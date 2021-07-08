Вакцинированные заболели массово. Так бывает?

Будоражащая умы россиян тема вакцинации от COVID, особенно после введения qr-кодов и дополнительных ограничений, вышла на первый план. Разве что ленивый не думает сейчас о том, делать ли ему прививку, нужна ли ревакцинация, как быть с новыми штаммами… Эти вопросы возникают исподволь. Многие здравомыслящие люди склоняются к тому, что прививка нужна, ведь сама болезнь еще страшнее. Очередную волну обсуждений вызвала в своем аккаунте на Facebook главный редактор Pravda.Ru Инна Новикова, которая столкнулась, к своему удивлению, с парадоксальной ситуацией.

Не так давно Инна Новикова решила посетить за полчаса до закрытия центр "Мои документы" на улице Гарибальди, 6.

"QR-код есть, так что захожу без записи. Охранник температуру не измеряет, перчатки не протягивает:

— А вы завтра приходите, сегодня не успеете. Там очередь на час, народу тьма.

— А что такое случилось?

— Все сотрудники болеют коронавирусом.

— А что это они прививку не сделали? Им же положено.

— Вот они все и сделали и сразу заболели. У нас должно быть 50 сотрудников, а на работе всего шесть. Остальные на больничном… Я сторонник прививок, у меня часто не хватает терпения в разговорах с антипрививочниками промолчать и не говорить, что глупо умирать от "короны". Но как-то круто получается с такой арифметикой", — пишет Инна Новикова.

При этом главный редактор Pravda.Ru отметила, что сама делала прививку в мае, также многие её знакомые сделали ранее прививку. Никто не заболел и не умер. Сейчас же в массах бродят страшилки.

"Таксист вчера рассказал, что кто-то сделал прививку и оглох, у другого ноги отнялись, третий ослеп. У другой знакомой 13 человек сделали прививки, 9 умерли. И всех она лично знала, так говорит. И где правда, а где преувеличение? Но моё твёрдое мнение, что лучше болеть с прививкой, чем без. Но как понять, что происходит? Вирус мутировал? Вакцины прокисли? Народ с ума сошёл? Так от прививок или не от прививок болеют? Почему власти молчат? Обязать и запугать — одно, а честно говорить о последствиях, о важности, рисках и выгоде, о безопасности и опасности — это другое. И не Ракова с Поповой, простите, это говорить должны, а специалисты, учёные, вирусологи, эпидемиологи, разработчики вакцин, люди с опытом борьбы с пандемиями", — отмечает Инна Новикова.

Она рассказала также, что разговаривала в Армении с вирусологом, который в Африке боролся с Эболой. Например, он поведал о том, как американцы приходили в заражённые районы без масок и ОЗК (вакцинированные?). "У нас нет таких специалистов? Именно информации и правды люди ждут от власти. Но мы слышим победные отчеты о резком росте числа вакцинированных", — с горечью отмечает Инна Новикова.

Пост Инны Новиковой вызвал оживлённую дискуссию среди его читателей. Журналист Рустем Сафронов, проживающий сейчас в США, отметил, что власти сами не знают, что делать, но поскольку делать что-то надо, то торопятся прививать больше людей.

Израильтяне, где более 70% населения сделали прививку, тоже активно вступили в дискуссию:

"Как израильтянка спрашиваю, для чего прививаться? Не потерять работу, посетить мероприятие? А с медицинской точки зрения? Мы, Израиль — пример всему миру: почти все с 16 лет привиты, получили свободу ровно на 10 дней, появился новый штамм, и всё началось сначала, как будто бы и не прививались. А новые штаммы будут всегда. Значит, привились или нет, с медицинской точки зрения это не важно".

Однако большинство всё же согласны с тем, что прививка лучше, чем смерть:

"200-летняя история борьбы человечества с пандемией: прививка — единственный способ борьбы с пандемией. Ну или смерть".

Один из читателей отметил, что вакцинироваться лучше до эпидемии, чем в разгар, если речь, например, о гриппе. Но сейчас ситуация особая, и приходится всем вакцинироваться на фоне высокой заболеваемости — другого выхода нет.

"Если поставить прививку в разгар пандемии, работать в месте, где куча людей ходит, то вероятность заболеть, конечно, будет большая. Она не успеет подействовать", — резонно отметил один из подписчиков.

Общественные дискуссии продолжаются, и тема вакцинации от коронавируса, похоже, ещё долго будет занимать верхние строки в топах новостей. Ясно одно — обществу сегодня не хватает серьёзной, действительно экспертной оценки происходящего. И пока она в дефиците, многие будут продолжать пользоваться источником информации из серии "одна бабка сказала".

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