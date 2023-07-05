Адвокат: "Позиция следствия не выдерживает элементарной проверки установленными по делу фактами"

20:27 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Жилкооперативы

Весной председатель правления кооператива "Бест Вей" Екатерина Скибо обращалась в следственную группу с (очередным) ходатайством о разрешении выплатить налоги с заблокированных следствием счетов кооператива (есть в редакции).

В ходатайстве говорилось о том, что обвинения по уголовному делу, с которым следствие пытается связать кооператив, предъявлены лицам, давно не имеющим отношения к кооперативу, в связи с этим блокирование финансовой деятельности кооператива необоснованно.

В конце мая она получила ответ следственной группы за подписью следователя следственной группы ГСУ питерского главка МВД России майора юстиции Екатерины Сапетовой.

Прокомментировать тезисы ответа следственной группы мы попросили адвоката кооператива, члена коллегии адвокатов "Первая адвокатская контора" города Санкт-Петербурга Сергея Путрешу.

— Первое, на что нужно обратить внимание, — в ходатайстве Екатерины Скибо была указана должность — председатель правления ПК "Бест Вей". Екатерина Сапетова отвечает ей без указания должности автора обращения — как частному лицу, тем самым демонстрируя, что она не признает кооператив законно действующей организацией. Не потому, что есть судебное решение на этот счет, а потому, что следственная группа считает себя вправе судить самой: она, присвоив себе функции суда, презюмирует, что организация незаконна, она -инструмент в руках преступной группы, наличие которой опять же провозгласило само следствие.

Теперь прокомментируем основные тезисы письма следователя Екатерины Сапетовой.

"Указанные лица путем обмана под предлогом улучшения жилищных условий, а также получения инвестиционного дохода осуществили деятельность по привлечению денежных средств не менее 18 622 физических лиц (пайщиков ПК "Бест Вей", клиентов "Гермес Менеджмент Лтд.") на общую сумму более 16 187 784 631,94 рубля, то есть в особо крупном размере, которые похитили…"

16 187 784 631,94 рубля — цифра из бухгалтерской экспертизы деятельности кооператива, проведенной Северо-Западным региональным криминалистическим центром Минюста России в декабре прошлого года по заданию следствия. Это общая сумма всех средств, которые были привлечены кооперативом с 2014 года. Подчеркиваю: речь идет только о кооперативе, а не о "Гермесе".

Эти более 16 млрд рублей, то есть все деньги, поступившие в кооператив, следствие объявило похищенными. Однако выводы экспертизы таковы (см. скан): 80% средств кооператива были использованы для приобретения квартир, а 20% — на оплату услуг кооператива плюс остатки на счетах.

По данным правления кооператива, с 2014 года приобретено около 2500 квартир для пайщиков с оплатой в рассрочку на 10 лет, при этом почти 250 квартир перешло в собственность пайщиков, для которых приобретались. Паевые средства, предоставленные кооперативом, возвращены этими пайщиками досрочно в полном объеме.

Активы кооператива на данный момент — более 16 млрд рублей (более 12 млрд рублей — недвижимость, более 4 млрд рублей — средства на счетах): цифры документально подтверждены.

16 млрд имеющихся активов кооператива — немногим меньше, чем было привлечено средств в кооператив. Причем активы в денежной части продолжают увеличиваться, так как значительная часть из более чем 20 тыс. пайщиков кооператива продолжает платить паевые и членские взносы, несмотря на кризисную ситуацию.

Нет ни одного свидетельства, что договорные обязательства со стороны кооператива были нарушены. Разумеется, в период, когда кооператив имел возможность их исполнять: уже более полутора лет счета кооператива либо арестованы, либо заблокированы следствием.

Договоры с кооперативом не предполагали получение инвестиционного дохода — только приобретение недвижимости без процентов. Все траты кооператива до копейки подтверждены договорами, актами, доказательствами, что услуги кооперативу действительно оказывались. Где обман?

Откуда взята цифра 18 622 физических якобы обманутых лиц, непонятно. Сапетова в другом месте своего письма указывает, что в кооперативе было не менее 12 тыс. "пострадавших" пайщиков, а в "Гермесе" — не менее 100 тыс. клиентов.

Заявление о том, что похищено более 16 млрд, — позиция следствия, которая появилась весной. Еще зимой в документах следствия фигурировала цифра чуть более 100 млн рублей как суммарное значение ущерба из 147 граждан, признанных следствием потерпевшими. Сумма не впечатляла — она в разы меньше активов юридических лиц, которые следствие арестовало. И в судах требование ареста более 16 млрд активов кооператива при сумме требований в десять раз меньше вызывало недоумение у судей. Немало судов по аресту счетов и недвижимости следственной группой было проиграно, хотя де-факто, как я уже сказал, блокировка счетов по-прежнему сохранялась из-за незаконных требований следователей к банковским специалистам не проводить расчеты.

Предполагаю, что, для того чтобы решить проблему скромной суммы ущерба, следственная группа ничтоже сумняшеся решила объявить все поступившие в кооператив средства похищенными, выдвинув теорию, что деятельность кооператива изначально была незаконной, и он создавался для хищений. И объявить сумму ущерба более 16 млрд, чтобы обосновать арест всех активов кооператива.

Замечу, что в июньских постановлениях о привлечении в качестве обвиняемых четырех граждан, которые с февраля прошлого года находятся в СИЗО, речь не идет ни о каких 16 с лишним миллиардах: следствие называет сумму 232 819 161,19 рублей по заявлениям 198 граждан, признанных следствием потерпевшими. То есть в рамках рассмотрения уголовного дела по существу следствие, судя по всему, само не видит перспектив отстаивания 16 млрд.

Дальше. Утверждается, что средства в кооперативе были похищены. Возникает вопрос: у кого похищены средства? У пайщиков? Но они находятся на счетах их кооператива в Сбербанке, банке "Санкт-Петербург" и СМП Банке. В чем же заключается хищение, если недвижимость находится в собственности кооператива, а деньги — на его счетах, управляемых коллективными органами пайщиков кооператива, к слову, радикально обновленными весной прошлого года, после начала уголовного разбирательства?

В деле нет ни одного свидетельства, что тому или иному гражданину обещали квартиру, он перечислил за нее средства, а квартиру кооператив не приобрел — не в последние полтора года, когда его счета заблокированы следствием, а в период, когда он вел операционную деятельность без ограничений со стороны следствия. Или пайщик подал заявление о выходе из кооператива, и кооператив не вернул ему паевые средства — опять-таки в период, пока счета кооператива не были заблокированы. Фактов нарушения кооперативом договорных обязательств с пайщиками в уголовном деле нет, фактов ухода денег "налево" также нет. Каждая потраченная копейка подтверждена договорами и документами.

"Деятельность кооператива выступала как способ вовлечения граждан в целях последующего завладения их денежными средствами как клиентов "Гермес Менеджмент Лтд.".

Деятельность кооператива, как показывает вышеупомянутая бухгалтерская экспертиза, соответствовала его уставным целям: приобретению квартир пайщикам кооператива.

Утверждение о том, что кооператив использовался для стимуляции открытия счетов "Виста", выглядит странно. С тем же успехом можно было обвинить кооператив в том, что он использовался для стимуляции открытия счетов в других инвестиционных компаниях: "Тинькофф Инвестициях", "Альфа-Инвестициях", например, или иных.

Были пайщики, которые использовали для накопления средств инвестиционные счета в "Гермесе", были те, кто ими не пользовался, отдавая предпочтение счетам в других инвесткомпаниях или вообще не работая с инвестиционными счетами. Никакой приоритетности у счетов в "Гермесе" не было, никакого предпочтения пайщикам со счетами в "Гермесе", например при движении очереди на приобретение квартиры в кооперативе, не оказывалось.

Понятно, что высокодоходные инвестиции — это рисковые инвестиции. Некоторые инвесторы оказались недовольны количеством дохода на инвестиции, и есть заявления от таких недовольных в правоохранительные органы. Но, во-первых, насколько мне известно, инвестиционная компания никуда не исчезала и продолжает выплаты, во-вторых, есть активы инвестиционной компании и ее собственников в России.

Кстати, в тех же постановлениях о привлечении к уголовной ответственности в качестве обвиняемых абсолютно все инкриминируемые эпизоды касаются инвестиционной компании "Гермес", то есть следствие, выходя в суд для рассмотрения уголовного дела по существу, не включило буквально ни одного эпизода, касающегося кооператива "Бест Вей".

Так при чем тут кооператив? Нет никаких законных оснований к тому, чтобы привлекать его к ответственности по обязательствам другого юридического лица, даже если предположить, что эти обязательства законны.

"17.11.2021. ПК "Бест Вей", "Гермес Менеджмент", "Лайф из Гуд" внесены Банком России в официальный реестр — список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, то есть обладающими признаками "финансовой пирамиды", о чем имеется информация на официальном сайте регулятора с предупреждением граждан о необходимости отказа в вовлечение в организацию незаконной деятельности данных компаний".

Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке не является никаким официальным реестром. Это информационный список, издание которого регулируется внутренним нормативным актом ЦБ.

Сокращенное название этого списка — предупредительный список: он служит для предупреждения потребителей о рисках сотрудничества с теми или иными финансовыми структурами, которые существуют, по мнению экспертов Департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ. В том числе риски, возникающие из диагностируемых профильным департаментом ЦБ признаков финансовой пирамиды.

Разумеется, ЦБ не делает вывода о законности деятельности организаций, включенных в список, и не размещает информацию "с предупреждением граждан о необходимости отказа в вовлечение в организацию незаконной деятельности данных компаний", как пишет Сапетова: у него просто нет таких полномочий — он не суд. Как указывает сам ЦБ на своем официальном сайте, "окончательную правовую оценку деятельности подобных компаний и проектов дают уполномоченные органы в рамках своей компетенции".

"Законность действий Банка России подтверждена решением Арбитражного суда города Москвы от 25.05.2022".

Действительно, кооператив проиграл дело в арбитражном суде о незаконности включения в предупредительный список ЦБ. Позиция судов первой, апелляционной и кассационной инстанций состояла в том, что ЦБ руководствовался внутренним нормативным актом, и требования этого нормативного акта были соблюдены.

Позиция кооператива состояла в том, что действия Банка России незаконны -кооператив не соответствует даже тем расплывчатым критериям признаков финансовой пирамиды, которые есть во внутреннем нормативном акте ЦБ. Кроме того, на взгляд юридической команды кооператива, незаконен нормативный акт, на основе которого ведется предупредительный список, так как фактически осуществляется регулирование организаций, не подведомственных ЦБ.

Критерии этого нормативного акта, регулирующего включение в список, как я уже сказал, крайне расплывчатые, проверка, предусмотренная этим нормативным актом, очень странная: представители Банка России, в частности, ссылались на документы, полученные чуть ли не в интернете, датированные 2017 годом. Не было приведено ни одного документа за период после весны 2021 года, когда появился действующий устав кооператива.

На данный момент не завершено рассмотрение второго дела — об ущербе деловой репутации, нанесенном действиями Банка России.

Судя по всему, кооператив "Бест Вей" вынужден будет самостоятельно или с помощью коллективного иска нескольких кооперативов (потому что Банк России включил в предупредительный список десятки кооперативов) оспаривать сам нормативный акт Банка России, на основе которого ведется предупредительный список ЦБ. Так что точка в оценке законности действий Банка России не поставлена.

"Согласно заключению Северо-Западного Главного управления Банка России… установлено, что ЖК "Бест Вей" (в настоящее время — ПК "Бест Вей") имеет признаки финансовой пирамиды, а именно:

массированная реклама… с обещанием высокой доходности;

отсутствие точного определения деятельности организации, выразившейся в несоответствии фактически осуществляемого вида деятельности кооператива (привлечение и использование денежных средств граждан) заявленной организационно-правовой форме (жилищный кооператив), и, как следствие, несоблюдение кооперативом требований ФЗ №215-ФЗ;

наличие предварительных взносов для последующего участия в деятельности организации;

организация деятельности по принципу предоставления выгод членам кооператива (покупка недвижимости) посредством привлечения денежных средств новых участников (понятие "активный пайщик")".

Ни один из этих пунктов не соответствует действительности. Кооператив "Бест Вей" вообще не размещал рекламу — только материалы, информирующие о его деятельности; он не обещал и не выплачивал проценты пайщикам. В постановлении о привлечении к ответственности в качестве обвиняемых сказано, что кооператив привлекал пайщиков к приобретению недвижимости финансовыми условиями существенно ниже рыночных, однако во всех материалах кооператива указывалось, что у более низкой переплаты за недвижимость есть своя цена: период пребывания в очереди, юридически неопределенный, а также кооперативная собственность на квартиру до момента полного возврата предоставленных кооперативом средств.

Его деятельность была точно определена: покупка квартир для пайщиков на беспроцентной основе по уставу до 2021 года и покупка недвижимого и движимого имущества для пайщиков также на беспроцентной основе по уставу, действующему с весны 2021 года. Оба устава, и старый, и новый, зарегистрированы налоговой инспекцией. Деньги привлекались исключительно для приобретения имущества пайщиком: кооператив вкладывает средства для получения дохода.

Никаких взносов для последующего участия в кооперативе не было и нет: внесение членских и паевых взносов автоматически означало членство в кооперативе.

Понятие "активный пайщик" существовало в прежнем уставе и предусматривало право приобрести более "высокое" место в очереди за привлечение новых пайщиков, при этом решение принималось коллективными органами управления кооперативом. Из действующего устава это понятие было исключено.

Что касается 215-го ФЗ, кооператив не обязан был его соблюдать, так как это Закон о жилищно-накопительных кооперативах, а кооператив "Бест Вей" зарегистрирован по Закону о потребительской кооперации (ФЗ№3085-1), что черным по белому написано в его уставе, зарегистрированном налоговой инспекцией.

"Согласно результатам проведенной межрегиональным управлением по Северо-Западному федеральному округу Федеральной службы по финансовому мониторингу… (? в тексте пропущено слово, согласование слов мы сделали исходя из собственного понимания смысла написанного. — Ред.) установлено, что в период с 2014 года по настоящее время группа лиц… имея умысел на хищение денежных средств пайщиков ПК "Бест Вей", выводила средства со счетов ПК "Бест Вей" в теневой оборот. Полученный преступный доход на общую сумму 527 729 505,62 рубля был легализован путем перечисления денежных средств… с последующим зачислением их на счета подконтрольных Василенко Р. В. компаний…"

Нет ни одного документа о выводе средств из кооператива в теневой оборот, ни одного договора об оказании услуг кооперативу, не подтвержденного актами и фактами оказания этих услуг. В чем криминал покупки услуг кооперативом у компаний, "подконтрольных Василенко Р. В."? Компании специализировались на продвижении, конференциях, информационных услугах. Часть дохода этих компаний переводилась за рубеж? И что в этом странного, учитывая, что Р. В. Василенко уже несколько лет работает в том числе и за границей?

Активы кооператива в виде недвижимости и денежных средств на счетах в России составляют более чем 16 млрд рублей: как я говорил выше, это почти столько же, сколько было привлечено кооперативом за весь период работы.

То есть почти 500 млн рублей якобы вывели в теневой оборот, но денег осталось столько же, сколько и было? Как такое может быть?

"Установлено, что привлекаемые денежные средства пайщиков ПК "Бест Вей" и клиентов "Гермес Менеджмент Лтд." зачислялись участниками организованной группы на банковские счета подконтрольных им организаций, созданных исключительно с целью совершения хищения".

Кооператив тратил средства либо на покупку недвижимости для пайщиков, либо на услуги для осуществления сделок с недвижимостью, поддержания и развития своей деятельности. Это подтверждается бухгалтерской экспертизой учреждения Минюста.

Вымышленная конструкция с выводом средств, которая создана следствием, не подтверждается ничем и не выдерживает проверки фактами. Как и концепция хищения денег из кооператива: сегодняшняя сумма его активов немногим меньше суммы, которая поступила за весь периода его работы. Средства находятся в собственности кооператива и, согласно уставу, управляются коллективными органами, избранными его пайщиками.