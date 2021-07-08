ВОЗ выделила новый вариант коронавируса - лямбда. Что о нём известно?

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выделила шестой штамм коронавируса SARS-CoV-2, назвав его "лямбда". Он особенно распространён в Южной Америке и впервые был идентифицирован в прошлом году в Перу.

Новый штамм коронавируса SARS-CoV-2

Согласно Euronews, "лямбда" была обнаружена как минимум в 27 странах. На данный момент специалисты ВОЗ отнесли лямбда-версию к "вызывающей интерес", а это значит, что пока нет повода для особенного беспокойства.

Данные, опубликованные Панамериканской организацией здравоохранения (ПАОЗ), показывают, что вариант лямбда был обнаружен в Перу в 82% лабораторных проб, зарегистрированных в мае и июне. Региональный советник ПАОЗ по новым вирусным заболеваниям Хайро Мендес заявил в конце июня, что штамм вируса был обнаружен в восьми странах Латинской Америки и Карибского бассейна, но "спорадически" присутствовал в большинстве стран региона.

Что говорят перуанские учёные о штамме лямбда

В Перу утверждают, что вариант лямбда (C.37) был впервые зарегистрирован в Лиме в декабре 2020 года, а с апреля этого года почти все коронавирусные инфекции в стране вызваны им. Вариант лямбда, или андский штамм, имеет критические мутации в спайковом (S) белке, пишет gestion.pe.

С увеличением заражений "лямбдой" другие штаммы SARS-CoV-2 со временем снижали своё присутствие. За последние четыре месяца вариант альфа составлял 0,5% заражений населения Перу, а вариант гамма — 1,2%.

Как поясняют авторы исследования, опубликованном в medRxiv:

"Распространение C.37 произошло в Южной Америке в присутствии сотен циркулирующих штаммов и альфа- и гамма-летучих органических соединений, что предполагает более высокую трансмиссивность этого штамма. Однако необходимы дополнительные эпидемиологические данные и анализ для оценки его передачи, вирулентности и свойств ускользания иммунитета".

Лямбда-вариант завоёвывает мир

В Чили и Аргентине наблюдается рост случаев COVID-19, связанных с лямбда-вариантом. По состоянию на апрель 2021 года этот штамм составлял 33% геномных последовательностей коронавируса в Чили и 12% геномных последовательностей коронавируса в Аргентине.

В Бразилии вариант лямбда был обнаружен в феврале прошлого года в Сан-Паулу. Специалисты Клинической больницы Порту-Алегри обнаружили восемь определяющих мутаций этого варианта в дополнение к 19 мутациям, уже описанным для других членов этой линии.

2 июля власти Великобритании сообщили, что подтверждено восемь случаев заражения "лямбдой", все в Англии. Эти пациенты часто выезжали за границу. По словам британцев, этот вариант имеет "потенциально повышенную трансмиссивность или возможную повышенную устойчивость к нейтрализующим антителам".

В испанском автономном сообществе Кантабрия недавно подтвердили три случая инфицирования лямбда-вариантом и изучают ещё 180 возможных эпизодов.

Более заразный

Вариант лямбда в упомянутом исследовании перуанцев проявил себя как более заразный вариант, чем альфа и гамма.

Исследователи использовали образцы плазмы от медицинских работников из Сантьяго, Чили, которые получили две дозы вакцины Sinovac COVID-19, чтобы сравнить эффективность вакцины против нового варианта по сравнению с тем, как она отреагировала на самые старые штаммы.

Они пришли к выводу, что мутации, присутствующие в спайковом белке варианта лямбда, значительно снижают эффективность вакцины по сравнению с вариантами альфа и гамма, хотя сравнения между вариантами лямбда и дельта не проводилось.

Симптомы "лямбда-ковида"

На данный момент выявленные симптомы варианта лямбда не отличаются от большинства других линий, вызывающих COVID-19. Среди них:

лихорадка 37,5° и более,

кашель,

боль в горле,

сбивчивое дыхание,

ринит / заложенность носа,

боль в мышцах,

головная боль,

диарея и/или рвота,

внезапная потеря вкуса и/или запаха.

ВОЗ решила не обозначать разные штаммы COVID-19 названиями стран, где их обнаружили в первый раз. С этого момента учёные будут использовать буквы греческого алфавита…

Отныне

британский штамм именуется как "альфа",

южноафриканский — "бета",

бразильский — "гамма",

индийский — "дельта"

и перуанский — "лямбда".

В настоящий момент мир, в том числе и Россия, ведёт борьбу с вариантом дельта, который, по мнению специалистов ВОЗ, будет доминировать до августа.

Вариант дельта — самый заразный из обнаруженных до сих пор штаммов, с большей "способностью" цепляться и проникать в клетки, что определяет больший потенциал для возникновения эпидемий. Специалисты отмечают, что для обеспечения глобального иммунитета необходимо вакцинировать 70% населения.

Читайте по теме:

Переболевшим COVID-19 рекомендуют прививаться вакциной "Спутник лайт"

Вакцинированные заболели массово. Так бывает?

Становится ли человек мутантом при вакцинировании "Спутником-V"

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.