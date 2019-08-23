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Автор Владан Джурич

Можно ли не пускать в квартиру сотрудников управляющей компании?

Недвижимость print

Сотрудники управляющей компании имеют определенный список полномочий, позволяющий им входить в помещения жильцов. Как правило, цель визитов — проверка состояния жилых площадей. Также сотрудники УК навещают жильцов для проверки законности перепланировки.

Эксперты привели пример молодой семьи в Московской области. Была реализована перепланировка жилой площади, но представители ЖКХ такие изменения не одобрили. Тогда было принято решение обратиться в городской суд в результате чего оказалось, что УК действовали в своих интересах. Однако, областной суд решение не признал верным. Так дело дошло до Верховного суда.

Суть в том, что первоначально представителей управляющей компании жильцы не впустили в квартиру. Согласно документам дела Красногорского суда, сотрудники УК потребовали документы о законности совершения перепланировки площади. Однако, реакции от жильцов не последовало.

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После этого представители управляющей компании составили письмо с требованием показать коммуникационные сети квартиры. Стоит помнить, что перепланировка жилой площади не должна нарушать коммуникации соседей и собственного объекта имущества.

Однако, даже после второго письма реакции жильцов снова не было. Сотрудники УК составили исковое заявление и подали его в городской суд. Иск был удовлетворен. Супруги должны были по требованию суда показать коммуникации квартиры и выплатить компенсацию в размере 6 тысяч рублей.

Позже молодая семья обжаловала решение в областном суде. По мнению судебных органов, управляющая компания действовала не по закону. В итоге было принято решение отменить иск от представителей УК.

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В конце концов сотрудники управляющей компании обратились в Верховный суд. При обжаловании дело анализируется на основе Жилищного кодекса. Таким образом, супругам было отказано иске, а решение было принято в пользу УК.

В статье 30 Жилищного кодекса собственники помещения должны заботиться о состоянии имущества. Перепланировка жилой площади должна быть согласована с представителями ЖКХ и одобрена управляющей компанией.

Областной и городской суды не сошлись во мнениях, поскольку посчитали действия представителей УК неправомерными. Если жалобы от соседей не поступают, а санитарных устройств в комнате нет, значит, сотрудники УК не имеют права заходить на территорию площади. Стоит помнить, что цель визита представителей ЖКХ — предотвращение технических аварий.

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Верховный суд признал решение областного суда неверным, поскольку Жилищный Кодекс обязывает владельцев согласовывать время с представителями УК для визита с целью визуального осмотра коммуникаций. Таким образом, представители УК могут навещать собственников жилья только в заранее обговоренное время. При этом требовать зайти в квартиру сотрудники УК могут не больше 1 раза в течение 90 дней.

Также собственники должны впускать коммунальные службы и представителей государственных органов с целью проверки оборудования в помещении. При этом такие требования обязательны для всех собственников жилья.

На основе визуального осмотра и проверки состояния жилых площадей, представители УК принимают решение о ремонтных работах. В областном суде посчитали, что доступ управляющей компании возможен только в случае жалоб или технический аварий, однако, это не так.

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Фото: dogruhaber.com.tr

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Темы полномочия недвижимость управляющая компания
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