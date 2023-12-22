Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анастасия Жукова

В Петербурге и Липецке появятся трамваи с искусственным интеллектом 

Наука » Технологии

В декабре 2023 года в Санкт-Петербург и Липецк прибыли высокотехнологичные трамвайные вагоны модели 71-628-02. Производителем трамваев последнего поколения выступает Усть-Катавский вагоностроительный завод, который входит в Госкорпорацию "Роскосмос".

В Петербурге и Липецке появятся трамваи с искусственным интеллектом 
Фото: Официальный сайт УКВЗ

Характеристики новых вагонов улучшены в сравнении с предыдущими моделями. Усовершенствованные трамваи уже получают положительные отзывы пассажиров.

Благодаря новым технологиям, включая энергоэффективные двигатели, трамваи от "Роскосмоса" могут передвигаться быстрее и притом плавнее своих предшественников. Ещё один важный бонус современных вагонов — надёжность и возможность длительной эксплуатации: в течение как минимум 30 лет.

Новые трамваи длиной около 16 м и шириной 2,5 м отличаются максимально низким полом и способны вместить до 115 человек, включая 40 пассажиров на сидячих местах. Интерьер вагонов рассчитан на максимальное удобство и безопасность пассажиров. Комфорт путешественников обеспечивают высокотехнологичные системы отопления и вентиляции, электронные экраны и разъёмы для зарядки мобильных телефонов. Отдельная система климат-контроля установлена в водительской кабине.

"Космические" трамваи по праву заслужили название цифровых. Бортовое навигационно-связное оборудование вагонов включает технологии видеонаблюдения и видеорегистрации и систему слежения за состоянием водителя. Специальная транспортная информационная система оповещает пассажиров о маршруте, остановках на пути и примерном времени прибытия.

Яркая особенность модели 71-628-02 — система кругового обзора, благодаря которой водитель может беспрепятственно наблюдать всё происходящее вокруг трамвая. Такая технология особенно актуальна при передвижении по узким улицам, где необходимо постоянно следить за пешеходами и другими участниками движения. 

Также новые трамвайные вагоны могут похвастаться беспилотной системой управления на основе искусственного интеллекта Cognitive Tram Pilot, которая отвечает за активную безопасность и помощь водителю. Например, если на путях перед трамваем внезапно окажется препятствие, система самостоятельно распознает преграду и остановит транспортное средство, не допустив столкновения.

Стоит отметить, что Санкт-Петербург — лидер в области применения технологий искусственного интеллекта в общественном транспорте.

"Мы первые в России внедрили технологии искусственного интеллекта именно на маршрутный транспорт. Сейчас на городских линиях работают больше 100 "умных" трамваев", — отметил в своём Telegram-канале губернатор города Александр Беглов. 

В Липецк завод поставил 28 вагонов, в Санкт-Петербург — 14. Стоит отметить, что в северную столицу усовершенствованные трамваи прибыли досрочно: в этом разработчикам помогли высокие технологии и жёсткий контроль качества на всех этапах работы. 

"Мы рады, что наш опыт, профессионализм и инновационный подход к производству позволили нам успешно выполнить проект раньше установленного срока", — подчеркнул генеральный директор Усть-Катавского вагоностроительного завода Роман Новиков. 

Диверсификация Роскосмоса: трамваи УКВЗ
Автор Анастасия Жукова
Анастасия Жукова— журналист, автор Правды.Ру
Редактор Андрей Варов
Андрей Варов — выпускающий редактор Правды.Ру
Темы роскосмос
Новости Все >
ВС РФ уничтожили склад беспилотных надводных дронов "Magura V5"
Любой американский F-16 русские cобьют ещё до начала воздушного боя
Эксперты объяснили причины роста рынка страхования
Financial Times: Юань обошел евро на Swift, показатель вырос до 4,6%
Бикович признался, что боялся сниматься в "Холопе 2" из-за успеха первой части
Стало известно, при каком условии Меган Маркл примут обратно в королевскую семью
Названы три причины, почему опасно заправлять машину до полного бака
Как выбрать идеальное авокадо для салата
Deccan Herald: после событий декабря Западу придётся извиняться перед Россией
Тренера Татьяну Тарасову возмутил наряд фигуристки Усовой: "Трусов буквально нет"
Популярное
Бутоны спатифиллума станут огромными, как парус корабля: простые советы по уходу обеспечат хороший рост

Зимой спатифиллуму нужен особый уход, который поможет растению пережить холодную пору года.

Эти советы по уходу за спатифиллумом обеспечат ему хороший рост
Этот дивный кустарник цветёт так, что прохожие млеют от восторга
Соседи обомлеют от восторга: этот дивный кустарник затмит розу и сирень
В стране — ближайшем союзнике Киева — предрекли крах Украины
Полезно и безумно вкусно: праздничный салат "Красная шапочка" запомнится гостям
Уроки Плевны: военные лавры русским доставались дорогой ценой  Сергей Лебедев Спасаясь от мобилизации, украинцы меняют пол и бегут из страны Дмитрий Плотников В Петербурге и Липецке появятся трамваи с искусственным интеллектом  Анастасия Жукова
Рассада томатов не перерастёт и не вытянется: агроном предложил хитрый метод — саженцы будут крепкими
Рассада огурцов будет мощной, если перед высадкой ее подкормить этим средством
Вырастите 800 кг картофеля с сотки без парши и проволочника: садовод с 30-летним стажем раскрыл секрет, как это сделать
Вырастите 800 кг картофеля с сотки без парши и проволочника: садовод с 30-летним стажем раскрыл секрет, как это сделать
Последние материалы
Уроки Плевны: военные лавры русским доставались дорогой ценой 
Бикович признался, что боялся сниматься в "Холопе 2" из-за успеха первой части
Стало известно, при каком условии Меган Маркл примут обратно в королевскую семью
Названы три причины, почему опасно заправлять машину до полного бака
Как выбрать идеальное авокадо для салата
Deccan Herald: после событий декабря Западу придётся извиняться перед Россией
Тренера Татьяну Тарасову возмутил наряд фигуристки Усовой: "Трусов буквально нет"
Раскрыта причина отсутствия вкуса магазинных помидоров
Байден расширил возможности администрации США по введению санкций
Спасаясь от мобилизации, украинцы меняют пол и бегут из страны
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников