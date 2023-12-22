В Петербурге и Липецке появятся трамваи с искусственным интеллектом

Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

В декабре 2023 года в Санкт-Петербург и Липецк прибыли высокотехнологичные трамвайные вагоны модели 71-628-02. Производителем трамваев последнего поколения выступает Усть-Катавский вагоностроительный завод, который входит в Госкорпорацию "Роскосмос".

Фото: Официальный сайт УКВЗ

Характеристики новых вагонов улучшены в сравнении с предыдущими моделями. Усовершенствованные трамваи уже получают положительные отзывы пассажиров.

Благодаря новым технологиям, включая энергоэффективные двигатели, трамваи от "Роскосмоса" могут передвигаться быстрее и притом плавнее своих предшественников. Ещё один важный бонус современных вагонов — надёжность и возможность длительной эксплуатации: в течение как минимум 30 лет.

Новые трамваи длиной около 16 м и шириной 2,5 м отличаются максимально низким полом и способны вместить до 115 человек, включая 40 пассажиров на сидячих местах. Интерьер вагонов рассчитан на максимальное удобство и безопасность пассажиров. Комфорт путешественников обеспечивают высокотехнологичные системы отопления и вентиляции, электронные экраны и разъёмы для зарядки мобильных телефонов. Отдельная система климат-контроля установлена в водительской кабине.

"Космические" трамваи по праву заслужили название цифровых. Бортовое навигационно-связное оборудование вагонов включает технологии видеонаблюдения и видеорегистрации и систему слежения за состоянием водителя. Специальная транспортная информационная система оповещает пассажиров о маршруте, остановках на пути и примерном времени прибытия.

Яркая особенность модели 71-628-02 — система кругового обзора, благодаря которой водитель может беспрепятственно наблюдать всё происходящее вокруг трамвая. Такая технология особенно актуальна при передвижении по узким улицам, где необходимо постоянно следить за пешеходами и другими участниками движения.

Также новые трамвайные вагоны могут похвастаться беспилотной системой управления на основе искусственного интеллекта Cognitive Tram Pilot, которая отвечает за активную безопасность и помощь водителю. Например, если на путях перед трамваем внезапно окажется препятствие, система самостоятельно распознает преграду и остановит транспортное средство, не допустив столкновения.

Стоит отметить, что Санкт-Петербург — лидер в области применения технологий искусственного интеллекта в общественном транспорте.

"Мы первые в России внедрили технологии искусственного интеллекта именно на маршрутный транспорт. Сейчас на городских линиях работают больше 100 "умных" трамваев", — отметил в своём Telegram-канале губернатор города Александр Беглов.

В Липецк завод поставил 28 вагонов, в Санкт-Петербург — 14. Стоит отметить, что в северную столицу усовершенствованные трамваи прибыли досрочно: в этом разработчикам помогли высокие технологии и жёсткий контроль качества на всех этапах работы.

"Мы рады, что наш опыт, профессионализм и инновационный подход к производству позволили нам успешно выполнить проект раньше установленного срока", — подчеркнул генеральный директор Усть-Катавского вагоностроительного завода Роман Новиков.

Диверсификация Роскосмоса: трамваи УКВЗ