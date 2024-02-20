Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд: "Нынешняя зима — особенно неоднородная"

Глава Гидрометцентра Вильфанд предупредил россиян о "зимнем" марте

3:18 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Природа

Этой зимой погода очень переменчива. Морозные дни часто сменяются оттепелями. Какую погоду можно ожидать на этой неделе, является ли март по-настоящему зимним месяцем и когда наконец придёт весеннее тепло с температурой +15°С, Pravda.Ru рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Фото: Андрей Ковалев / Правда.ру

— Роман Менделевич, в этом году зима всё время преподносит погодные сюрпризы. Недавно прошёл мощный снегопад, потом потеплело и Москву накрыл ледяной дождь. Сейчас потепление сменилось похолоданием. Ожидают ли ещё такие сильные снегопады Москву и центральную часть России?

— Ещё в начале отопительного периода, в октябре 2023 года, Гидрометцентр России предупреждал о том, что нынешняя зима будет очень неоднородной. Притом что зимние процессы вообще неоднородны и изменчивость погоды зимой существенно выше, чем летом. Но нынешняя зима — особенно неоднородная. На это влияет целый ряд факторов:

температурный режим океана,

стратосферные характеристики,

индексы циркуляции.

Кстати, нам предстоит ещё длительный период зимы, для Москвы март — это зимний месяц. Важно понимать, чтобы не было завышенных ожиданий, что с 1 марта весна не наступает. По усредненным климатическим данным за последние 30 лет, именно в конце февраля — начале марта самые большие сугробы всегда в Москве. Поэтому 1 марта — это не весна. До конца зимы будут ещё

и снегопады,

и оттепели,

и заметные понижения температуры.

В выходные дни мы видели, что температура стремилась к нулевой отметке, а затем, в первые дни этой недели, резкое понижение температуры, до минус 15 градусов.

Кстати, когда мы говорим о прогнозе опасных явлений:

сильных снегопадов,

резких изменений погоды,

сильных ветров,

ливневых дождей, —

заблаговременность этих прогнозов — примерно трое суток. Это много, летом заблаговременность меньше. В целом рутинный прогноз погоды на шесть-семь суток вполне надёжен, прогнозы опасных явлений — за двое-трое суток.

— Известные учёные подтверждают, что самый нестабильный и непредсказуемый климат среди всех планет Солнечной системы именно на Земле. Но всё равно существует компьютерное моделирование погодных явлений. По прогнозам этих моделей, когда придёт календарная весна?

— Чтобы выпустить любой прогноз:

краткий,

средний,

долгосрочный, —

нужно сначала создать методику. Методическая база такова, что сейчас мы собираем информацию за зимний период. Когда её полностью обработаем, то примерно к четвёртой пятидневке марта будет выпущен прогноз на вегетационный период — на шесть месяцев, с апреля по сентябрь.

В умеренных широтах первый весенний месяц — это апрель, ведь температура +15 градусов наступает только во второй половине апреля.

Поэтому говорить о том, какая будет погода весной, пока ещё рано. Для каждого прогноза существует своя основа. Наши прогнозные схемы — это очень сложные физико-математические модели, системы уравнений, которые вполне адекватно описывают процессы в реальной атмосфере.