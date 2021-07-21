Военный обозреватель высказался о полёте Безоса в космос

20 июля американский миллиардер Джефф Безос в компании с другими космическими туристами совершил полёт в космос на суборбитальном корабле New Shepard, принадлежащем его компании Blue Origin.

Полёт длился 11 минут. За это время космические путешественники испытали состояние невесомости, пребывая в котором они ловили ртом парящую прямо в воздухе еду. Полёт завершился успешно. Шаттл с туристами приземлился на Землю.

Парк аттракционов, которые устроил Безос на околоземной орбите Безос, не в состоянии запятнать репутацию первого советского космонавта Юрия Гагарина, заявил в интервью ФАН военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.

"Надругательства над его памятью я здесь не вижу: Гагарин вечен, он — первый человек в космосе, который сделал свое дело и навсегда вписал свое имя в историю космонавтики", — пояснил он.

Безос и его клиенты просто бесятся с жиру, считает он.

"Денег много, вот они и сходят с ума как могут, каждый по-своему. Думаю, в ближайшие годы мы увидим еще немало подобных полетов". — заявил Баранец.

В России же пока нет таких технологий, поэтому нам остаётся только завидовать.

"За успехами наших соперников надо пристально следить — и делать далеко идущие выводы", — заключил эксперт.

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