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Автор Инна Новикова

Никита Джигурда: "коронавируса нет, есть пандемия паники"

Общество

На прямой линии с главным редактором "Правды.Ру" Инной Новиковой народный артист Чеченской республики, заслуженный артист Кабардино-Балкарии, поэт, музыкант Никита Джигурда. Кроме того, позиционирующий себя как эзотерик и оккультист, Никита является ярым коронаскептиком и объясняет, почему стал таковым.

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— Вы достаточно критично относитесь к карантину. Вы — коронаскептик, который считает, что не надо соблюдать самоизоляцию.

— Я не считаю, что нужно не подчиняться даже не конституционному решению власти. Я законопослушный гражданин, но при этом я очень жестко критически отношусь, ибо я перечитал и пересмотрел огромное количество информации. Вообще-то в русском языке слово "самоизоляция" подразумевает "сам себя изолировал".

Когда за нарушение так называемой самоизоляции:

  • берут штрафы,
  • забирают,
  • ломают бабушек,
  • детей,
  • мужиков
  • и так далее,

это называется "домашний арест". Мое отношение к этому сугубо отрицательное, негативное.

Информация решает все, или "разводилово"

Я понимаю расклад игры, при котором наши правители, увы, выполняют установки Всемирной организации здравоохранения, не раз уличенной в подлогах, во лжи и с эпидемией так называемой Эболы, и свиного гриппа. Вся конспирология, которая до выхода программ Алексея Пиманова и Никиты Михалкова многими даже образованными людьми воспринималась как некий фейк, некая хайповая ситуация, для меня была ясна изначально. С конца 20-го века я знал по своим эзотерическим, оккультным источникам, что в начале 21-го века начнется так называемый апокалипсис.

Апокалипсис переводится как "поднятие занавеса". Информационного.

На мой взгляд, на сегодняшний день есть четкое разделение на людей, которые понимают, что самоизоляция незаконна, что никакой пандемии коронавируса не существует, ибо когда была так называемая эпидемия Эболы и свиного гриппа, ВОЗ объявило до 30 процентов смертности. А сейчас, напоминаю, особенно в России, один процент.

Это лохотрон и разводилово.

Около двух месяцев назад, когда появилась эта информация, я пошел в атаку. Многие мои знакомые и друзья, как всегда, — в рассыпную. Я особняком стою в шоу-бизнесе.

Признаюсь впервые на камеру, когда началась вся эта история, мне позвонили с центрального канала (не буду уточнять с какого) и предложили небольшой сериальчик. 3-5 выпусков программ за хорошие очень деньги, чтобы я с Мариной объявили: Марина заболела во Франции коронавирусом. Первую серию снимают в больнице, а в финале надо сказать о том, что это не коронавирус. Ей повезло, поэтому всем оставаться дома, это очень опасно и так далее.

Несмотря на то, что деньги были для массового сознания очень большие, я сказал: "Я в эти игры не играю. Не хотите ли вы поговорить о главном. У вас все об этом сейчас говорят, давайте я расскажу о том, что это лохотрон, что никакой пандемии нет, что от гриппа ежегодно умирают до 650 тысяч человек. Если бы телевидение всего мира стало бы ежедневно говорить о том, сколько ежедневно умирало или умирает людей от гриппа и от вируса гриппа, то паника была бы еще большей, потому что сегодняшние цифры ушедших от так называемого коронавируса значительно меньше, чем цифры уходящих в мир иной от эпидемии так называемого гриппа.

Давайте поговорим о количестве умерших от инсульта, давайте поговорим о количестве умерших в результате самоубийства, когда до 30 тысяч в год в России кончают жизнь самоубийством.

Давайте поговорим об алкоголизме, сколько уходит".

На что мне ответили: "Нет, у нас сейчас — по секрету — не такая установка. Подумайте! Мы вам перезвоним, можно поторговаться по деньгам". Я сказал категорически: "Я в эти игры не играю потому что, на мой взгляд, это и есть начало так называемого Апокалипсиса, когда праведники направо, грешники налево". После моего отказа пошла череда: Лещенко, Николаев, Дана Борисова, Стас Михайлов и вся эта шняга пошла крутиться по телевидению. Для меня однозначно ясно, что эти ребята делают, не ведая что творят. Они участвуют, пардон, как проститутки, в этом процессе. Гонят пандемию страха.

Здесь я полностью согласен с великим ученым и человеком Игорем Гундаровым, интервью с которым я смотрел. Помимо него я смотрел и итальянцев, и американцев, всех свободных профессоров и вирусологов, и людей, которые однозначно все говорят, что их не пускают к центральному телевидению. Они запрещены, удаляют их ролики, когда они цифрами показывают картину происходящего. Я знаю о чем говорил Билл Гейтс со своей братвой, и Греф и так далее.

Все это истина, а не фейк. На сегодняшний день идет атака на Никиту Сергеевича Михалкова, которому я простил все былые претензии, потому что будучи отлученным от эфира и зная, что эта тема очень жесткая, тем не менее он сделал ту программу, которая повлияла на многих образованных и необразованных людей. Сомневающихся, конспирологическая это версия или нет.

Для меня однозначно ясно на тысячу процентов, что правители всех стран мира, кроме нескольких, как Швеция, Белоруссия и еще несколько, которые не участвуют в постановочном спектакле. Я это утверждаю и как режиссер, и как артист. Я все это вижу, как эзотерик и оккультист, который на протяжении 25 лет изучает труды английской школы психологии Алисы Бейли, права на труды которой принадлежат Биллу Гейтсу и его жене.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Игорь Буккер

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