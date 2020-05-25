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Автор Инна Новикова

Никита Джигурда: пандемия COVID-19 — это лохотрон

Шоу-бизнес

На прямой линии с главным редактором "Правды.Ру" Инной Новиковой народный артист Чеченской республики, заслуженный артист Кабардино-Балкарии, поэт, музыкант Никита Джигурда, который верит в конспирологическую теорию происхождения коронавируса и в темные делишки Билла Гейтса.

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Читайте начало интервью:

— Многие говорят про Билла Гейтса. "Правда.ру" общалась с экс-советником генерального секретаря ООН по химическому и биологическому оружию Игорем Никулиным, который сказал, что это искусственный вирус. Он абсолютно уверен, что задача этого вируса не убить, а напугать и внести хаос.

Это как в шахматной партии, создается при помощи "левой" пандемии коронавируса паника. Идет эпидемия страха. Я на сто процентов согласен с Игорем Гундаровым, что впервые в истории человечества вирус и пандемия — информационная, а не реальная. Но, но! Вы наверняка слышали, а я еще раз говорю, об этих ходах меня предупреждали. Более того, меня звали к Биллу Гейтсу. К этой группе влияния. Если захотите, об этом я позже могу рассказать, но в том-то и дело, что пандемия страха, которая поглотила сейчас весь мир, вынудит недалеких, заблудших, зомбированных людей согласиться на ту вакцинацию, о которой объявил Билл Гейтс в 2010-м, потом в 2018-м году.

Всех кошмарит Билл Гейтс?

Согласиться безропотно во имя того, чтобы обезопасить себя и своих близких от этого злосчастного коронавируса. И я снова соглашусь и с профессором Гундаровым, с иностранными его коллегами. Кто может поручиться, что следующий вирус и следующая эпидемия другого вируса в контакте с прививкой, с вакциной, полученной против коронавируса, не даст результат непредсказуемый.

Я в открытую говорю вам о том, что я знаю на 1000%, будут через желание многих людей будут приняты законы. Об этом говорил сам Билл Гейтс. Те, кто откажутся, не смогут летать самолетами и так далее. Огромная толпа людей привитых будет требовать от тех, кто не прошел вакцину, вакцинироваться, потому что они потенциальные переносчики заразы. И через полгода, через год начнется то, о чем говорил Билл Гейтс. Миллионы, десятки миллионов будут уходить, но не от вируса, а просто от рака, от отказа почек, легких и так далее. Это на сегодняшний день даже есть. Мне прислали из Америки те, кто в курсе этой темы, что в Азии, Африке не вся вакцина будет. Я очень радуюсь, что в России, в отличие от Франции, все больше и больше людей перестают верить лохотрону, который, увы, допустили наши депутаты и властители.

Что происходит во Франции

Я с Мариной ежедневно по несколько раз общаюсь, большинство французов из ее окружения категорически отказываются верить в то, что эта пандемия коронавируса — лохотрон. Что это Билл Гейтс со своей братвой устроили. Как страусы от страха прячут головы в песок, но многие выходят на улицы, потому что парадокс, количество заразившихся и количество ушедших в мир иной от так называемого коронавируса во Франции в десять раз меньше, чем в России.

Во Франции Марина ежедневно имеет право выходить в своем районе, куда хочет: в магазин, в аптеку, на прогулку с детьми. На машине ездить по своему району, если нужно поехать в другой район, она в полиции предупреждает, а так, пишет "я, такая-то-такая-то, проживаю по такому-то адресу, вышла с детьми погулять на прогулку". И хоть целый день гуляй. Маски не обязательны, только в магазинах, а многие без масок.

Французы перестали, естественно, целоваться, но на субботу-воскресенье даже в самые жесткие времена они выходили на улицу, гуляли. Штрафуют только, если французы хотят выехать из города. Тогда останавливают, и то не с первого раза. У Марины ни одного знакомого, кто бы заболел коронавирусом и ни одного знакомого, которого бы оштрафовала французская полиция. Она лояльная, она подходит по-человечески объясняет.

Кто торгует своей совестью

То, что творится у нас и в Москве, и в глубинке, это тотальный беспредел, который доказывает, что правители думают не о людях, а о том, чтобы выполнить установку, полученную от братвы Билла Гейтса. Вы знаете, за каждого больного выделено 200 с лишним тысяч рублей. Делают план. Я написал новую песню, которая называется "Мародеры России". В этом мародерстве участвуют чиновники, правители и большинство шоу-бизнеса играют на их стороне. Даже уважаемые артисты, как Хабенский, Безруков, Машков и так далее. Я их понимаю. У них свои театры, они в ответе за тех, кого приручили, как говорил "Маленький принц".

Поэтому зная, что предстоит, я отказывался и от сотрудничества с Кремлем, и от премий, и от театра, который мне предлагали еще в 2000-м и 2005-м. Я трижды отказывался с 1995 года от миллионных контрактов в долларах. На мой взгляд, многие мои коллеги продали свою совесть, душу еще не продали, потому что они зависимые от обстоятельств. Тем более мне радостно, что Пиманов и Никита Михалков не побоялись сказать правду о происходящих событиях.

— Вы не думаете, что ваши коллеги могут иметь другое мнение? Почему обязательно продавать свою душу?

Нет, не думаю. У моих коллег, о которых я говорю, есть мозги и интеллект. Есть коллеги в шоу-бизнесе, и то не коллеги, а калеки душевные, которые не соображают, потому что мозгов мало и ментальное тело не развито. Те коллеги, о которых я говорю, понимают ситуацию. Они заложники. Я это знаю, потому что я внутри.

Любимый, но не уважаемый Владимир Соловьев или, как я в открытую говорю, вечерний мудозвон, — он же умница. Он все понимает. Но вот как раз он продал и совесть, и душу за тот баблос немалый, который ему платят. Я убежден, что многие его коллеги за такую плату согласились бы тоже заниматься подобным. Но многие не обладают его талантом.

Но в том-то и штука, что он весь свой талант, и актерский, и ораторский подчинил грубой, тупой, оскорбительной пропаганде и поймает бумеранг уже в этом воплощении. Кстати, он не реагирует на мой вызов.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Игорь Буккер

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