Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд: "Нынешняя зима — особенно неоднородная"

Этой зимой погода очень переменчива. Морозные дни часто сменяются оттепелями. Какую погоду можно ожидать на этой неделе, является ли март по-настоящему зимним месяцем и когда наконец придёт весеннее тепло с температурой +15°С, Pravda.Ru рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
— Роман Менделевич, в этом году зима всё время преподносит погодные сюрпризы. Недавно прошёл мощный снегопад, потом потеплело и Москву накрыл ледяной дождь. Сейчас потепление сменилось похолоданием. Ожидают ли ещё такие сильные снегопады Москву и центральную часть России?
— Ещё в начале отопительного периода, в октябре 2023 года, Гидрометцентр России предупреждал о том, что нынешняя зима будет очень неоднородной. Притом что зимние процессы вообще неоднородны и изменчивость погоды зимой существенно выше, чем летом. Но нынешняя зима — особенно неоднородная. На это влияет целый ряд факторов:
Кстати, нам предстоит ещё длительный период зимы, для Москвы март — это зимний месяц. Важно понимать, чтобы не было завышенных ожиданий, что с 1 марта весна не наступает. По усредненным климатическим данным за последние 30 лет, именно в конце февраля — начале марта самые большие сугробы всегда в Москве. Поэтому 1 марта — это не весна. До конца зимы будут ещё
В выходные дни мы видели, что температура стремилась к нулевой отметке, а затем, в первые дни этой недели, резкое понижение температуры, до минус 15 градусов.
Кстати, когда мы говорим о прогнозе опасных явлений:
заблаговременность этих прогнозов — примерно трое суток. Это много, летом заблаговременность меньше. В целом рутинный прогноз погоды на шесть-семь суток вполне надёжен, прогнозы опасных явлений — за двое-трое суток.
— Известные учёные подтверждают, что самый нестабильный и непредсказуемый климат среди всех планет Солнечной системы именно на Земле. Но всё равно существует компьютерное моделирование погодных явлений. По прогнозам этих моделей, когда придёт календарная весна?
— Чтобы выпустить любой прогноз:
нужно сначала создать методику. Методическая база такова, что сейчас мы собираем информацию за зимний период. Когда её полностью обработаем, то примерно к четвёртой пятидневке марта будет выпущен прогноз на вегетационный период — на шесть месяцев, с апреля по сентябрь.
В умеренных широтах первый весенний месяц — это апрель, ведь температура +15 градусов наступает только во второй половине апреля.
Поэтому говорить о том, какая будет погода весной, пока ещё рано. Для каждого прогноза существует своя основа. Наши прогнозные схемы — это очень сложные физико-математические модели, системы уравнений, которые вполне адекватно описывают процессы в реальной атмосфере.
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