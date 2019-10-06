Мифы о недвижимости в Болгарии

Не знаю людей, кто бы хоть раз не задумывался о покупке недвижимости на морском побережье. Популярностью среди наших туристов пользуется Болгария. Там прекрасные пляжи, климат и приятное море. Но, как и всегда, вокруг приобретения квартиры в солнечной Болгарии сложилось несколько мифов, развеять которые мы бы хотели в этой статье.

Например, существует распространенный миф о том, что покупка недвижимости гарантирует вам Болгарское гражданство. Это абсолютно неверно. При приобретении жилой площади вы можете получить лишь мультивизу на срок в 1 год, при этом в каждом полугодии вы можете находиться в стране до 90 дней. Такая система существует и в других странах Европы. Чтобы получить визу, необходимо пойти в визовый центр со следующими документами: паспорт, медицинская страховка, фото, свидетельство о собственности и отчет об оплате налогов. Нюанс заключается в том, что свидетельство о собственности выдается лишь после постройки дома. Если вы приобрели недвижимость в недостроенном объекте, может даже и заплатили полностью всю сумму, свидетельства вы не получите. А предварительный договор не является основополагающим для того, чтобы получить визу.

Но ведь есть и случаи, когда люди хотели бы остаться больше, чем на 90 дней. Такое желание можно осуществить лишь при подаче документов на приобретение вида на жительство. Самое распространенное основание для получения такого статуса — это выход на пенсию. То есть российский пенсионер может легко получить вид на жительство в Болгарии, при условии того, что имеется собственность на территории государства. Документов, конечно, понадобится намного больше! При успешном оформлении необходимо еще в течение 5 лет продлевать, а там и до постоянной регистрации не далеко.

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Но многие до сих пор не верят даже в то, что можно в принципе купить недвижимость за границей. Нельзя, говорят, купить квартиру в Болгарии иностранному гражданину. Конечно, это бред. Скорее походит на очередное оправдание неуверенности. Процедура покупки недвижимости довольно проста. Вам нужны паспорт и ваши деньги. Единственное, это только для квартир актуально. Дом в сельской местности оформляется только на юридическое лицо, по законодательству Евросоюза. То есть вы должны стать учредителем болгарской фирмы. Все это должен зафиксировать болгарский юрист, в среднем процедура обходится в 400 евро. Вы спросите, а чем должна заниматься эта фирма? По законодательству Болгарии, вы можете вести коммерческую деятельность, тем более, идей по использованию земли в этой стране довольно много. Но также существует возможность не заниматься никакой коммерцией. В налоговом отчете вы просто каждый год будете проставлять нули, что является распространенной практикой.

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Фото: visokaya7. ru