Коровье молоко. О полезных свойствах и противопоказаниях такого нам привычного продукта

Коровье молоко из-за своих свойств даже вошло в мифологию

3:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Вокруг коровьего молока всегда было немало споров.

Фото: Собственная работа by https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Shivani_shrivastav&action=edit&redlink=1 is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons

Кто-то говорит, что оно полезно и пить его надо каждый день. Другие убеждены, что от молока больше вреда, чем пользы. Высыпания на лице — самое меньшее, что причиняет злоупотребление молоком.

А о том, действительно ли от молока есть вред, правда ли, что "тетрапак" нужно обходить стороной, и есть ли от молока всё-таки польза, в беседе с корреспондентом Pravda.Ru рассказала диетолог, директор клиники доктора Ионовой Лидия Ионова.

"Чтобы не слушать "разное", для этого и существуют научные исследования. Я писала года три назад про научные исследования, которые были довольно противоречивые на самом деле, поэтому, возможно, эксперты и говорят разное. Разные результаты у мужчин, у женщин, плюс разные риски разных заболеваний".

От него какой-то вред? Можем мы буквально как бы разложить по полочкам или это сложно?

"Нет, не можем, потому что для каждого человека это будет индивидуально. Исходя из его нацеленности, исходя из его рисков для здоровья, исходя из возраста".

А правда ли, что молоко в упаковке "тетрапак" нужно вообще стороной обходить? И почему?

"Я думаю, потому что там молоко долгого сильного хранения, а значит, напичкано чем-то таким не очень полезным. Но прежде5 всего, это молоко пастеризованное. Пастеризация — понятный абсолютно способ продления жизни скоропортящимся продуктам за счёт того, что удаляются при определенной технологии бактерии. Поэтому, с этой точки зрения, это, конечно, какой-то странный анахронизм, когда люди говорят об антагонизме "тетрапака".

Если взять здорового среднестатистического человека у которого нет противопоказаний. Какая польза такому организму от молока?

"Здоровому среднестатистическому человеку среднего возраста лучше пить кисломолочные продукты, а не молоко, потому что ферментативная активность у людей с возрастом снижается. Продукты кисломолочные прошли некую ферментацию, но с другой стороны, если нет непереносимости лактозы, то и молоко совершенно спокойно можно употреблять. Кстати, и непереносимость встречается довольно редко. И речь идёт не только о магазинном, но и о цельном коровьем молоке".

Справка

История употребления молока человеком уходит корнями в далёкое прошлое. Первые упоминания о нём датируются 10-м тысячелетием до нашей эры, когда люди начали приручать животных и использовать их молоко в пищу. Об этом свидетельствуют археологические находки, такие как подойники и отстойники для приготовления творога.

В разных культурах молоко имело особое значение. Например, в индийской мифологии существует легенда о пахтанье Молочного океана, в результате которого появились чудесные вещи, включая священную корову изобилия. А в греческой мифологии Геракл питался только молоком и сыром.

В Древнем мире молоко ценили за его питательные свойства. Гиппократ называл его лекарством, а царица Египта Клеопатра использовала молочные ванны для сохранения красоты и молодости.

На территории России молочные коровы появились 500 лет назад. Промышленное производство молока началось в XVIII веке, а первые молочные заводы появились в XIX веке.

Значительную роль в развитии молочного дела в России сыграл Николай Васильевич Верещагин, организовав первую школу молочного хозяйства и открыв первую молочную в Петербурге. А основал первый молочный завод в Москве Александр Васильевич Чичкин. Там был введён строгий лабораторный контроль за качеством продукции.