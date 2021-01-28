Саруханов: "Хорошо, если хайпер понимает, что он не музыкант"

Осталось ли чистое творчество в шоу-бизнесе или он превратился в один сплошной хайп? Можно ли вообще нынешних хайперов назвать музыкантами? Этот вопрос и не только обсуждает с "Правдой.Ру" поэт и музыкант Игорь Саруханов.

Читайте начало интервью:

Игорь Саруханов: "Везде работаю вживую"

Сергей Каргашин: В шоу-бизнесе ходят идеи создания профсоюза музыкантов, в частности, эту идею озвучивал Иосиф Пригожин. Как ты к такому относишься?

— Скажу, что давно мечтаю об этом! Я даже недавно предложил, чтобы председателем такого профкома был Сергей Жилин — серьезный, высокий, большой, умный народный артист. Было бы намного легче решать многие вопросы, но не знаю, кто захочет этим заниматься.

Я не смогу точно. Я могу только поддерживать, везде участвовать, но вести это хозяйство тяжело, потому что это профсоюз музыкантов страны. Может, когда-нибудь я доживу и увижу, что есть такая организация, которая выбивает средства для развития, для помощи музыкантам, которые уже в возрасте, для пенсионеров. Многим ведь не на что жить!

Но наверху скажут: "А вы кого представляете? Напишите документ (представление, заявление) — мы будем его рассматривать. Но мы не можем рассматривать каждого в отдельности. Вы напишите от какой-то организации". А организация всё никак не создается. А надо ее создать. Хорошо бы уже в этом году.

— Для тебя как для творца, автора песен творчество — это особая стихия. Сейчас много молодых артистов, в основном из рэп-культуры — для них это больше хайп. Шоу-бизнес — это хайп или творчество?

— Частично он превратился в хайп, ведь сегодня определяют, кого звать-не звать по числу подписчиков. Смотрят интернет и решают, пригласить тебя на телевидение или нет. Моргенштерн в своем интервью сам сказал, что он хайпер, а не музыкант.

Это хорошо, что он так говорит, потому что музыкант имеет образование, дар к этому, талант от Бога. Даже можно не знать нот — многие известные музыканты их не знают, но у них замечательный слух, они одаренные. Но я все равно за то, чтобы какие-то знания были начальные. Но многие музыканты из выше описанных даже не знают, что они-то не музыканты, но называют себя так. У них музыкальная клавиатура — клавиатура от ноутбука. Какими-то кусками нарезал, слепил какой-то луп или бит, через тюнинг намычал, а о вокальных способностях речь не идет. Певец — это человек, у которого диапазон, который знает, как песню развивать, представлять.

А эти детишки этого не знают ведь. Им, видимо, никто не помогал дома, они сами развивались и называют себя гениями сами (я это тоже слышал). Пройдут годы — они вырастут, поймут, что образование нужно, это не шутка. Вообще на самом деле музыка — это очень серьезное дело.

"С кем ты"

— Расскажи о новом альбоме.

— Заглавная песня "С кем ты" — этим вопросом пронизан весь альбом. Даже если в каком-то треке он не звучит, он все равно подразумевается, потому что нужен, чтобы разрешить описываемую ситуацию — кто рядом с тобой вообще.

Люди часто когда понимают, с кем живут — у них уже дети вырастают. И дети-то не виноваты, что мама с папой не смогли договориться. Нужно научиться, перед тем, как в лодку сесть, видеть друг друга, чувствовать.

Есть в альбоме песня — называется "Прости". Я от себя прошу прощения у женщин, с которыми связывала меня судьба, что не разглядел, перепутал любовь со страстью. Страсть продолжилась, появились дети, они стали вырастать, и страсть ушла. А что осталось? Получается, если не было любви, то была только страсть. Это очень важный момент. После страсти должна быть любовь. Это обязательно.

Когда ты думаешь об этом человеке не потому, что тебя влечет физически, но еще на каком-то другом, более высоком уровне, когда ты понимаешь, что можешь жизнь отдать за этого человека, что ты не будешь думать, раздумывать и будешь впрягаться, ты будешь волноваться и переживать. Вот тут начинается уже другая степень отношений. И весь этот альбом пронизан напоминалками людям о том, что главное — это любовь. Если она еще осталась, только она спасает эти отношения, детские глазенки, которые смотрят на родителей в непонимании, что происходит.

Вот об этом альбом. Думаю, у него большое будущее. И я хочу выпустить 12 песен, которые выдержат любую критику.

Мне в этом году уже 65 лет. Я считаю, что должен был чему-то научиться и могу сказать своим потомкам: дети мои, пожалуйста, обратите внимание. Здесь гармония, здесь звуки сегодняшнего дня, здесь замечательные мелодии, которые запоминаются мгновенно, есть смысл. Здесь можно почитать и понять, есть ответы на многие вопросы. Когда ты не понимаешь, что происходит, — вот тут прочти, тут всё поймешь.