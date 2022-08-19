Гаджеты на Android не падут жертвами кибервойны

Кибервойна, ведущаяся странами Запада против России, может привести к тому, что миллионы смартфонов россиян в один далеко не прекрасный момент превратятся в безжизненные "кирпичи".

Наталья Касперская рассказала «Звезде», что будет, если на территории России выключат все смартфоны.

"Во время очередной кибератаки могут быть отключены не только американские айфоны, но и все смартфоны и гаджеты на Android других производителей, — сказала в интервью ТК "Звезда" Наталья Касперская, глава ассоциации разработчиков отечественных программных продуктов.

Впрочем, президент группы компаний InfoWatch поспешила успокоить россиян, пояснив, что ничего глобального — типа обрушения инфраструктуры — не произойдёт, потому что всегда можно быстро перейти на альтернативные способы связи — кнопочные телефоны, электронную почту.

А самый эффективный способ избежать подобного сценария, по словам Касперской, — это импортозамещение.

Не так страшен чёрт

Перспективу, обозначенную Касперской, Pravda.Ru прокомментировал директор группы компаний DZ-systems Дмитрий Завалишин.

По его словам, ситуация, по которой в России вдруг разом "умрут" гаджеты, работающие на андроиде, маловероятна, поскольку все телефоны обладают встроенной функциональностью, которая позволяет дистанционно заменить версии операционной системы.

Хотя, чисто технически такое возможно, если работает автообновление. Но, по словам эксперта, риск всё же невелик, поскольку "достаточно трудно определить, какой телефон принадлежит российскому гражданину, а какой — нет". И вряд ли кто-то захочет "затронуть большое количество не россиян".

Наиболее вероятной неприятностью, которую нам могут организовать западные, ещё недавно — партнеры, "закрыть работу магазинов приложений на территории России для пользователей из России, то есть лишить нас возможности устанавливать новые приложения".

"Для айфонов это уже сделано. Для андроидов такая ситуация тоже возможна, но технически она более сложная, поскольку андроид позволяет вручную устанавливать приложения или переподключаться к другим магазинам. Так что обойти запрет можно. Можно сформировать магазин приложений, который будет на андроиде работать без поддержки сервисов от компании-разработчика. Я у себя в смартфоне отключил автоматическую установку обновлений, устанавливаю их вручную с некоторой задержкой. Что и всем рекомендую сделать".

— Стоит ли срочно покупать кнопочные телефоны?

— Я пока не ощущаю, что есть необходимость бежать покупать кнопочные телефоны. Купить кнопочный телефон — дело недолгое. Так зачем торопиться? Я, скорее, полагал бы, что Россия должна формировать собственный технологический стек, который позволил бы нам быть независимыми в этом отношении.

— А готовы мы к этому? Есть у нас свои возможности массовой замены смартфонов?

— Сегодня нет. Но если к этой задаче не идти, то мы никогда к ней не придём.