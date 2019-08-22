Эскроу-счета. Выгодны ли они на самом деле?

Многие покупатели недвижимости делают выбор в пользу долевого строительства. Это действительно помогает хорошо сэкономить при покупке квартиры. Но вместе с тем следует помнить, что низкая цена жилья в этом случае достигается за счет определенных рисков. Нередки случаи, что застройщик оказывается банкротом или мошенником, и по всей стране на данный момент тысячи людей имеют статус обманутых дольщиков. Защитить покупателей государство надеется с помощью введения эскроу-счетов. Что это такое, и что на практике они дают обычным людям?

Что такое эскроу-счет?

Это понятие уже привычно за рубежом. У нас эскроу-счета введены с 1 июля 2019 года — ими должны пользоваться все застройщики, работающие по договорам долевого строительства. Такие сделки являются трехсторонними, и подразумевают не только наличие продавца и покупателя, но и посредника — гаранта безопасности. В этом качестве представлены банки. Банки при заключении договора хранят средства покупателя на эскроу-счете до тех пор, пока все обязательства продавца не будут исполнены в полной мере. Для разблокирования средств продавец должен предоставить банку пакет разрешительных документов, подписанных покупателем. Также эскроу-счета подразумевают страхование доверенных банку средств. Закрыть счет можно лишь при участии всех трех сторон договора, что обеспечивает защиту как покупателю, так и продавцу. Таким образом, застройщики больше не используют деньги покупателей для возведения жилых комплексов, а берут на это кредиты.

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Что значит для покупателей введение эскроу-счетов?

Несмотря на то, что на первый взгляд данная инициатива выглядит со всех сторон выгодной для тех, кто планирует приобретение недвижимости, введение эскроу-счетов вызвало немало слухов и опасений. Насколько они справедливы?

Главный минус эскроу-счетов для застройщиков, а следовательно, и для покупателей — в том, что теперь строиться на деньги дольщиков уже невозможно. Для строительства привлекаются кредитные средства, а это означает, что застройщикам придется переплачивать за это проценты. Естественно, это не может не отразиться на стоимости жилья. Именно поэтому эксперты обещают повышение цен на квартиры с введением практики использования эскроу-счетов.

Еще один спорный момент — это решение о том, насколько точно выполнены обязательства перед покупателем. Здесь может возникнуть множество проблем: даже если переданы ключи, это еще не значит, что покупатель удовлетворен сделкой. Кто будет принимать решение о готовности жилья и его соответствия первоначальному договору? Банковские служащие не имеют нужной компетенции для этого.

И конечно, даже многие профессиональные эксперты соглашаются с тем, что лучше не ввязываться в любую новую практику, пока не будут отработаны все механизмы на деле.

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Фото: us86.ru