Шоколадный путь: от горькой воды до пищи богов

Хорошенький ротик Нефертити не ведал вкуса шоколада, как не знали его ни дети Эллады, ни римские легионеры. Даже богатый дарами природы Восток был лишен этого лакомства, всемирный день которого с 1995 года, по инициативе французских шоколатье, отмечается 11 июля.

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В США шоколадных дней еще больше: 28 октября и 7 июля. И дело тут, наверное, не только в любви к сладости, но и по банальной причине: Центральная Америка — родина шоколадного дерева, какао. Примерно в 1500 году до нашей эры какао выращивали аборигены Мезоамерики ольмеки.

Это в наши дни при слове "шоколад" в голове начинают роится представления о твердой плитке, завернутой в фольгу и бумажную обертку. Классический же шоколад представлял собой какаосодержащий пенный напиток, который на языке науатль назывался "чокоатль" или "чоколатль". В переводе с этого языка ацтеков — "горькая вода", которая была напитком тогдашней аристократии и, с точки зрения мужчин, из-за своих опьяняющих свойств не предназначалась для женщин и детей.

Напиток, представлявший собой смесь из какао, ванили и кайенского перца (называемого также перцем чили), смешанных в холодной воде, от ольмеков попал к ацтекам. Приблизительно в 600 году нашей эры плоды какао культивировали майя. Торговцы и хозяева плантаций какао полагали, что им покровительствует бог купцов, путешественников и благополучия Эк Чуах. В честь этого божества в апреле проходили празднества с принесением в жертву животных и раздачей подарков.

Благодаря тому, что "шоколад" почитался напитком воинов, жрецов и предназначался для церемоний жертвоприношений, им потчевали испанских конкистадоров. Как писал в своей хронике "Правдивая история завоевания Новой Испании" (1557-1575) участник экспедиции Эрнана Кортеса Берналь Диас дель Кастильо, последний император ацтеков Монтесума пил этот напиток в невероятно больших количествах.

Кстати, за отменного здоровья раба индейцы платили сто хороших зерен какао-бобов. Наибольшей популярностью пользовалось какао из региона Соконуско — сегодня это штат Чьяпас на юго-востоке Мексики. Именно отсюда доставляли какао-бобы в качестве дани верховному правителю.

Первым европейцем, отведавшим этот напиток, был Христофор Колумб, который и привез какао-бобы в Старый Свет. Но тогда на эти зерна не обратили никакого внимания. В 1528 году Эрнан Кортес вторично познакомил европейцев с шоколадом без каких-либо добавок. Пить это пойло было невозможно, пока кто-то не додумался добавить в напиток ольмеков-ацтеков-майя щепотку тростникового сахара и ложку меда. Возможно, недаром Эк Чуах был каким-то образом связан с культом пчел. В 1544 году шоколад вовсю хлебали при испанском дворе императора Священной Римской империи Карла V Габсбурга.

В 1657 году, когда английский парламент смиренно просил Кромвеля принять титул короля, в Лондоне открылось первое шоколадное кафе. Однако подлинно народным напитком шоколад стал благодаря семье голландских аптекарей и химиков. В 1828 году Кунрад Йоханнес ван-Хаутен (Coenraad Johannes van Houten; 1801-1887) получил патент на изобретение какао-порошка. Вместе со своим отцом он измельчил зерна какао, с тем чтобы они лучше растворялись в воде.

Затем наступила очередь получения масла какао. И понеслось. Медики рекомендовали шоколад в качестве легкоусваиваемого, общеукрепляющего и питательного средства. Подсовывали его покупателям как афродизиак. На протяжении всего XIX столетия в европейских аптеках шоколад рекламировали как тонизирующий напиток. Не с той ли поры латинское название шоколадного дерева Theobroma cacao означает "пища богов"? Возможно, благодаря содержащемуся в шоколаде веществу триптофан, которое способствует выработке в организме эндорфинов, иначе говоря, гормонов счастья.

Несладкий какао-порошок содержит от одного до трех процентов теобромина, который по химическому составу подобен кофеину. Он ненавязчиво оказывает тонизирующий эффект на организм и слегка улучшает настроение.

Среди других ингредиентов шоколада, которые улучшают настроение, называют фенилэтиламин — химическое соединение, чьи производные являются психоделиками и стимуляторами. Впрочем механизм влияния шоколада на настроение окончательно не изучен.

Шоколад с относительно большим содержанием какао помогает снизить кровяное давление. Регулярное употребление шоколада также может снизить артериальное давление и риск сердечного приступа и инсульта, хотя ответственные за это полифенолы можно найти и в других продуктах, например, в яблоках.

Согласно американскому исследованию, употребление темного шоколада может снизить риск преэклампсии у беременных женщин. Преэклампсия — это тяжелые осложнения нормальной беременности, характеризующиеся повышением артериального давления, отеками и нарушением функционирования центральной нервной системы и других жизненно важных органов, что может представлять серьезную опасность для жизни беременной и плода.

Сам по себе шоколад не портит фигуру, другое дело — напичканные в него молоко, изюм и орехи! А вот проведенное в 2011 году исследование выявило прямую связь между высыпанием угревой сыпи (Acne vulgaris) и злоупотреблением шоколадом.

Светло-серый налет, который откладывается на шоколадных продуктах при ненадлежащем хранении, часто путают с плесенью. На самом деле это никакая не плесень, а проступивший на поверхность сахар и/или жир, которые не портят вкус и безвредны с точки зрения здоровья.

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