Джигурда: коронавируса нет, у Гейтса свои планы, Соловьев — трус

Главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова беседует с народным артистом Чеченской республики, заслуженным артистом Кабардино-Балкарии, поэтом и музыкантом Никитой Джигурдой, который откровенно рассказал, какими путями-дорожками он пошел после отказа сотрудничать с Кремлем и зачем вызвал на боксерский ринг телеведущего Владимира Соловьева.

Читайте начало интервью:

— Вы вызвали телеведущего Владимира Соловьева на боксерский ринг за оскорбление Василия Уткина и Игоря Гундарова, который тоже был у нас в эфире.

— И Гундарова, и Дмитрия Гордона, и Катю Гордон. В 2017 году, когда меня безбожно мочили фейками, обвиняя во всех грехах: в изнасиловании, в наркомании, и т. д. А я все суды выиграл! Ни одного уголовного дела нету!

Он в своей радиопрограмме позволил пройти информации, которая говорила о том, что Джигурда занес в ДНР баблос и купил себе паспорт.

— Вы думаете, Соловьев согласится выйти против вас на боксерский ринг?

— У меня в Instagram те слова, которые я посвящаю и коронавирусу, и Соловьеву:

Соловьиный помёт, соловьиный помёт очень многим по нраву.

Как подделанный сыр и дрянное вино, но соловьиный помёт множит зло и отраву.

Соловьиный помёт — это просто говно.

Это маленькая часть моих посвящений, эпиграмм в адрес Владимира Соловьева, который оказался трусом, потому что он вызывал на бой Василия Уткина и оскорблял неоднократно уважаемых и любимых мною людей, когда понтовался на камеру, Вы знаете, сейчас и Люба Соболь стебает его.

Он сам, называя меня фриком, ни разу со мной не общался. Ни разу не пригласил меня к себе, потому что чувствует и знает, что у барьера или в его программе я разделаюсь с ним интеллектуально. У меня два высших образования. Когда я отказался от сотрудничества с Кремлем — я пошел другим путем.

Мне перекрыли кислород и сказали, что я не буду сниматься ни в каких фильмах. Всем режиссерам первой и второй категорий запретили снимать Джигурду в кино. Я вынужден был в 2012 году пойти своим путем, окунуться в шоу-бизнес, надеть маску джокера, и опа!

Вертели у виска даже мои коллеги, которые говорили "был нормальный пацан, крыша поехала". Но я держу всегда сверхзадачу, которую я определил еще в прошлом веке.

Джигурда срывает все маски с Билла Гейтса

Я глубоко убежден, что трагедия для многих людей не только в России, но и во всем мире, связана с "левой" пандемией коронавируса. Большинство людей на планете Земля, увы, считают себя рабами божьими. Рабская психология на генетическом уровне заставит их подчиниться любому приказу правителей. Я напомню, что Билл Гейтс со своим окружением, Римский клуб, наши Греф и Чубайс и иже с ними, опираясь на оккультные знания, говорят, что они — боги.

Я — белый оккультист, умеющий использовать плюс и минус. Рычу, как в сказке чудище, чтобы защитить аленький цветочек своего сердца, свою любимую женщину и тех людей, которые прислушиваются к главному постулату.

Мы — бессмертные. Это великая космическая игра и Царствие Небесное, как я его называю четвертое измерение, где я бывал неоднократно после своих практик голодания по двадцать, тридцать, сорок восемь дней.

Я привык уже, что меня называют фриком, больным, крутят пальцами у виска. Все это началось еще в моем детстве, когда я совершал поступки, которые не вписывались в поведение массового стадного сознания.

— Владимир Соловьев как-то отреагировал на ваш вызов?

— В том-то и дело, что нет. Я это знал заранее. Как не отреагировал в свое время Сергей Жорин. Как я его называю, Серж Жопен или Сережа Жопин. Как не отреагировал Андрей Малахов, так же и Владимир Соловьев — вечерний мудозвон. Не отреагировал, потому что он трус. Легко Васю Уткина стебать и показывать кулаки. Соловьев моложе, он показывает, какой он сильный и здоровый.

Я же до сих пор зову: давай выясним как раньше на дуэлях! Но он молчит. Я знаю точно, что он знает об этом. Не буду называть имен людей, которые впрямую ему передавали.

Соловьев — трус. Талантливый человек, профессионал, но трус, подлец, который продал совесть и душу за баблос и обслуживает правителей.

Платят ему, по слухам, до 60 миллионов рублей в месяц. За такие бабки большинство журналистов продались бы тоже, но они не обладают ни талантом, ни интеллектом Соловьева.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Игорь Буккер