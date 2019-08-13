Что будет за долги по ЖКХ

Задолженности по квартирным счетам - это частый случай в нашей стране. На сегодняшний день в России почти тридцать тысяч квартиросъемщиков задолжали государству суммарно около двух миллиардов рублей. Большая часть долгов приходится на счета за электроэнергию. Что бывает с теми, кто не платит по счетам?

Чем грозят долги за коммунальные услуги?

Если задолженность составляет один месяц, то наказанием должнику будут штрафные пени с суммы долга. Размер штрафа зависит от размера установленной ставки Центробанка на день задолженности. Во второй и третий месяц просрочки пени составляют одну трехсотую часть от ставки Центрального банка, с четвертого месяца - одну сто тридцатую часть. С 17 июня 2019 года ставка ЦБ составляет 7,5%.

Если задолженность составляет более трех месяцев, могут применяться более серьезные меры - например, временное отключение услуг. При этом должника обязаны уведомить об отключении сначала письменно, а потом лично. Временное отключение услуг длится до полной уплаты долга. Коммунальщики имеют права лишить должника электричества, газа, горячей воды, но не отопления или воды вообще.

Важно! Квартиросъемщик может подать заявление о реструктуризации долга в управляющую компанию, которое позволит ему распределить имеющийся долг по месяцам в установленный срок - чаще всего дается полгода. В заявлении нужно указать уважительную причину - увольнение, болезнь и т. п.

Что еще может последовать за неуплатой долгов по жилищным счетам?

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Суд

Если должник не внял предупреждениям и отключениям, то управляющая компания вправе взыскать с него долг через суд. В этом случае сумма задолженности удерживается из зарплаты, пенсии или социального пособия для инвалидов, но не может превышать половины месячного дохода должника.

Арест и изъятие имущества

Имущество, а также счета или ценными бумаги могут быть арестованы, а затем и вовсе изъяты и проданы для погашения долга на торгах.

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Выселение

Если долг не выплачивается в течение полугода без уважительной причины, в том числе и после решения суда, управляющая компания может подать иск на выселение из квартиры. Перед этим коммунальные службы обязаны сообщить владельцу жилья о своем решении. Если суд примет решение не в пользу квартиросъемщика, то он должен в течении недели освободить жилплощадь. Если квартира не приватизирована, то должнику предоставляется другое жилье по договору социального найма. Если же квартира приватизирована, то выселить его не могут, если только у него нет никакого другого жилья.

Долг также могут взыскать с родственников, которые проживают вместе с собственником или нанимателем жилплощади. Также лицам, имеющим задолженности по квартплате, запрещено покидать пределы страны.

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Фото: bratsk.org