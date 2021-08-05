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Автор Игорь Буккер

Эксперт: для офисов предпочтительнее канальный и кассетный кондиционеры

Наука

Опасны ли кондиционеры для здоровья, скапливаются ли в них вредные микроорганизмы, а также какой тип кондиционера и почему лучше всего подойдет для офиса, рассказал ведущему Pravda. Ru Игорю Буккеру технический директор бренда MDV ГК АЯК Алексей Валерьевич Зайцев.

Эксперт: для офисов предпочтительнее канальный и кассетный кондиционеры

Безопасно для здоровья

— Алексей Валерьевич, отмечается рост спроса на кондиционеры. Насколько современные модели более безопасные, чем раньше? Говорят, что при ненадлежащем уходе там скапливаются микробы и бактерии.

— Кондиционеры, в понимании обычного пользователя, это сплит-системы, мультисплит-системы, либо системы VRF, где есть ярко выраженные внутренние блоки любого типа. У них проблемы с тем, что скапливается в дренажном поддоне, отсутствуют.

В середине 50-х годов в центральных кондиционерах (сейчас их называют приточными установками высокой производительности) использовались специальные гигроскопические панели, и в поддоне постоянно находилась вода с обычным шариковым клапаном, как в бачке унитаза. То есть уровень поддерживается расхода воды. Она разогревалась до приличных величин в зависимости от уличной температуры. Когда на улице тепло, была и в поддоне водичка тепленькая. В этом случае создавались условия для развития различных микроорганизмов, в основном бактерий.

— Это та же самая водичка, что капает из кондиционеров наружу?

— Нет, это разные вещи. Это было увлажнение. В бытовых увлажнения нет. Часть проблемы исчезает. Но все равно в любом бытовом кондиционере есть дренажный поддон, в котором скапливается конденсат при охлаждении воздуха в комнате. Когда работает кондиционер, из воздуха конденсируется влага, скапливается в дренажном поддоне и самотеком либо через дренажную помпу удаляется:

  • на улицу,
  • в специальные стояки в некоторых домах, снаружи проложенные,
  • в канализацию.

Но кондиционер работает в режиме охлаждения, и вода в дренажном поддоне прохладная. Ее температура не превышает 10-12 градусов Цельсия. При такой температуре единственное, что может развиваться, это не микроорганизмы, а то, что есть в воздухе из водорослей, скорее всего, сине-зеленые, которые мы можем наблюдать, когда зацветает вода в водоемах.

— То есть некритично для здоровья?

— Некритично абсолютно. Были разговоры с середины 50-х до середины 70-х, там своеобразная бактерия была, легионелла, которая плодилась именно в центральных. Но сейчас даже центральные кондиционеры обладают секциями увлажнения, которые не позволяют ничему плодиться в этих секциях. Там либо горячий пар подается, либо распрыскивается вода форсунками под очень большим давлением. Как только увлажнение выключается, поддон просыхает. Никакая живность, микроорганизмы там не заведутся. Конечно, в бытовых, если их совсем не обслуживать, сине-зеленые водоросли выделяют продукты жизнедеятельности, которые дают характерный запах затхлости.

Поэтому необходимо проводить техническое обслуживание кондиционера. Хотя бы раз в год. Но лучше два раза в год.

На вкус и цвет…

— Вы кондиционеры устанавливаете не только в домах, но и на автомобили?

— Нет. Наша компания занимается комфортным кондиционированием, то есть для помещений. И поскольку статус дистрибьютора, у нас нет монтажной группы. Монтажом занимаются наши дилеры, то есть те, кто ближе к конечному пользователю.

В зависимости от типа помещений выбирается тип внутреннего блока и тип системы. Часто препираются сотрудники, находящиеся в одном помещении: кому-то немного жарко, кому-то слишком холодно. На это влияют и личные ощущения конкретного человека, и неправильный выбор типа внутреннего блока.

Если в густонаселенным опенспейсе используются внутренние блоки настенного типа, то всегда найдутся недовольные климатом в помещении.

Второй момент. Каждый тип внутреннего блока имеет свое распределение воздушных потоков.

Для перенаселенных офисов предпочтительный канальный либо кассетный тип, то есть те, которые не видны.

А настенные внутренние блоки, к сожалению, острый воздушный поток дают, ограниченный по ширине и достаточно большой по длине. Плюс геометрия этих блоков дает возможность только минимальной регулировки воздушного потока: вверх-вниз автоматически, чаще всего 50 на 50, либо вручную вправо-влево, либо автоматически. Но все равно слишком своеобразный воздушный поток, он годится для бытовых помещений, для магазинов, особенно некрупных. Но для офисных не очень хорошее решение.

— Вы имеете в виду в магазинах складские помещения или там, где приходят покупатели и продавцы?

— Товарные залы и торговые залы. Конечно, тип блока выбирается клиентом. И когда клиент видит цифры раза в полтора больше с использованием кассетных блоков, как вы понимаете, он будет устанавливать настенные, ибо это дешевле, и директор крупной компании вполне может на комфорт сотрудников не смотреть, скажем так.

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Редактор: Марина Севастьянова, Куратор: Владимир Губарев
Темы здоровье кондиционер алексей зайцев
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