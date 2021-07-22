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Автор Любовь Степушова

Почему США хотели бы работать с Россией в космосе, а Россия - нет 

Наука » Экология » Космос

Россия делает в космосе и вокруг него бессмысленные шаги, которые тем более печальны, что являются очень дорогим "удовольствием" и лишают страну стауса космической державы.

Почему США хотели бы работать с Россией в космосе, а Россия - нет 

Космос меняется космическими темпами

Перемены в космосе достигают космических масштабов. Государства объявляют о своих притязаниях на Луну. Пожалуй, первыми там "забьют колышки" китайцы, которые начали запускать туда зонды. На подходе освоение Марса.

Вовсю идёт освоение космоса частными корпорациями:

  • SpaceX Илона Маска,
  • Virgin Galactic Ричарда Брэнсона
  • и Blue Origin Джеффа Безоса

скоро составят конкуренцию государственным агентствам.

Речь идёт не только о мирных программах, но и вооружений. За последние 12 лет Россия, США, Китай и Индия испытали противоспутниковое оружие, способное разрушить космические спутники — основу современных коммуникаций и экономики.

Космические войска под тем или иным названием имеют

  • Россия,
  • США,
  • Иран,
  • Индия,
  • Китай,
  • Великобритания,
  • Франция.

США объявили о планах строительства в Великобритании радиолокационной системы Deep Space Advanced Radar Capability, чтобы предотвратить "угрозы", исходящие от России и Китая, и исследовать дальний космос. Сообщается, что система способна определять потенциальные цели на расстоянии до 36 тысяч километров.

США хотят работать с Россией в космосе

На этом милитаристском фоне становится очевидным, что о кооперации в космосе позабыли. Каждый старается сам для себя. Американцы жалуются на непрозрачность китайской космической программы. Так, руководитель НАСА Билл Нельсон заявил в интервью телеканалу CNBC "Squawk Box", что "китайское правительство становится всё более агрессивным в своей успешной космической программе”.

Нельсон отметил, что в отличие от Китая США могли бы сотрудничать с Россией в космосе, несмотря на геополитическую напряжённость.

"Ещё в середине холодной войны, в 1975 году, американский космический корабль встретился и состыковался с советским космическим кораблем и экипажи прожили вместе девять дней, — отметил Нельсон. — С тех пор сотрудничество между русскими и американцами в гражданском пространстве не прекращалось. Они наши партнёры на борту Международной космической станции (МКС)".

Зачем был запущен к МКС модуль "Наука"?

Тем не менее Роскосмос в апреле объявил, что может выйти из программы МКС в 2025 году и построить собственную совершенно новую станцию.

Тогда возникает вопрос: а зачем 20 июля на МКС был запущен новый модуль "Наука"? В НАСА подозревают, что Россия блефует, чтобы запросить у Соединённых Штатов финансирование на ремонт МКС в обмен на поддержание работы своей части космической станции, пишет arstechnica.com.

"Одна из возможностей состоит в том, что русские просто блефуют. С успехом космического корабля Crew Dragon от SpaceX и будущими возможностями Starliner от Boeing НАСА больше не отправляет ежегодно сотни миллионов долларов в Роскосмос на покупку мест в "Союзах" для полёта к станции. Это был важный источник финансирования космической программы России", — говорится в статье.

Однако, указывает автор, НАСА хотело бы, чтобы станция продолжала летать ещё десять лет, а для этого агентству "нужны русские":

"Дело в том, что первые элементы Международной космической станции были запущены в 1998 году и она была спроектирована таким образом, что американский и российский сегменты зависели друг от друга в плане контроля положения, мощности и других важнейших ресурсов".

В комментарии для Pravda.Ru научный руководитель Московского космического клуба Иван Моисеев опровергнул эту версию. Он считает её "крайне маловероятной".

"США уже создали рабочую группу, которая должна обеспечить работу МКС в отсутствие российского сегмента до 2030 года, после чего они будут реализовывать свою программу по созданию коммерческих станций. Поэтому тратить деньги на наш сегмент у них никакого резона нет. Они будут разрабатывать схему, когда отстыкованный российский сегмент заменяется их грузовыми кораблями", — отметил эксперт.

Он раскритиковал запуск модуля "Наука" как несвоевременный и назвал его пустой тратой средств. По его словам, модуль рассчитан на работу на 15 лет, и это аналог тех модулей, которые сейчас находятся на МКС — "Звезда" и "Заря".

"Модуль "Наука" планировали запустить ещё в 2007 году, но запустили тогда, когда он уже совершенно не нужен. Мы ещё год будем вводить его в строй, нужен выход в открытый космос, который сам по себе дорогой, потому что много работы. И всё это совершенно впустую практически, потому что потом его надо будет готовить к затоплению", — сказал Pravda.Ru Иван Моисеев.

Эксперт считает, что в новой российской станции предполагают использовать другой энергетический модуль, но пока есть только его эскизный проект, так же как и самой станции, цель которой тоже не определена.

Россия отказывается от кооперации с США в космосе, а с Китаем она — на бумаге

Иван Моисеев подчеркнул, что кооперация крайне выгодна для космических исследований по экономическим, научным и техническим причинам. Она повышает эффективность использования космической инфраструктуры. Однако Россия уходит от кооперации с США. Что же касается Китая, то с ним "мы кооперируемся на бумаге, на уровне меморандума".

"Меморандум — это памятная записка, что в принципе хорошо бы посотрудничать. Но каких-либо крупных совместных проектов, какие у нас есть, например, с Европой, с США, даже ничего близкого с Китаем нет и не предвидится", — сказал Pravda.Ru Иван Моисеев.

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Владимир Губарев
Темы мкс наса роскосмос билл нельсон иван моисеев гонка вооружений космические исследования
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