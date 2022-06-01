Любая наступательная киберактивность против Москвы не является нарушением политики США по предотвращению прямого конфликта. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Так она отреагировала на заявление начальника киберкомандования США генерала Пола Накасоне, по словам которого, Вашингтон провел серию "наступательных цифровых операций" в поддержку Украины.
При этом он не стал разглашать детали и подтверждать законность подобных действий.
Напомним, с начала военной операции России на Украине число DDoS-атак на организации в РФ выросло в разы по сравнению с аналогичными периодами 2021 года.
Больше всего атак совершалось на банки, государственные органы, образовательные учреждения.
Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что России объявлена кибервойна, в которой на стороне противника участвуют более 100 тысяч человек. Служба безопасности финансовой организации каждый день фиксирует десятки одновременных DDoS-атак.
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Российская армия продолжает проведение военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.