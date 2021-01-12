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Автор Олег Артюков

В интересах России: почему МКС должна работать как можно дольше

Наука

Все больше вопросов относительно будущего Международной космической станции. В 2020 году сообщения о технических проблемах на МКС стали, можно сказать, обыденными.

В интересах России: почему МКС должна работать как можно дольше

Пора определяться?

Срок эксплуатации станции рассчитан до 2024 года. Собственно, решать, что с ней будет дальше, необходимо уже сейчас. В конце прошлого года вице-премьер Юрий Борисов сказал, что судьба МКС будет определена в первом квартале 2021 года.

"Ещё судьба МКС не до конца решена, она будет определена, наверно, в первом квартале следующего года", — сказал Борисов ТАСС. Он также добавил, что в планах государственной корпорации "Роскосмос" запуск нового сегмента МКС, который в будущем должен превратиться в основу для российской орбитальной станции.

Речь идет о модуле "Наука", благодаря которому у российских космонавтов появится лаборатория.

Продление работы станции в интересах России?

Научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев полагает, что о прекращении международного сотрудничества речь не идет.

"Есть официальное разрешение на работу станции до 2024 года, до 2025 года фактически. Это существует, все согласны. И все страны-участники соглашения по МКС были согласны рассмотреть вопрос (о работе станции) в положительном смысле до 2028-2030 годов. И так было буквально полгода назад", — сказал эксперт "Правде.Ру".

Однако затем, по его словам, ситуация изменилась из-за серии аварий на МКС.

"Аварии небольшие, несущественные, но соответствующий информационный фон они создают. И поэтому правительство оказалось в такой ситуации необходимости принятия решений. Если бы не эти аварии, то спокойно бы продлили до 2028 года, это было бы выгодно всем. Но когда пошли эти аварии, они хоть и мелкие, они и хоть исправляются, хоть и обычные, но они создали определенный фон в общественном восприятии тех, кто занимается космосом — что станция разваливается. Были вполне официальные выступления, нужно заканчивать ее работу", — отметил Иван Моисеев.

По его словам, продлить работу станции было бы очень желательно.

"Поэтому правительство и пытается решить этот вопрос, будет решать в начале 2021 года, по всей видимости", — полагает он.

"Проблема в чем? С окончанием работы МКС в 2024 году заканчивается пилотируемая программа Российской Федерации. Если продлить работу МКС на пять лет, то можно за это время как-то постараться сделать собственную станцию. А за время до 2024 года это никак не успеть, никаким образом. И поэтому пилотируемая программа прекращается. А возобновить ее будет очень и очень сложно", — считает Иван Моисеев.

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Куратор: Владимир Губарев
Темы мкс иван моисеев
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