я понимаю так, что и на других разных языках приходилось петь.

— В концертах, как правило, итальянский. Итальянский, испанский, английский, турецкий, татарский, русский — это основные. Если очень нужно, любой язык можно выучить и спеть.

— А какой язык вам ближе всего — ну, помимо татарского и русского?

— В свое время очень много на итальянском я пел, когда учился в консерватории. Потом в Италию выезжал с концертами. На английском стал свой репертуар расширять потом.

— Жизнь не дает скучать, постоянно подбрасывает…

— Да, так это творческая работа, она всегда держит, помогает находиться в тонусе. Это так и должно быть.