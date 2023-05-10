Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Инна Новикова

Минобрнауки заставляет российских учёных клеветать на Россию

4:30
Наука

Как российская наука может обойти санкции, чтобы получить доступ к западным журналам, кто заставляет наших учёных клеветать на Россию, и в чём ошибался Егор Гайдар, говоря о судьбе БАМа, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой экономист, депутат и зампредседателя Комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

Минобрнауки заставляет российских учёных клеветать на Россию
Фото: https://sm-news.ru/wp-content/uploads/2020/04/22/15214603572da0e11f.jpg

— Михаил Геннадьевич, президент подтвердил, что санкции — это надолго, и нам нужно строить свою независимую экономику. Но мы давно живём в системе глобальных связей. Теперь мы уходим от них?

— Наши власти пока не проявляют активности. Хотя нас выкинули из всех процессов, связанных с Западом, вплоть до болонской системы. Мир развалился на куски. Забыли про глобализм и мировое разделение труда.

— Мы всё равно закупаем и продаём товары — пусть даже через третьи страны. Закупаем, в том числе, и станки.

— Станки, то есть наукоёмкий импорт, сократился более чем втрое. Титаническими усилиями удалось его сокращение уменьшить до 50%. И как его восстанавливать, никто не знает. При этом, по сравнению с тем временем, которое приняли за 100%, потребности в наукоёмком импорте существенно выросли.

В современном мире, если вы что-то не производите, то можете быть лишены этого товара в любой момент.

Гайдар рассказывал, что БАМ России не нужен, а сейчас он трещит от перегрузки, выясняется, что он абсолютно недостаточен. Но последователи Гайдара по-прежнему определяют социально-экономическую политику Российской Федерации. Судя по некоторым бумагам МИДа, и внешнюю политику тоже определяют.

— Нас отделили и от научного сообщества. Нет теперь отраслевой науки.

— Она уничтожена сознательно, целенаправленно. У нас есть неплохая фундаментальная наука. Спасибо Путину, который её сохранил. Она раньше работала на Запад, кроме оборонки, естественно. А сейчас Запад её обрезал.

Не знаю, как в технических, а в гуманитарных науках, чтобы опубликоваться в западном журнале, нужно оклеветать Российскую Федерацию. При этом, многие научные заведения, курируемые Министерством высшего образования и науки, требуют от российских учёных под угрозой их штрафов публикации в журналах, в которых нельзя опубликоваться, не клевеща на Россию. Молодцы.

— Насколько невозможность участвовать в международной научной жизни и получать информацию с Запада, получая при этом информацию с Востока, может повлиять на российскую науку?

— Можно читать журналы. Правда, российские учёные лишены возможности читать западные журналы, потому что они дорогие. Раньше они переводились централизованно. Теперь этого нет. Но можно и самому выписывать. Можно запаролиться в VPN и якобы из Камбоджи заходить в международные сети.

Конечно, участвовать в конференциях не получается. Участвовать в конференциях очень важно, потому что современная мировая наука упёрлась, в том числе по самофинансируемым направлениям, в проблему воспроизводимости результата. Это касается:

  • технических наук,
  • наук о человеке.

Невозможно воспроизвести опыты, опубликованные в лучших мировых журналах. Мировые учёные специально взяли онкологию (это самофинансируемая часть науки), взяли лучшие журналы в этой сфере и посмотрели степень воспроизводимости результатов. Воспроизвести удалось 20% результатов. Это вызвано не только научным мошенничеством, а тем, что методы современной науки очень сложны и тонки.

Поскольку после кризиса 2008-2009 годов в науке администраторы взяли верх над учёными, то они требуют очень примитивной структуры статей, в которой просто технически невозможно описать современные опыты.

Но учитывая масштабы финансирования и качество управления российской наукой, эта проблема снимается: ну, сможете вы повторить эксперимент, и что? Всё равно применять это в России некому и незачем, за некоторым исключением. Если чиновник управляет наукой, не нужно ждать результатов.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

Автор Инна Новикова
Инна Новикова - с 2000 года - генеральный директор, главный редактор интернет-медиахолдинга "Правда.Ру". *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Темы наука россия ученые технологии исследование михаил делягин
Новости
С ветеранами и на концерте: как звёзды российского шоу-бизнеса провели День Победы
Шурыгин назвал причину отказа главкома ВСУ Залужного отчитаться перед НАТО
Baza: в Брянской области обстреляли нефтепровод "Дружба"
Как есть пельмени и не толстеть: Диетолог раскрыла секрет
Россиянина обвинили в создании ОПГ на Бали
РИА Новости: учёные из РФ предложили совместить газовую и солнечную энергию
Алле Пугачёвой стало плохо на могиле бывшего мужа
Войска ВС Украины массово перебрасывают силы из Харькова в Запорожье
Губернатор Гусев: украинские беспилотники попытались атаковать военный объект в Воронежской области
Российские болельщики были выгнаны с ЧМ по дзюдо за георгиевские ленточки
Популярное
Двоих похоронила: Бабкина покидает Москву после внезапных потрясений

Российская певица Надежда Бабкина после похорон модельеров Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина решила уехать из Москвы для восстановления сил.

Российская певица Надежда Бабкина после скандальных похорон Зайцева покидает Москву
Эндокринолог Гуреева перечислила гражданам РФ способы быстрого избавления от жира на животе
О том, как избавиться от жира на животе, рассказала эндокринолог
Появились кадры, на которых российский дрон взорвался в руках бойца ВСУ
Россия снизила эффективность систем HIMARS в зоне СВО Украине — MWM
Путин разрулил ситуацию с ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова В мирное время власть быстро забывает своих героев. Вот и Суворова тоже забыли Сергей Лебедев Украина должна ошеломить Россию: варианты контрнаступления Андрей Николаев
Пугачёва опубликовала старые фото с ветеранами: "Как вас не хватает"
Сорок боевиков ВСУ умерли после того, как поели пельмени
Армия России ликвидировала подразделение ВСУ под Горловкой
Армия России ликвидировала подразделение ВСУ под Горловкой
Последние материалы
С ветеранами и на концерте: как звёзды российского шоу-бизнеса провели День Победы
Шурыгин назвал причину отказа главкома ВСУ Залужного отчитаться перед НАТО
Baza: в Брянской области обстреляли нефтепровод "Дружба"
Как есть пельмени и не толстеть: Диетолог раскрыла секрет
Россиянина обвинили в создании ОПГ на Бали
РИА Новости: учёные из РФ предложили совместить газовую и солнечную энергию
Минобрнауки заставляет российских учёных клеветать на Россию
Белогвардеец в США: история жизни "отца видеомагнитофона" Александра Понятова
Алле Пугачёвой стало плохо на могиле бывшего мужа
Войска ВС Украины массово перебрасывают силы из Харькова в Запорожье
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников