Найден ключ к разгадке падения империи майя

В лабиринтах подземных туннелей под руинами древнего города майя Чичен-Ица на мексиканском полуострове Юкатан археологи заново открыли пещеру, наполненную потерянными сокровищами. Исследование пещеры Баламку (Бога Ягуара) раскрывает тайну религиозных обрядов и, возможно, даст ключ к разгадке падения империи майя.

Первоначально эту пещеру обнаружили местные земледельцы, а в 1966 году в ней побывал археолог Виктор Сеговия Пинто (Víctor Segovia Pinto), написавший отчет о находке и о том, что в этом месте содержится большое количество артефактов. Бумаги Сеговии исчезли, и мы не знаем, по какой причине вместо организации раскопок археолог распорядился замуровать вход в пещеру.

В недавно найденном археологом Джеймсом Брэди (James Brady) из Калифорнийского государственного университета в Лос-Анджелесе отчете об этой пещере Сеговия упоминал о 155 артефактах. На некоторых предметах можно было рассмотреть лицо бога дождя и грома тольтеков Тлалока, на других — изображения священного дерева сейба (Ceiba) — мирового дерева майя. Для сравнения, в близлежащей пещере Баланканче (Balankanché), где археологические раскопки проводились в 1959 году, обнаружили только 70 подобных объектов.

По чистой случайности в 2018 году пещеру Баламку обнаружила группа исследователей под руководством археолога из Национального института антропологии и истории Мексики Гильермо де Анда (Guillermo de Anda), которая в рамках проекта Great Maya Aquifer Project изучала водоносный горизонт (слой) под городом Чичен-Ица. Геологическая разведка частично финансировалась за счет гранта Национального географического общества.

На пресс-конференции в Мехико сотрудники Национального института антропологии и истории Мексики (Instituto Nacional de Antropología e Historia / INAH) заявили, что в пещере Баламку (Balamku), пещере Бога-Ягуара, находится более 150 ритуальных предметов: курильницы, вазы, декоративные тарелки с ликами древних богов и другими имеющими религиозный характер изображениями. В докладе Национального института антропологии и истории Мексики говорится, что эти культовые предметы, вероятно, человеческие руки не тревожили на протяжении тысяч лет.

Как сообщает National Geographic, Гильермо де Анда рассказал, как он часами ползал на животе, протискиваясь сквозь узкие туннели, пока луч его фонаря не упал на гору прекрасно сохранившихся пожертвований, оставленных древними жителями Чичен-Ицы.

"Я не мог говорить, я начал плакать, — признался де Анда. — Я изучал человеческие останки в Священном сеноте (или Колодце жертв в Чичен-Ица. — Ред.), но ничто не сравнится с ощущением, которое я в одиночестве впервые испытал в этой пещере. Вы почти чувствуете присутствие майя, которые приносили туда эти предметы".

Для древних майя пещеры и сеноты считались проходами в царство мертвых, а их воды — священными. Их изучение позволит ученым ответить на некоторые из наиболее сложных вопросов, такие как уровень контактов и влияния, которыми обмениваются различные мезоамериканские культуры, и что происходило в мире майя до падения Чичен-Ицы.

Изучение множества нетронутых артефактов в пещере Баламку поможет исследователям лучше понять культуру пещерных ритуалов майя, утверждает археолог де Анда. Изучение самой пещеры, включая геологию и микробиологию, может дать критические сведения о водных и климатических циклах, которые преобладали во время взлета и падения Чичен-Ицы.

Источник фото: кадр из видео teleSUR/ ms-MH

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