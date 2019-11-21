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Автор Татьяна Питерякова

Необычный проект! Внешне непримечательный, внутри - шикарный

Недвижимость

В Южной Австралии расположено невзрачное сооружение серого цвета, напоминающее небольшую военную базу из бетона. Однако если попасть внутрь, то окажется, что это апартаменты высшего класса, созданные разве что для успешного бизнесмена.

Необычный проект! Внешне непримечательный, внутри - шикарный. 404732.jpeg

Сооружения рядом с домом

Необычный проект! Внешне непримечательный, внутри - шикарный. 404733.jpeg

Если подойти поближе, то можно увидеть здания, расположенные рядом с домом. Одно из них — бассейн приличных размеров, неподалеку от которого раскинулся теннисный корт с травяным покрытием.

Необычный проект! Внешне непримечательный, внутри - шикарный. 404736.jpeg

Рядом с бассейном расположено небольшое строение, в котором есть столик и стулья для отдыха. Здесь можно расположиться после купания.

Гостиная

Необычный проект! Внешне непримечательный, внутри - шикарный. 404731.jpeg

Попадая внутрь, можно поразиться убранству и красоте помещений столь неприглядного строения. В нем есть просторная гостиная с одной стеклянной стеной, через которую можно любоваться на природу.

Мебель здесь довольно необычна — кресла и диван имеют причудливые формы, а у журнального столика нет ножек, да и вообще он выглядит не так, как многие стандартные его "собратья". Оригинальный декор, камин — все способствует необычности и уюту.

Спальни

Необычный проект! Внешне непримечательный, внутри - шикарный. 404735.jpeg

Все пять спален комнаты отделаны современными материалами. Они выполнены в светлых тонах. Каждая комната имеет свою изюминку. Где-то это цветы во всю стену, где-то — зеркально-бирюзовый угол.

Санузел

Необычный проект! Внешне непримечательный, внутри - шикарный. 404734.jpeg

В доме есть санузел со всеми необходимыми предметами для проведения водных процедур — два умывальника со шкафами, большая ванна. Здесь преобладают бирюзовые и светлые тона.

Столовая

Необычный проект! Внешне непримечательный, внутри - шикарный. 404737.jpeg

Столовая тоже просторная. В нее легко вместятся не только хозяева, но и их гости. Здесь стоят причудливые аксессуары в виде огромных кувшинов и ваз. Интересно и освещение — множество ламп нависает прямо над столом. Он длинный, вокруг него расположены кресла. Зона столовой совмещена с гостиной.

Дополнительная столовая

В помещении есть и дополнительная столовая зона с небольшим круглым столиком и креслами интересной формы. Она отгорожена небольшим стеллажом от стола для приготовления пищи и кухонной техники. Здесь преобладают темно-серые и металлические тона, но встречаются и более светлые.

В целом помещение выглядит необычно и оригинально. Комнаты в нем довольно просторные, в них находится оригинальная мебель. Все помещения отделаны современными материалами. В комнатах преобладают светлые и серые тона. В таком просторном строении есть место и для хозяев, и для гостей. Недавно оно было выставлено на продажу за 4,25 миллиона долларов. Столь высокая цена объясняется применением современных материалов и хорошим расположением дома.

Фото: fb.ru

Темы дом дизайн интерьер архитектура недвижимость необычный дом
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Необычный проект! Внешне непримечательный, внутри - шикарный
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