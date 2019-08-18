Нужно ли оплачивать долг за капремонт?

Нередко управляющие компании или иные организации начинают спустя долгое время отправлять жильцам счета за выполнение капитального ремонта. Эксперты разобрали реальный случай, где впервые спустя 3 года начали приносить квитанции для оплаты капитального ремонта.

При этом жильцы не знали ни сумму платежа, ни срок и не имели никаких реквизитов. Образовавшаяся задолженность переросла в целую проблему, после чего жильцы начали обвинять Фонд капитального ремонта.

Дополнительно к делу было сказано, что основные жильцы — это пенсионеры, не имеющие возможности "бегать по инстанциям".

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Специалисты в области юриспруденции утверждают, что отсутствие платежного документа не освобождает жильцов от оплаты за выполненные услуги. Капитальный ремонт — это обязательные платежи. Если счет приходит позже положенного времени, то на него накладываются пени — штрафы за просроченные сроки оплаты за услуги Фонда капитального ремонта.

Проверить задолженности можно при помощи запроса в Фонд. Сделать это можно через портал Госуслуг. При этом согласно законодательству РФ, уполномоченные лица могут взыскать задолженность в течение трех лет. Точно такое же правило распространяется на пени.

Если жильцы не согласны с выставленными счетами, то обжаловать дело можно в судебном порядке. Таким образом, граждане могут добиться только понижения размеров пени. Однако, снижение задолженности встречается в редких случаях. Для их получения необходимы веские причины.

Другие эксперты также считают, что отсутствие поступлений квитанций за оплату капитального ремонта — это неуважительная причина для отказа от оплаты за выполненные услуги Фонда. Несмотря на любые недовольства, ответственность за уплату лежит на собственниках квартиры.

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Если не погасить образовавшуюся задолженность, то сумма неустойки будет только расти. Суды также больше находятся на стороне инстанций, поскольку предполагается самостоятельное разбирательство в запрашивании сведений. Таким образом, позднее получение квитанций об оплате — отчасти вина жильцов, не интересующихся проведением процедур капитального ремонта.

Предполагается, что жильцы будут сами узнавать о задолженностях. Это можно сделать простым телефонным звонком в Фонд капитального ремонта. Решать вопросы по погашению можно также через собирание жильцов, позволяющее информировать собственников о платежах.

Юристы подчеркивают, что программа капитального ремонта — это вид коммунальных услуг, где часть средств за выполненные услуги оплачивают жильцы. При этом выделяется доля отчислений, считающаяся обязательной для оплаты.

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Стоит помнить, что программа капитального ремонта может отличаться для каждого дома или района. Таким образом, жильцам нужно уточнять всю информацию по телефону горячей линии Фонда.

Эксперты также отмечают, что отчисления по капитальному ремонту ложатся только на собственников квартир. Если зафиксирован факт перехода прав собственности, то уже новый владелец будет обязан оплатить задолженность по капитальному ремонту.

Управляющая компания тоже может не иметь отношения к Фонду капитального ремонта. У каждой УК свои прописанные обязанности перед жильцами и другими инстанциями. Таким образом, у управляющей компании может не быть обязанности по направлению квитанций из Фонда капитального ремонта жильцам.

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Фото: oliu.ru