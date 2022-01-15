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Автор Ирина Шлионская

Жизнь под землёй — реальность или утопия?

Наука » Экология » Человек

Проблемы перенаселения и угрозы различных катастроф — от климатических до ядерных и космических — всё чаще заставляют задуматься об альтернативных пространствах для жизни. Увы, космос пока не освоен нами в такой степени, чтобы строить колонии на других планетах. Значит, остаются только земные ресурсы. Вернее, подземные…

Жизнь под землёй — реальность или утопия?

Дела подземные

Прежде всего, если человечество осмелится спуститься под землю, ему придётся решить ряд вопросов, связанных с обеспечением жизнедеятельности в новых условиях.

Источники энергии

Возможно, у людей больше не будет доступа к тем энергетическим ресурсам, которые находились на поверхности планеты.

Эксперты считают, что оптимальным вариантом было бы брать энергию из недр планеты — геотермальных источников и горных пород.

Вода

Надо иметь в виду, что те источники воды, которые были раньше, тоже могут стать недоступны. Однако под землей, как известно, имеются естественные водные резервуары.

Правда придётся их как-то "цивилизовать" — построить очистные сооружения и сделать удобными для потребителей.

Продовольствие

Даже огромного количества консервов и других продуктов питания, которые долго не портятся, под землёй хватит в лучшем случае на несколько лет.

Так или иначе придётся учиться производить пищу самостоятельно.

Например, взять с собой животных, от которых впоследствии можно будет получать мясо и молоко. А также всё необходимое для выращивания съедобных растений — овощей, фруктов и т. д.

Развести в подземных условиях сельскохозяйственные пастбища и гидропонные сады вполне реально.

Канализация

А как же без неё? Если сточные воды будут скапливаться там, где живут люди, вскоре это повлияет на их здоровье. Какие-то отходы можно будет использовать в качестве удобрения, раз уж мы решили заняться сельским хозяйством. Но тогда нам потребуется ещё и система вентиляции. Для остального, скорее всего, придётся искать пути выведения наружу — допустим, выбрасывать отходы в море. В такой ситуации вряд ли кто-то будет заботиться об экологии на поверхности.

Отсутствие солнечного света

Как известно, солнце — основной источник жизненно необходимого витамина D. Правда натуральный солнечный свет можно заменить искусственным — скажем, светодиодными лампами, которые излучают ультрафиолет. Либо можно потреблять продукты, богатые витамином D.

Спасти психику

Но даже если эти проблемы удастся решить (а ещё не факт, что удастся), остаётся психологический аспект. Некоторые люди страдают клаустрофобией и просто не могут находиться в замкнутом пространстве, как бы комфортно оно ни было обустроено.

Те, кто раньше жил наверху, могут испытывать депрессию по поводу отсутствия солнечного света и свежего воздуха. Кроме того, подземные обитатели могут испытывать страх, что не смогут спастись в случае какого-то катаклизма — пожара или наводнения. Им просто некуда будет бежать. Также они могут опасаться, что погибнут под завалом, если произойдёт землетрясение.

Что говорят учёные

Исследователь из SINTEF (Норвегия) Гуннар Д. Йенссен специализируется на психологии подземных помещений и дизайне пространства. Другими словами, он изучает, как люди воспринимают подземные пространства, как реагируют на нахождение под землёй.

В своё время он разработал проекты четырёх туннелей с иллюзией расширенного пространства. Этого удалось добиться, устроив на маршрутах искусственные оазисы с имитацией пальм и голубого неба.

"У вас есть ощущение дыхания, ощущение, что вы находитесь снаружи, несмотря на то, что вы находитесь в тысяче метрах под землей, проходя через гору", — комментирует Йенссен.

"Если дать этим людям что-то, что позволит им ощутимо контролировать ситуацию, они смирятся с тем, что находятся в ней. Это ключевой момент", — высказался специалист в интервью BBC, где речь шла о возможном освоении подземных пространств.

Повезёт — не повезёт?

В свою очередь, директор лаборатории пространственного анализа Университета Южной Калифорнии Аннет Ким полагает, что в будущем жителям больших городов придётся-таки спуститься под землю. Но сценарии могут быть разными.

"Если мы продолжим стремительную урбанизацию и люди захотят приехать в большие города, нам придётся [жить под землей], да, — говорит она. — Но в случае полной планетарной катастрофы всё будет совсем по-другому, потому что может возникнуть вероятность того, что мы никогда не сможем уехать".

Но даже если начать готовиться к переселению в подземелья прямо сейчас, высока вероятность того, что мы не сможем всё предусмотреть. Как считает та же Ким, очень многое зависит от удачи. Может, люди и сумеют выжить под землёй и обеспечить себе достойное существование. А может, и нет.

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Владимир Губарев
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