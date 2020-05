Главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова беседует с народным артистом Чеченской республики, заслуженным артистом Кабардино-Балкарии, поэтом и музыкантом Никитой Джигурдой. Считающий себя одновременно христианином и эзотериком, артист объявил нас всех богами.

— Дмитрий Гордон — это такой украинский ведущий, который жестко антироссийский. Вы его тоже защищаете?

Познакомился с Дмитрием Гордоном, когда мне то ли 25, то ли 26 лет было. Когда началась так называемая перестройка. Я так же, как сейчас, писал. Называли меня тогда диссидентом, антисоветчиком. Я давал концерты, которые запрещали после первого же выступления.

"Перестройка, перестройка,

Выборов крутой набег.

Новая головоломка.

Думай, добрый человек,

Кто тобою ныне правит,

Кто тебя по новой грабит?

Разве это демократ?

Серп и молот ему в зад!"

Столько лет прошло, а куплет остался актуальным. Я тогда еще познакомился с Димой.

Более того, я играю в более серьезные игры и продолжаю дело Иисуса Христа, ибо знаю классику, знаю Евангелия, когда тот, кого называют Иисусом Христом говорит: "Верующий в меня будет делать то, что делаю я и будет делать больше".

Я знаю, что вызываю гнев фанатиков. Но я говорю: "Ребята, на сегодняшний день я делаю больше, чем делал Иисус Христос!" Я знаю, что я бессмертный.

Так вот Он сказал: "Возлюбите врагов своих!" В этом смысле я и Путина, и Сечина, и Грефа, и Чубайса, возлюбил как врагов. Димка Гордон — не враг мне вообще. Я могу не соглашаться с его позицией как журналиста, но я знаю его боль и вижу, что он искренен в этой боли. Он так же, как многие сейчас говорят, если бы знал, чем закончатся эти майданы, не участвовал бы в этом.

До всех этих разборок, до 2014 года, я был профессором Академии безопасности и правопорядка при президенте России. Награжден был медалями, орденами, которые я надеваю по праздникам. Я предупреждал за пару лет до 2013 года, ребята, мы теряем Украину, потому что к власти пришел Ющенко и отменил все киношные и театральные фестивали. Российские и украинские артисты бесплатно давали спектакли, выступали на площадях, показывали кинофильмы. Братство было. Когда пришел к власти Ющенко, он отменил все эти фестивали. Но, парадокс, когда вернулся Янукович, он не вернул эти фестивали.

Я в Академии безопасности и правопорядка, пользуясь тем, что мне вручили орден, говорил:

На что мне — не буду называть фамилию — человек, рожденный на Украине, глава Академии безопасности и правопорядка, говорил штампованную фразу: "Никит, да куда хохлы денутся? Трубу перекроем и весь их бунт закончится". На что я говорил: "Ребят, вы — диванные генералы, а там ребята, обожженные местью. Тоньше надо и использовать наработки советского Комитета государственной безопасности". Меня не слушали.

Мало кто знает, что в 1999 году, после победного шествия первой и второй серии фильма "Любить по-русски", наш творческий коллектив, особенно Матвеева, боготворил за мечту старое поколение. В этом фильме мой герой говорил:

И великий Валя Черных, царство ему небесное, оскароносец за сценарий фильма "Москва слезам не верит", очень тонко прописал, где мой герой Виктор Курлыгин в тюрьме. Один зек объявил себя президентом, другой премьер-министром. Мой герой в камере кричит: "Объявляю государственный переворот! Отныне президентом буду я, а Думу нашу мы разгоняем нахер!" Это были те ассоциации и та свобода слова, которая тогда была допустимой и общепринятой.

Сейчас творится преступление на мировом уровне. Преступление похлеще реализации планов Адольфа Гитлера. Попомните мои слова, обречен Билл Гейтс, как был обречен Третий рейх. Как Джордано Бруно я готов отвечать за свою идею. Я не продаюсь, не боюсь смерти, ее нет. Есть бесконечная игра. И четвертое измерение — царство небесное, которое у нас в сердце! Я в нем периодически живу. Но огромное количество людей с рабской психологией мне там пишут: надо за оружие браться, надо выходить на площади.

А людям, понимающим о чем я говорю, почаще напоминать, что насильственное свержение власти — это иллюзия. Об этом говорил как раз тот, кого называют Иисусом Христом. Ситуация повторяется. Как Христос говорил: "Возлюбите врагов своих. Кто мне поверит, познает Царствие небесное". Кто поверит и не будет верить фейкам, тот познает Царство небесное — четвертое измерение даже в этой "левой" пандемии, в этих прививках.

— Как быть тем, кто тяжело болеет и умирает. Что делать, если видел собственными глазами, как выносят из подъезда задыхающуюся, с кровавой пеной медсестру? Что делать, если она заразила мужа и детей? Видели ли вы, как болеют люди в случае тяжелого развития болезни?

- Я понимаю этот вопрос. Молиться, молиться, потому что будут уходить миллионы. Но мы бессмертны. Верить в царствие небесное и молиться. Я предлагал центральному каналу пустить меня за красную линию. Пустите, я напишу расписку, что беру ответственность на себя. Покажу, как граф Орлов, который голыми руками трупы в чуму выносил, что человека верящего и обладающего высокими вибрациями, не тронет так называемый коронавирус. А если и тронет, то я справлюсь с ним самостоятельно. Я сочувствую болеющим. Умирают каждый день миллионы людей. От гриппа — 650 тысяч. Давайте оставим мертвецам мертвых, а живым живых.

Я голодаю периодически, чтобы понимать людей, которые сидят сейчас без денег и хотят оружие в руки брать, чтобы пойти на этих упырей.

Чудо произойдет только благодаря таким людям, как вы, как Мария Шукшина, Катя Гордон, Стас Садальский, то есть те, кто пытаются в этой пандемии страха и в этой массовой телевизионной мировой лжи, как Игорь Гундаров, донести до людей истинную информацию.

И напоследок одиннадцатая заповедь того, кого называют Иисусом Христом: Не бойся! Не сцы! Secretly We Are All Gods! Тайно мы боги! Надо тайное сделать явным!