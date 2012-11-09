Мельница мифов: Тутанхамон не виноват!

Иногда мифы о каких-то событиях совершенно затмевают то, что происходило в реальности. До сих пор у многих словосочетание "гробница Тутанхамона" вызывает ассоциации не с Древним Египтом и не с сенсационной находкой начала ХХ века, а с загадочным "проклятием фараонов", которое якобы настигнет всякого, кто потревожит покой усопшего владыки.

Следует заметить, что мифы, возникшие вокруг гробницы весьма ординарного и ничем не прославившего себя при жизни фараона Тутанхамона оказались на удивление живучими. Прошло уже 90 лет с того момента, как археолог Говард Картер обнаружил вход в эту гробницу (это случилось 4 ноября 1922 года), а байки о таинственном проклятии фараона до сих пор гуляют по СМИ и различным произведениям "околонаучной" литературы. Интересно, что эти истории как-то заслонили ценность самого открытия — ведь данная гробница была первой из тех, что археологи нашли совершенно нетронутой, и по ее интерьеру появилась возможность наконец-то детально изучить быт владык Древнего Египта.

Обычно эту историю рассказывают так: после того как участники экспедиции во главе с Картером и его коллегой лордом Джорджом Карнарвоном вошли в гробницу, они увидели надпись, предупреждавшую о том, что те, кто потревожит покой усопшего, умрут. Исследователи не обратили на нее никакого внимания, а зря — через четыре месяца Карнарвон вдруг скоропостижно скончался. Но на этом действие проклятия не закончилось — вскоре скончался археолог Артур Мейс, потом рентгенолог Арчи Рейд.

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Тем временем выпущенная на волю смерть продолжала собирать свою жатву: спустя несколько месяцев умер американец Джордж Гоулд, также побывавший в гробнице. В 1928 году неожиданно умер секретарь Картера Ричард Бартель (который, кстати, туда не спускался), в 1930-м покончил с собой сводный брат Карнарвона, а следом в мир иной отправилась вдова лорда (ее убил укус москита). В итоге за десять лет после того как гробница была вскрыта, скончались 22 человека, из которых 11 участвовали во вскрытии гробницы Тутанхамона, а остальные были их близкими.

Любители дешевых сенсаций почему-то упустили одну деталь — сам Говард Картер, который не только отыскал, но и первый вошел в гробницу фараона, прожил после этого еще целых шестнадцать лет и скончался в возрасте шестидесяти шести лет от сердечной недостаточности. А ведь по идее он должен был погибнуть первым — как ни крути, именно он нарушил покой фараона. Тем не менее проклятие почему-то не подействовало как раз на главного виновника событий.

Впрочем, если присмотреться повнимательней, выяснится, что на самом деле никакого проклятия просто-напросто не существовало. Начнем с таинственной надписи, которая была размещена под статуей бога Анубиса, проводника душ в мир мертвых. Ее дословный перевод следующий: "Это я не даю пескам задушить сию усыпальницу. Я здесь для того, чтобы защитить усопших". Как видите, в ней нет информации ни о каком проклятии. Да и защищает Анубис фараона вовсе не от грабителей, а от наступающей пустыни (кстати, и это обещание бог не выполнил — за тысячи лет гробницу все же занесло).

Более того, исследования многих египетских текстов, связанных с похоронными ритуалами и представлении о загробной жизни показывает, что в египетской религиозной и магической практике не было самого понятия "проклятия фараона". Об этом нет ни единого упоминания — кроме информации о том, что тело после смерти следует сохранить (иначе душа в загробном мире может умереть вторично). Следует заметить, что многие захоронения фараонов, жрецов и знатных людей были разграблены еще во времена Древнего Египта — это показывает, что люди в те времена (при том, что они были весьма суеверными) не боялись никаких проклятий, поскольку такового не существовало в принципе.

В смертях тех, кто принимал участие в раскопках, нет абсолютно ничего загадочного. Лорд Карнарвон умер от пневмонии, причиной которой был вирус лихорадки среднего Нила. От этого же заболевания скончалась первая партия "проклятых" — Мейс, Рейд, Гоулд и другие. Собственно говоря, они скорее всего подхватили ее не в гробнице, а в Каире, куда приехали после раскопок — в то время в этом городе как раз был всплеск эпидемии лихорадки. А Картер избежал ее потому, что еще несколько месяцев трудился возле гробницы.

Что касается другой серии смертей, которые случились позже, следует заметить одну важную деталь — всем умершим к тому моменту уже было более семидесяти лет (кроме вдовы лорда Карнарвона — ей был 61 год, однако причина ее смерти, судя по всему, такая же, что и у мужа). Для начала ХХ века семьдесят лет — это не просто преклонный, а запредельно преклонный возраст, тогда редко кто вообще доживал до таких годов. Неудивительно, что почтенные джентльмены отбывали один за другим в мир иной — их срок жизни к тому времени давно уже подошел к концу. А вот ни один из молодых рабочих, что раскапывали гробницу вместе с Картером в то роковое десятилетие не умер.

Итак, как видите, совершенно необоснованно приписывать все эти смерти какому-то мифическому проклятию, данных о существовании которого невозможно найти ни в одном древнем источнике. Впрочем, если попытаться понять, откуда все-таки взялись слухи о нем, мы с удивлением обнаружим, что понятие "проклятие фараона" появилось примерно за сто лет до того, как была найдена гробница Тутанхамона. Впервые это словосочетание появилось… в фантастическом романе "Мумия", который написала английская писательница Джейн Лоудон Вебб.

Он вышел в 1828 году и сразу же стал бестселлером, а тему грозной мумии, мстящей тем, кто нарушил ее покой, подхватили многие другие британские литераторы — сэр Артур Конан Дойл, Мария Корелли, Луиза Мэй Олкотт и прочие любители мистического романа. Так что за сто лет, предшествующих экспедиции Картера и Карнарвона успело выйти несколько десятков произведений, в которых затрагивалась данная тема. Не удивительно, что читающая публика уже было настолько подготовлена к идее возмездия за потревоженный покой усопшего владыки, что череду трагических событий, последовавших за вскрытием гробницы все интерпретировали именно с этих позиций.

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Надобно заметить, что и до сих пор байки о подобным проклятии время от времени возникают, причем даже тогда, когда речь вовсе не идет о правителях Древнего Египта. В свое время было много разговоров об ужасных последствиях вскрытия могилы Тамерлана в Самарканде (1941 год), гробницы Казимира Великого в Кракове (1973 год) и захоронения мумии Этци в Альпах (1991 год). Тем не менее, и во всех этих случаях опять-таки ничего страшного не произошло…