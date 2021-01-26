Игорь Саруханов: "Везде работаю вживую"

"Дорогие мои старики", "Зелёные глаза", "Бухта радости", "Желаю тебе" — все это он практически один. Автор известных всей России хитов рассказывает о заработках в пандемию, пении вживую и телевидении, работе со Стасом Наминым. В гостях у "Правды.Ру" Игорь Саруханов.

Сергей Каргашин: Пандемия — безусловное зло, лишившее артистов работы. А с другой стороны, появилось свободное время, когда можно побыть с семьей, написать новые песни. Как ты это время провел?

— Концертная деятельность для меня — не основной вид заработка. У меня собственный лейбл, и он приносит деньги. Монетизацию на Youtube и на всех цифровых площадках, где звучат и продаются мои работы. То есть я могу и не ездить на гастроли, но я без этого не могу — мне это так нравится! Я люблю работать в студии, за пандемию я выпустил новый альбом. Прямые эфирные выходы из дома — очень интересный опыт, он мне понравился, я собираюсь его продолжать. Спеть под гитару этот альбом в домашней обстановке для людей. Отвечаю на вопросы поклонников, есть обратная связь.

Гастроли очень сильно отрывают от домашних дел, и в доме накопилось много всего, где нужны мужские руки. Я как раз все привел в порядок в доме, подготовил его к зиме, очень много всего поделал. Больше видел семью, своих детишек.

— А сколько им лет?

— Любочке 12 лет, сложный возраст сейчас у нас, Розочке 6 лет. Они у меня умнички, стараются. Книжки читают.

— Как они относятся к папиным песням? Слушают?

— Не знаю даже… Любочка иногда свои собственные песни пишет, музыку и слова. Я на нее клипы снимаю. Сейчас чего-то не хочет, хочет больше танцевать.

И еще работаю над проектом "Реанимация". Не в медицинском смысле, а в смысле "восстановления". Восстановили 22 мои песни, заново аранжированные в звуке сегодняшнего дня. Сейчас это с удовольствием крутят на радио, потому что соответствует радийным технологиям. Работаю уже над третьим сезоном.

Готовимся ко дню рождения Розочки — ей будет 6 лет, я написал песню "Розочка". Видео будет сделано из домашнего архива. Сама песня будет уже в альбоме 2021 года, для которого уже 5 песен готово.

И еще пара слов о моем лейбле. Он называется Sarukhanov Music. Вместе с Любочкой там пять или шесть резидентов. Мы требуем от резидентов работать, трудиться, регулярно выдавать новые песни и клипы, чтобы было что продвигать. Это приносит деньги, а главное — популярность. Может, когда лейбл станет более продвинутым, то начнет приносить большие деньги. Сейчас деньги пока окупают только новые проекты. Это мне очень нравится, и вот я над этим работаю постоянно сейчас.

Почти все сам

— Ты автор более 300 песен — и пишешь слова, музыку. Являешься членом Союза и писателей, и композиторов, ты суперпрофессиональный певец — явно это сильно помогает?

— Помогает очень сильно. Хотя в 80-90-е годы я раз в десятилетие просил посотрудничать своих друзей — это Саша Новиков, не бард, а мой армейский друг, автор, в частности, песни "Скрипка-лиса". Мы и в армии писали — "Два луча" те же. И Саша Вулых — мы с ним соседи по Хамовникам. Он написал "Лодочку", "Придуманную любовь". Ну и Симон Осиашвили.

— "Дорогие мои старики" — это же он написал слова.

— Я ему очень благодарен за это. Еще Игорь Кохановский и, конечно, Михаил Исаевич Танич. Анатолий Монастырев — начало всех начал, он с Олей Писаржевской писал для группы "Круг" стихи. В самом начале я пробовал с поэтами, рука как-то была не набита. Точно могу сказать, что в последнем альбоме я вырос с поэтической точки зрения. И уже несколько песен становятся популярными, набирают силу. Особенно "С кем ты" — весомая и везде уже звучит.

— Хочу сказать: ты один из немногих артистов, кто всегда поет вживую.

— Да. Единственное место, где мы не поем вживую все — это телевидение. Твое право — приходить, не приходить, но телевидение тоже нужно для доставки информации до слушателя. Так что приходится иногда соглашаться на такие вещи. А так, конечно, везде абсолютно вживую. Благо пока голос есть, не кашляю. Высокие ноты беру, все нормально.

С чего начиналась слава

— У тебя в армии, в Ансамбле песни и пляски Московского военного округа состоялась историческая встреча с одним музыкантом. Расскажи, пожалуйста, об этом.

— Даже с тремя. Первый, кого я увидел — это Петр Михайлович Шаболтай, мой близкий друг, тогда старшина, сейчас директор Кремлевского дворца. Меня тогда прослушал Саша Слизунов, и выяснилось, что он из группы "Цветы" Стаса Намина. И вот как-то раз я стоял на тумбочке дневальным — все были распущены на выходные, и я чувствую на себе чей-то взгляд.

Поворачиваюсь — а там Стас Намин собственной персоной. Говорю: "Разрешите". Он: "Да перестань, успокойся, что, как дела? Ты, смотрю, Элтона Джона любишь. Ну, позови Слизунова". Я первый раз вблизи увидел величайшего человека, которого любил еще со школы, "Цветы" — это было просто недосягаемое… В итоге аккуратно так Слизунов меня ввел в курс дела, в репертуар всей группы "Цветы", и мы исполняли их во время службы, а также и репертуар Юрия Антонова, и Кости Никольского.

Наступил в итоге дембель. Слизунов и Намин познакомили меня с братьями Болотными — руководителями знаменитого ансамбля "Синяя птица". По четыре концерта в день, все на аншлагах. Прослушали, взяли. Отслужил я там четыре месяца, потом пригласили в "Цветы".

Я с такой радостью рванул! Нет, в "Птице" не было плохо, там классные ребята. Я все песни знал, потому что пел их на танцах в родном Долгопрудном. Долгопрудный, привет! Я тебя никогда не забуду. Там моя школа, там юность, всё там было. Но наступил момент триумфального возвращения в Москву, потому что "Синяя птица" была из Самары.

Для меня это была большая школа. Это было действительно круто встретиться с такими людьми. Со Стасом я дружу до сих пор. Это мой очень близкий друг. Он и учитель, и вообще мы можем годами не созваниваться, но каждая встреча — это радость, как будто встретил своего родного брата.