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Автор Усам Оздемиров

Успехи России заставляют "партнёров" биться в истерике

Наука

Недоброжелатели России, так называемые страны-"партнёры" и прочие заклятые "друзья", не жалеют для неё негативных оценок, стараясь в пропагандистском угаре добавить в картину как можно больше мрачных красок. Однако реальная жизнь раз за разом опровергает навязываемые миру штампы, и выдавать желаемое за действительное всё сложнее.

Успехи России заставляют "партнёров" биться в истерике

Следует признать, что в различных международных рейтингах, демонстрирующих достижения в различных сферах жизни, Россия занимает далеко не первые места. Так, если взять ВВП на душу населения по номиналу, то она на 65-м месте в мире. Хотя тот же показатель, представленный по паритету покупательной способности, позволяет подняться уже на 53-е место, что связано с недооценкой стоимости рубля. По данным Transparency International, в Индексе восприятия коррупции наша страна занимает 129-е место из 180. Продажность части чиновников и вороватость определенного числа бизнесменов изжить никак не удаётся, и это сигнал к принятию более решительных мер по данному вопросу.

В 2020 году Россия заняла 47-е место в "Глобальном инновационном индексе", который формируется на основе 80 показателей и демонстрирует потенциал ресурсов инноваций и их результат. По оценкам составителей рейтинга, Россия могла бы добиться большего, учитывая текущие значения ВВП на душу населения и объём инвестиций в науку, технологии и инновации.

За три года (2017-2019) уровень инновационной активности в целом по промышленности снизился с 17,8% до 15,1%. Как считает директор Института статистических исследований и экономики НИУ ВШЭ Леонид Гохберг, для быстрого продвижения и достижения лидерства в сфере инноваций недостаточно наращивать объём ресурсов, в том числе финансовых. Важно эффективно их использовать, что в свою очередь зависит от делового климата, качества регулирования и т. д.

"В ситуации здоровой и эффективной экономики инновационная активность является главной стратегией достижения успеха для предприятий, — утверждает Леонид Гохберг. — Однако конкретные конфигурации рыночных условий, уровня конкуренции, качества регулирования приводят к тому, что лишь небольшое число предприятий делает ставку на инновации как драйвер развития".

Успешный взлёт "Спутника V"

Российская экономика, на долю которой за последние 30 лет выпали сложнейшие испытания, еще и страдает из-за санкционного произвола со стороны "демократического" Запада. Наличие проблем в России не даёт права нашим противникам называть её "страной-бензоколонкой", "увядающей державой" или злорадствовать по поводу "экономики, разорванной в клочья". Можно привести немало примеров, доказывающих обратное. Самый наглядный из них — успешная разработка сразу нескольких вакцин против коронавирусной инфекции.

Ещё в августе прошлого года Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину от коронавируса SARS-CoV-2 под названием "Спутник V", разработанную в Центре имени Гамалеи. Её эффективность превышает 97%. Уникальность технологии данной вакцины состоит в использовании двух аденовирусных векторов, что позволяет обеспечить длительный иммунитет.

Несмотря на попытки западных пропагандистов дискредитировать вакцину "Спутник V", её победное шествие по странам и континентам остановить не удалось. На начало июня она была зарегистрирована в 67 странах с общим населением свыше 3,4 млрд человек. Как заявили в Российском фонде прямых инвестиций, к маю этого года были заключены соглашения с иностранными компаниями на производство 1,24 млрд доз вакцины. Основными её поставщиками по экспортным контрактам станут Индия, Китай, Южная Корея и Бразилия.

Вакцина Спутник 5

Когда речь идёт о вакцинах против коронавируса, дают о себе знать коммерческие интересы фармацевтических компаний Запада — ведь на кону как минимум $1 трлн. Поэтому неудивительно видеть противодействие российской вакцине со стороны западных политиков и чиновников. Заявка по "Спутнику V" в Европейское медицинское агентство (ЕМА) для получения разрешения на его использование в странах ЕС была подана еще в январе, но воз и ныне там. Вдобавок председатель правления ЕМА Криста Виртумер-Хохе "отличилась", сравнив применение "Спутника V" с русской рулеткой. Удивила также премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, огульно обвинив Путина в том, что он в качестве "Спутника V" предлагает миру "гибридное оружие, чтобы разделять и властвовать".

Но, как говорится, собака лает, а караван идёт. В России зарегистрированы и другие вакцины от COVID-19:

  • "ЭпиВакКорона" (Новосибирский центр "Вектор" Роспотребнадзора);
  • "КовиВак" (Центр имени Чумакова РАН);
  • "Спутник Лайт".

Работа ученых в этом направлении не останавливается, так как важно иметь набор вакцин для эффективного применения в разных группах населения в зависимости от медицинских показаний.

От энергии звёзд до термоядерного синтеза

В летопись достижений отечественной науки смело можно вписать результаты работы российской космической обсерватории "Спектр-РГ". Как отметил президент РАН Александр Сергеев, она впервые с рекордной четкостью дважды осмотрела всё небо в рентгеновском диапазоне. Это позволило построить карту, содержащую на порядок больше источников, чем было известно прежде.

Команде ученых-исследователей из различных научных центров и университетов России в прошлом году удалось зарегистрировать солнечные нейтрино-частицы, образующиеся на Солнце в процессе так называемого CNO-цикла. Таким образом, давняя гипотеза о существовании источника энергии звёзд в CNO-цикле впервые подтверждена экспериментально. Открытие позволит лучше понимать процессы, происходящие в звёздах, а также уточнить элементный состав нашего светила.

В ноябре прошлого года в ходе рабочего визита в подмосковную Дубну премьер-министр Михаил Мишустин дал старт работе сверхпроводящего ускорителя — бустера. Он является первым каскадом комплекса NICA — меганаучного проекта Объединённого института ядерных исследований. Благодаря не имеющему аналогов в мире бустеру ученые получат доступ к новейшим технологиям. С его помощью они смогут тестировать микроэлектронику для космических спутников, решать задачи медицинской физиологии в интересах длительных космических экспедиций, лечить тяжелые онкологические заболевания и т. д.

Творческая работа ученых и специалистов нашей атомной отрасли приводит к появлению технологий прорывного типа. В мае в Национальном исследовательском центре "Курчатовский институт" состоялся запуск термоядерной установки токамак Т-15МД, которая входит в структуру международного термоядерного проекта ITER. Решение исследовательских задач по управляемому термоядерному синтезу в рамках проекта направлено на получение фактически неиссякаемого и экологически безопасного источника энергии.

БРЕСТ-ОД-300
БРЕСТ-ОД-300

На днях "Росатом" начал строительство уникального энергоблока с реакторной установкой на быстрых нейтронах "Брест-300" в закрытом городе Северске в Томской области. Проект, с одной стороны, должен решить проблему отработанного ядерного топлива, а с другой стороны, стать трамплином к бесконечно возобновляемой ресурсной базе чистой и безопасной энергетики. Не будет преувеличением сказать, что Россия становится первой в мире страной, которая добилась замкнутого ядерного топливного цикла.

По словам гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева, с началом строительства реактора "Брест-300" мы создаём основу развития и укрепления лидерства России в новом технологическом укладе, формируя повестку страны до конца текущего столетия. И если бы наши западные "партнёры" умели мыслить стратегически, они бы выбрали путь созидательной совместной работы для общего блага, вместо того чтобы биться в истерике из-за успехов России в экономическом и научном развитии.

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10 лучших технологических достижений России в 2020 году
Редактор: Ирина Гусакова, Куратор: Владимир Губарев
Темы росатом северск спутник v алексей лихачев михаил мишустин ингрида шимоните александр сергеев криста виртумер-хохе курчатовский институт
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