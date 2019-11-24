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Автор Татьяна Питерякова

Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный

Недвижимость

Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. Особняк реконструировали, в результате чего был снесен его купол. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.

Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный. 404738.jpeg

О прислуге и фасаде дома

Особняк и окружающую его территорию, занимающую более 3 Га, Наина содержит на свою пенсию (около 200 тысяч рублей). Возраст женщины почти не отразился на ее здоровье — она бодра и весела, однако самостоятельно приглядывать за большим хозяйством ей было бы не под силу.

В этом Наине помогают завхоз, садовник, охранники и три домработницы. Территория гораздо больше самого дома, на ее территории растут деревья. Фасад особняка оформлен в цвете беж и разбавлен белыми колоннами вдоль всего строения, а также красивым балконом в его центре, под которым располагается парадная дверь. В доме отсутствует кухарка, однако Наина сама хорошо справляется с ее обязанностью.

Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный. 404739.jpeg

Помещения и интерьер

Просторная кухня в доме оформлена в светлых тонах. Здесь бело-бежевый гарнитур хорошо сочетается с белыми обоями, столом и стульями. Местный интерьер можно охарактеризовать словосочетанием "уютная роскошь". Здесь царят четко проработанная цветовая гамма и сочетание спокойных оттенков. Преобладают белые, голубые, пшеничные тона.

В доме уместно расположились антикварная мебель и роскошные аксессуары. Гостиная или приемная навевают атмосферу прошлых веков. Столешницы украшены рельефной резьбой, элементы мебели — позолотой. Мебель в основном светлых оттенков, но встречается и голубая. Во всех комнатах расположены рукописные картины в широких рамах. Столы, стулья и шкафы в основном изготовлены из дерева, что делает обстановку особенно уютной. Большие окна особняка выделяются на общем фоне.

По всему особняку расставлены рамочки с семейными фотографиями. Наина любит вспоминать о былых временах. Конечно, ей в наследство остались внушительные хоромы. Однако они не смогут заменить ту пустоту, которая осталась после потери дорогого человека.

Наина Ельцина живет одна в своем огромном особняке. Внутри и снаружи он оформлен в светлых тонах. Его убранство не вычурное, в то же время комфортное и приятное. Прислуга занимается уходом за домом, а Наина с удовольствием стряпает на кухне. И всякий раз повторяет, что никакая роскошь и богатое убранство не заменят родного человека, которого нет рядом.

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