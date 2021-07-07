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Становится ли человек мутантом при вакцинировании "Спутником-V"

Здоровье » Здоровье и профилактика » Профилактика

Ген коронавируса Sars-Cov-2, который поступает вместе с аденовирусом вакцины "Спутник-V" в клетку человека, не встраивается в её ДНК, поэтому с генетической точки зрения модификации человека не происходит.

Становится ли человек мутантом при вакцинировании "Спутником-V"

Что делает ген коронавируса в клетке человека

Об этом сказал в программе "Точка зрения" профессор вирусологии. главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Эксперт рассказал о том, что цепочка передачи иммунитета от вакцины происходит по линии: ДНК — РНК — белок вируса. В ДНК-вакцинах иммунизирующим агентом является очищенный препарат ДНК, эта вакцина только разрабатывается в России. РНК-вакцины, к которой относится, например, Pfizer, доставляет в клетку РНК вируса, есть и вакцины, которые доставляют уже иммунизирующий белок.

Отдельный тип вакцин — это вакцины на вирусных векторах — когда берётся безопасный вирус (аденовирус) и в него вставляется ген нужного патогенного вируса. Иммунитет формируется за счёт реакции на S-белок вируса. Аденовирус сам по себе в организме и размножаться не умеет. Всё, на что он способен, это ввести свой генетический материал в ограниченное количество клеток. Эти клетки какое-то время будут производить S-белок на основании полученных "инструкций", пояснил эксперт.

Анатолий Альтштейн подчеркнул, что ген Sars-Cov-2 не встраивается в ДНК клетки, он живёт своей жизнью, продуцируя РНК, а затем S-белок патогена, к которому организм вырабатывает антитела.

Аденовирус не вызывает онкологию

Векторная вакцина на аденовирусе НИЦ имени Гамалеи против лихорадки Эбола хорошо зарекомендовала себя, не обнаружено никаких серьезных побочных эффектов, в том числе онкологии.

"Аденовирус не вызывает онкологию", — подчеркнул вирусолог.

По его словам, через примерно полгода организм полностью очищается от чужеродной ДНК, поэтому нужна ревакцинация. На вопрос о том, защищает ли клеточный иммунитет переболевших и как долго, вирусолог не смог ответить определённо, для этого нужны исследования.

О ревакцинации "Спутником V"

Но сегодня, по мнению вирусолога, чтобы не умереть, лучше привиться и лучше "Спутником V", так как он дает наибольшее количество защитных антител к S-белку коронавируса. Дело в том, что патогенный вирус тоже размножается, и он может это делать быстрее, чем клетка с "ключом" к коронавирусу.

Анатолий Альтштейн полагает, что ревакцинироваться "Спутником", если вашей первой вакциной была она, всё-таки можно.

Вирусолог считает противопоказаниями для вакцинации болезни в стадии обострении, онкологию, и аутоиммунные заболевания. Но в каждом случае нужно проконсультироваться с врачом.

Подробно о том, что происходит в организме человека при вакцинировании "Спутником-V" смотрите в программе "Точка зрения" на странице Pravda. Ru в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, YouTube, Facebook. Ведёт программу Любовь Степушова.

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Автор: Любовь Степушова, Куратор: Елена Андреева
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