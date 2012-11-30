Мельница мифов: проклятия Тамерлана нет

До сих пор немало наших соотечественников верят в миф о том, будто бы вскрытие гробницы Тамерлана в июне 1941 года послужило причиной нападения гитлеровской Германии на СССР. Несмотря на то что эта легенда родилась недавно, во второй половине ХХ века, она имеет глубокие исторические корни. Увы, стереотипы мышления предков не исчезают бесследно.

Что и говорить, легенды о проклятиях, которые насылают мертвецы на тех, кто вскрывает их захоронения, являются одними из самых популярных среди людей. Пожалуй, в каждой стране существует немало подобных мифов, возраст которых иногда исчисляется сотнями лет. И хотя содержание таких легенд может быть различным, однако все они являются порождением одного и того же свойства человеческой психики — страха перед смертью и всем, что с ней связано. Есть и еще одна общая черта — никакого проклятия на самом деле не было.

Не так давно "Правда. Ру" публиковала статью, в которой развенчивался миф о проклятии фараонов (желающие могут ознакомиться с ней здесь). Однако следует заметить, что и у нас тоже существует весьма похожий миф, в который многие до сих пор верят. Речь идет о так называемом проклятии Тамерлана. Интересно, что эта легенда родилась относительно недавно — во второй половине ХХ века. Поэтому вычислить ее автора не так уж и сложно.

Итак, миф о том, будто бы вскрытие гробницы Тамерлана повлекло за собой начало Великой Отечественной войны, был создан талантливым оператором советского кино Маликом Каюмовичем Каюмовым, который в 40-е годы прошлого века присутствовал при вскрытии данной гробницы. Кроме него в экспедиции принимали участие археологи Т. Н. Кары-Ниязов и А. А. Семенов, антрополог М. М. Герасимов, а также писатель и филолог Садриддин Айни и его сын Камал. Воспоминания Каюмова о том дне (21 июня):

"…вошел в ближайшую чайхану, смотрю — там три древних старика сидят. Я ещё отметил про себя: похожи друг на друга, как родные братья. Ну, я присел неподалёку, мне чайник и пиалу принесли. Вдруг один из этих стариков и обращается ко мне: "Сынок, ты ведь из тех, кто вскрывать могилу Тамерлана вздумал?". А я возьми да и скажи: "Да я в этой экспедиции самый главный, без меня все эти учёные — никуда!". Шуткой решил свой страх отогнать.

Только, смотрю, старики в ответ на мою улыбку еще больше нахмурились. А тот, кто заговорил со мной, к себе манит. Подхожу ближе, смотрю, в руках у него книга — старинная, рукописная, страницы арабской вязью заполнены. А старик по строчкам пальцем водит: "Смотри, сынок, что в этой книге написано: кто вскроет могилу Тамерлана — выпустит на волю духа войны. И будет бойня такая кровавая и страшная, какой мир не видал во веки вечные".

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Встревоженный Каюмов передал эти слова остальным участникам экспедиции, однако те в ответ лишь рассмеялись и на следующий день вскрыли гробницу Тамерлана. Кстати, по его словам, на надгробии ученые обнаружили надпись следующего содержания: "Когда я восстану (из мертвых), мир содрoгнется". Более того, внутри гроба было еще одно предупреждение: "Всякий, кто нарушит мой покой в этой жизни или в следующей, будет подвергнут страданиям и погибнет", которое также вызвало лишь улыбки участников экспедиции.

Однако вечером того же дня, когда группа уже отдыхала в гостинице, всем стало не до смеха. По радио передали сообщение о нападении гитлеровской Германии на СССР. После чего ученые попытались найти этих таинственных старцев, однако хозяин чайханы сказал, что в тот день, 21 июня, он видел их в первый и последний раз.

Далее в своих воспоминаниях Каюмов сообщает о том, что позже (в октябре 1942 года), будучи на фронте, он добился встречи с генералом армии Жуковым, рассказал об этой истории и предложил вернуть прах Тамерлана обратно в могилу. Жуков пообещал обсудить это со Сталиным, который в итоге дал добро. Прах Тамерлана вернулся в гробницу 20 ноября 1942 года, после чего сразу же произошел перелом в Сталинградской битве, который Каюмов почему-то ошибочно считает первой победой советских войск в Великой Отечественной. Впрочем, память подводит его не только в этом случае — контрнаступление под Сталинградом началось не 20-го, а 19 ноября, то есть в то время, когда останки Тамерлана еще находились в Москве.

Однако это мелочи — дело в том, что Каюмов вообще постоянно путает даты и события. Так, согласно свидетельствам других участников раскопок, а также журналу экспедиции, гробница была вскрыта намного раньше — 16 июня. Через два дня из гроба были извлечены останки внука Тимура Улугбека, а 20 июня было вскрыто захоронение самого Потрясателя Вселенной. То есть на самом деле его покой потревожили за два дня до начала Великой Отечественной войны.

Кроме того, фотографии, сделанные тем же Каюмовым, свидетельствуют о том, что никаких предостерегающих надписей на гробе Тамерлана не было. О них также нет упоминаний и в журнале экспедиции. Была, правда, надпись на большой темно-зеленой нефритовой могильной плите, однако она содержала лишь перечень предков великого Тимура, начиная от одной из прабабушек Чингисхана Аланкувы. Что касается трех старцев и книги, то они, как ни странно, присутствовали, однако и тут Каюмов несколько переиначил реальную историю.

Согласно воспоминаниям сына С. Айни, Камала Садреддиновича, дело обстояло так:

"Когда все вышли из склепа, я увидел трёх старцев, разговаривавших по-таджикски с отцом, с А. А. Семеновым и Т. Н. Кары-Ниязовым. Один из старцев держал в руке какую-то старинную книгу. Он раскрыл ее и сказал по-таджикски: "Вот эта книга старописьменная. В ней сказано, кто тронет могилу Тимурлана, всех настигнет несчастье, война". Все присутствующие воскликнули: "О, Аллах, сохрани нас от бед!". С. Айни взял эту книгу, надел очки, внимательно просмотрел её и обратился к старцу по-таджикски: "Уважаемый, вы верите в эту книгу?". Тот ответил ему:"Как же, она ведь начинается именем Аллаха!". С. Айни снова спросил: "А что за книга эта, вы знаете?", на что получил ответ: "Важная мусульманская книга, начинающаяся именем Аллаха и оберегающая народ от бедствий". И тут С. Айни сказал собеседнику: "Эта книга, написанная на фарси, всего-навсего "Джангнома" — книга о битвах и поединках, сборник фантастических рассказов о неких героях. И эта книга составлена всего лишь в недавнее время, в конце XIX века. А те слова, что вы говорите о могиле Тимурлана, написаны на полях книги другой рукой. Кстати, вы наверняка знаете, что по мусульманским традициям вообще считается грехом вскрывать могилы и священные места — мазары.

А те слова о могиле Тимурлана — это традиционные изречения, которые аналогично имеются и в отношении захоронений Исмаила Сомони, и Ходжа Ахрара, и Хазрати Богоутдина Балогардон и др., чтобы уберечь захоронения от искателей легкой наживы, ищущих ценности в могилах исторических личностей. Но ради научных целей в разных странах, как и у нас, вскрывали древние могильники и могилы исторических личностей. Вот ваша книга, изучайте её и думайте головой".

Книгу взял в руки Т. Н. Кары-Ниязов, внимательно просмотрел ееив знаксогласия с С. Айни кивнул головой. Затем взял книгу в руки Малик Каюмов, которого все там называли "суратгир" (фотограф). И я увидел, что он перелистывает страницы не от начала книги, как положено справа налево, а, наоборот, по-европейски слева направо".

Обратите внимание на последнюю фазу — она явно свидетельствует о том, что раз Каюимов не знал, как следует читать книгу, написанную на фарси, то и о таджикском языке он имел весьма смутные представления. Из этого следует, что он вряд ли понял, о чем именно Айни разговаривал со стариками — ведь беседа велась по-таджикски! Как же в таком случае можно доверять его рассказу о мистическом предупреждении?

Следует также заметить, что этот разговор имел место быть 16 июня, после того, как была открыта дверь в мавзолей, но к вскрытию самих захоронений ученые еще не приступали. То есть Каюмов опять ошибся — старцы беседовали с учеными намного раньше, нежели были потревожены останки Тамерлана. Да и видели их все участники экспедиции, а не он один.

Что касается якобы имевшего место быть разговора с Г. К. Жуковым о повторном захоронении Тимура, то о том, что он действительно состоялся, нет никаких свидетельств. Его не упоминает в мемуарах ни сам прославленный полководец, ни его близкие соратники. В то же время из журналов лаборатории Герасимова известно, что ученый закончил работу "по всестороннему изучению останков тимуридов" 28 октября 1942 г. Затем была создана специальная комиссия, которая совершила погребение останков тимуридов 20 декабря 1942 года.

Кстати, Михаил Михайлович писал в своей книге, что "все тимуриды, погребенные в центральном склепе Гур-Эмире (Тимур, Шахрух, Улугбек, Мухаммад султан, Мираншах), были похоронены повторно с большим или меньшим сроком со времени их первого захоронения". То есть перезахоронение 20 декабря 1942 года являлось уже как минимум их третьим погребением, а значит, прах Потрясателя Вселенной тревожили и до этого. Однако в летописях не сказано, что прежде вскрытия мавзолея сопровождались какими-то глобальными катаклизмами.

Как видите, факты свидетельствуют о том, что никакого проклятия Тамерлана в реальности не существовало. Да даже если оно и было, то к началу Великой Отечественной войны это проклятие явно никакого отношения не имело. Давно известно, что план войны с СССР был разработан в ставке Гитлера еще в 1940 году, дата вторжения была сначала назначена на весну следующего года, затем окончательно была утверждена 10 июня 1941 года. То есть вопрос о нападении был решен еще задолго до вскрытия могилы Потрясателя Вселенной.

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Что касается самого мифа, то он, хоть и был создан уже в наше время, на самом деле все же имеет некоторые исторические корни. Этот миф наглядно демонстрирует архаичный стереотип мышления человека, согласно которому какое-либо действие последнего всегда приводит к глобальным последствиям. Так, например, если наш предок чихал во время грозы и после этого следовал удар грома, то в его мозгу, не отягощенном познаниями из физики и метеорологии, возникала прямая ассоциативная связь между этими явлениями. После чего потомки еще долго повторяли нелепую байку о том, как опасно чихать — грозу накликать можно. Миф о том, что вскрытие гробницы Тамерлана послужило причиной Великой Отечественной войны, как раз из этой серии…