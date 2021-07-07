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Переболевшим COVID-19 рекомендуют прививаться вакциной "Спутник лайт"

Здоровье » Здоровье и профилактика

Россиянам, которые переболели коронавирусом, нужно прививаться однофазной вакциной. Это связано с тем, что у них очень большая нагрузка на иммунитет, сообщил в интервью URA. RU вирусолог Александр Чепурнов.

Переболевшим COVID-19 рекомендуют прививаться вакциной "Спутник лайт"

Учёные из разных стран также подтвердили необходимость проведения вакцинации переболевшим "ковидом" одним компонентом препарата.

"Исследовательскими коллективами из разных стран было отмечено, что однократная вакцинация, хоть препаратом Moderna, хоть Pfizer, хоть "Спутником" после перенесенного коронавируса дает более сильный иммунитет, чем не переболевшим дает двукратная вакцинация", — пояснил он.

В России этот вопрос ещё не прорабатывался. Для переболевших COVID-19 подходит "Спутник лайт". В случае если будет создана однократная вакцина "КовиВак", то её тоже можно будет использовать.

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Вакцинация переболевших коронавирусом
Автор: Снежана Шахова, Куратор: Елена Андреева
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