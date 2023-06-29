Дело "Бест Вей": переадресация

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На жалобы в прокуратуру на следствие по "делу ПК "Бест Вей" отвечают почему-то сами следователи, на которых жалуются.

Фото: Пресс-служба Бест Вей

Уже более года деятельность кооператива "Бест Вей" фактически заблокирована в рамках расследования уголовного дела по статьям "Мошенничество" и "Организация преступного сообщества", возбуждённого по заявлениям нескольких клиентов инвестиционной компании "Гермес" — с этим делом следственная группа ГСУ питерского главка МВД пытается связать ПК "Бест Вей".

По данным совета кооператива, сотни пайщиков написали жалобы в Генеральную прокуратуру на нарушение своих прав. В их числе — пайщик из Москвы, юрист, пенсионер, бывший сотрудник правоохранительных органов Константин Бурчаков.

В распоряжении редакции его переписка с Генеральной прокуратурой РФ о необходимости организации и проведения общенадзорных проверок, отдельные письма из которой мы публикуем (без персональных данных).

Необходимость общенадзорных проверок, по словам автора обращений, связана с массовыми нарушениями конституционных прав граждан — пайщиков ПК "Бест Вей", допущенных следственными органами ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области при производстве предварительного следствия по уголовному делу, а также отдельными прокурорскими работниками Прокуратуры г. Санкт-Петербурга при осуществлении надзора за следствием и соблюдением конституционных прав граждан.

"Суть моих жалоб и жалоб других пайщиков, — поясняет Константин Викторович, — побудить прокуратуру Санкт-Петербурга через Генеральную прокуратуру России выполнить свою прямую обязанность — организовать и провести общенадзорные проверки (это не связано со следствием) исполнения должностными лицами питерского главка МВД России и другими должностными лицами, например ПАО "Сбербанк", федерального законодательства, направленного на защиту и исполнение конституционных прав граждан — пайщиков кооператива на жилище, выбор места жительства, свободное распоряжение своим имуществом — денежными средствами, которые с февраля 2022 года находятся под арестом".

Константин Бурчаков подчеркивает:

"Вмешиваясь уголовно-правовыми средствами в сферу гражданских правоотношений, которые урегулированы ГК РФ и Законом Российской Федерации от 19.06.1992 года № 3085-1 "О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации", следственные органы массово нарушают права и законные интересы подавляющего большинства граждан — пайщиков кооператива и членов их семей вот уже более 1,5 лет — 19 июля 2023 года срок следствия составит один год и девять месяцев — в угоду узкому кругу лиц, подавших заявления в следственные органы о якобы причинённом им ущербе, причем, насколько мне известно, не связанном с деятельностью кооператива".

Прокуратура, отмечает он, заняла позицию с обвинительным уклоном, полностью поддерживая следственные органы. При этом защита конституционных прав граждан — это одно из приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры. Прокуратура, по словам Бурчакова, обязана пресечь такие нарушения.

Прокуратура, напоминает он, неоднократно нарушила свой собственный ведомственный нормативный акт о порядке рассмотрения жалоб — Инструкцию о порядке рассмотрения обращений и приёма граждан в органах прокуратуры Российской Федерации. Первая жалоба была отправлена в декабре прошлого года (см. скан документа). Она была принята к рассмотрению, но ответа на неё не последовало.

В марте 2023 года была направлена повторная жалоба, которая также была принята к рассмотрению, о чём К. В. Бурчаков получил письмо как из Генеральной прокуратуры, так и из Прокуратуры г. Санкт-Петербурга.

Однако ответ на жалобу пришёл из… ГУ МВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, причём за подписью следователя, на которого жаловались: сама же следователь Е. А. Сапетова пишет (см. скан), что в её собственных действиях нарушений не выявлено.

В мае Константин Викторович направил новую жалобу генеральному прокурору.

Она также принята к рассмотрению и в Генеральной прокуратуре и в Прокуратуре г. Санкт-Петербурга, о чём имеются соответствующие письма.

Ответ на неё наша редакция ждёт вместе с Константином Бурчаковым и, учитывая общественную значимость защиты прав граждан, обязательно опубликует.