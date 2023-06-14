Игорь Никулин: мировые элиты загоняют всех в матрицу

5:11 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Человек

Власти США разрешили Илону Маску эксперимент по вживлению чипа в мозг человека. Чип поможет инвалидам управлять своим телом и гаджетами. Будут ли со временем вживлять чипы абсолютно всем людям и чем опасно появление такого человека-робота, рассказал бывший советник генсека ООН и член Комиссии ООН по разоружению, общественный деятель Игорь Никулин.

Фото: pixabay.com

— Игорь Викторович, Илон Маск выпускает этот чип, чтобы помочь травмированным людям, но в каких целях он будет использоваться в дальнейшем?

— Все компании Илона Маска являются военными компаниями, подрядчиками Пентагона. Это вызывает недоверие ко всем его затеям. Хотя для людей парализованных, инвалидов, наверное, это выход из ситуации.

— Как влияет чип на здоровье человека?

— К сожалению, данных на эту тему очень мало. Тысячи животных погибли во время этих экспериментов, порядка полутора тысяч свиней, сотни обезьян.

— Говорят, что чип будет влиять на нас изнутри сам по себе, а есть ли техническая возможность влиять на чип извне?

— Запросто. Если он подключен к компьютеру, то в любой момент его можно отключить.

— Можно ли так управлять поведением человека?

— На этот счёт мнения разные. Участки мозга отвечают за те или иные функции. Чип должен их дублировать. Если какой-то участок мозга поражён, то чип выполняет его функции, или имплант, который вставляется в спинной мозг парализованного человека. Но никто не знает побочных эффектов.

— У каждого человеческого органа есть свои вибрации. Получается, что вживлённый чип тоже будет обладать вибрациями. Возможно ли технически перенастроить вибрации чипа так, чтобы он оказывал негативное влияние на человека?

— Вполне возможно. В любой момент по сигналу из космоса чип можно отключить, и человек погибнет. Поэтому это опасные эксперименты.

— Какое общество людей может возникнуть в будущем, если мозг человека будет сопряжён с компьютером?

— Это будет та самая матрица, которую показывали в фильмах:

полное цифровое рабство,

цифровые деньги,

социальные рейтинги.

Это уже используется в Китае. Если у тебя низкий социальный рейтинг, если ты ходишь с кислым выражением лица, то тебе не продадут билеты на поезд или самолёт, не поселят в хороших отелях, ты не получишь кредит, хорошую работу.

Превратить человека в биоробота — задача цифровизаторов, глобализаторов. Они своих целей не скрывают. Хотят полностью поработить человечество, точнее то, что от нас останется после кризисов, войн, эпидемий и прочих казней египетских, которые они нам готовят.

Они хотят сократить человечество до одного миллиарда, а может, до 500 миллионов, и тогда у глобальной элиты не будет никаких опасений, что они могут потерять власть над человечеством, которое полностью оцифровано, подключено к компьютерам.

— Когда чип будет вживлён в мозг, то привычные нейронные связи в мозге нарушатся и появятся новые пути передачи информации. Если вдруг человек не устраивает власть, и его отключат от всего этого, не превратится ли он в овощ, потому что старые связи у него умерли, а новые прерваны, потому что был удалён чип или отключен от центрального компьютера? Есть ли риск тотального контроля над людьми и управления их действиями в интересах элиты?

— К сожалению, такой риск есть. Глобалисты свои планы не скрывают. Когда я работал в ООН в Женеве, Клаус Шваб читал нам лекции о прекрасном мире будущего, когда люди будут жить в гармонии с природой, всё будет отрегулировано, сколько ты имеешь права сделать углеродных выбросов, на сколько покупок имеешь право, и будут цифровые деньги, которые, если ты их не потратил, сгорают. Это будет концлагерь.

— Человека будут изолировать от других, включая его в интернет-сеть, чтобы разобщить людей? Уже сейчас люди боятся разговаривать, им легче написать сообщение. Получается, элита хочет ещё сильнее нас разделить?

— Совершенно верно. Один из способов уничтожения традиционного общества — прекращение всяких социальных связей, чтобы люди были свободны от семей. Ещё в конце XIX века деятели Социнтерна сформулировали идеи, что нужно ликвидировать:

семью,

религию,

государство.

И тогда с этой биомассой, которая разбита на атомы, можно делать что угодно, любые социальные эксперименты.

— Какой будет роль России в этом новом мире?

— Надеюсь, что Россия была, есть и останется последним оплотом сопротивления мировому злу, которое идёт с Запада. Оплотом здравого смысла, традиционных ценностей, традиционной семьи. Поэтому мы сумеем избежать самого худшего сценария.