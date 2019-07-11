8 случаев, когда без юриста по недвижимости не обойтись

Заполнение документов, связанных со сделками с недвижимостью - это всегда ответственный момент. В зависимости от сложности и характера дела, можно воспользоваться помощью юридической компании. Для некоторых людей юридическая помощь иногда бывает достаточной в виде простых консультаций, а для кого-то требуется нанять полноценного юриста для решения всех проблем.



Недвижимость. Советы эксперта

Чаще всего юридическая помощь требуется в случаях судимости или во время разделения квадратных метров с детьми.

Первая, наиболее распространенный случай, где необходима помощь юриста - это все дела, связанные с детьми. Если они являются собственниками или потенциальными наследниками на квартиру, то здесь точно нужна помощь специалиста. Оспаривать дела, где замешаны дети придется в суде. При этом стоит помнить о согласии законных представителей.

В первую очередь специалисты рекомендуют узнать, упоминается ли материнский капитал, который фигурирует в покупке недвижимости. Отсюда можно узнать долю ребенка на квартиру.

Второй уникальный случай - это жильцы, прописанные в квартире ради «галочки». Обычно такие граждане не появляются, но могут доставить много неудобств во время заключения сделки на покупку недвижимости. Обычно такое встречается только на вторичном рынке. Тогда рекомендуется доверить дело юристу, чтобы проверить подлинность документов на недвижимость.

Третий распространенный случай - это наследственные вопросы. Чаще всего при покупке квартиры через какое-то время приходят давние родственники и обвиняют собственника в нарушении прав. Тогда дело приходится обжаловать в судебном порядке. Эксперты рекомендуют нанять юриста, который сможет проверить данные унаследованных квартир.

Стоит помнить, что родственники, не успевшие вступить в наследство после 6 месяцев со дня смерти наследодателя считаются незаинтересованными в приобретении недвижимости. Тогда дело оспаривается в суде и такие сделки можно признать недействительными.

Четвертый случай - это банкротство продавца. Если прошлый собственник объявлен банкротом спустя три года, то должнику придется расплачиваться имуществом. Для того, чтобы включить денежные средства продавца, нужно обращаться в суд.

Пятый случай связан с долевой собственностью. При покупке доли недвижимости стоит помнить о всех правилах. Потенциальному продавцу нужно получить письменный отказ других наследников или предложить выкупить оставшуюся часть квартиры. Только в таком случае можно избежать появления незваных совладельцев.

Шестой случай - это все сделки, связанные с недвижимостью за границей. Сначала нужно учитывать достоверность и юридическую чистоту застройщика. Затем, опираясь на заграничное законодательство, нужно учесть все правила во время покупки недвижимости. К юристу рекомендуется обратиться, чтобы корректно оценить стоимость земли или квартиры.

Седьмой случай завязан на долевом строительстве. Доверить дело специалисту рекомендуется на каждом этапе: выбор застройщика, проверка документов и заключение договора.

Последний восьмой случай связан с судебными разбирательствами. Самый распространенный вопрос - это доказательства законности сделки купли-продажи или договоров об аренде жилплощади.

Фото: vsg-nedvizhimost.ru

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