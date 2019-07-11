Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Недвижимость
Проекты Аналитика Интервью Мнение
Автор Владан Джурич

8 случаев, когда без юриста по недвижимости не обойтись

Недвижимость print

Заполнение документов, связанных со сделками с недвижимостью - это всегда ответственный момент. В зависимости от сложности и характера дела, можно воспользоваться помощью юридической компании. Для некоторых людей юридическая помощь иногда бывает достаточной в виде простых консультаций, а для кого-то требуется нанять полноценного юриста для решения всех проблем.


Недвижимость. Советы эксперта

Чаще всего юридическая помощь требуется в случаях судимости или во время разделения квадратных метров с детьми.

Первая, наиболее распространенный случай, где необходима помощь юриста - это все дела, связанные с детьми. Если они являются собственниками или потенциальными наследниками на квартиру, то здесь точно нужна помощь специалиста. Оспаривать дела, где замешаны дети придется в суде. При этом стоит помнить о согласии законных представителей.

В первую очередь специалисты рекомендуют узнать, упоминается ли материнский капитал, который фигурирует в покупке недвижимости. Отсюда можно узнать долю ребенка на квартиру.

Второй уникальный случай - это жильцы, прописанные в квартире ради «галочки». Обычно такие граждане не появляются, но могут доставить много неудобств во время заключения сделки на покупку недвижимости. Обычно такое встречается только на вторичном рынке. Тогда рекомендуется доверить дело юристу, чтобы проверить подлинность документов на недвижимость.

Третий распространенный случай - это наследственные вопросы. Чаще всего при покупке квартиры через какое-то время приходят давние родственники и обвиняют собственника в нарушении прав. Тогда дело приходится обжаловать в судебном порядке. Эксперты рекомендуют нанять юриста, который сможет проверить данные унаследованных квартир.

Стоит помнить, что родственники, не успевшие вступить в наследство после 6 месяцев со дня смерти наследодателя считаются незаинтересованными в приобретении недвижимости. Тогда дело оспаривается в суде и такие сделки можно признать недействительными.

Четвертый случай - это банкротство продавца. Если прошлый собственник объявлен банкротом спустя три года, то должнику придется расплачиваться имуществом. Для того, чтобы включить денежные средства продавца, нужно обращаться в суд.

Пятый случай связан с долевой собственностью. При покупке доли недвижимости стоит помнить о всех правилах. Потенциальному продавцу нужно получить письменный отказ других наследников или предложить выкупить оставшуюся часть квартиры. Только в таком случае можно избежать появления незваных совладельцев.

Шестой случай - это все сделки, связанные с недвижимостью за границей. Сначала нужно учитывать достоверность и юридическую чистоту застройщика. Затем, опираясь на заграничное законодательство, нужно учесть все правила во время покупки недвижимости. К юристу рекомендуется обратиться, чтобы корректно оценить стоимость земли или квартиры.

Седьмой случай завязан на долевом строительстве. Доверить дело специалисту рекомендуется на каждом этапе: выбор застройщика, проверка документов и заключение договора.

Последний восьмой случай связан с судебными разбирательствами. Самый распространенный вопрос - это доказательства законности сделки купли-продажи или договоров об аренде жилплощади.

Фото: vsg-nedvizhimost.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Куда пожаловаться, если соседи незаконно сдают жилье?

Понятие "квартплата" и все, что нужно о ней знать

Официально закончился бум цен на жилье в Швеции.

Эмма Стоун выставляет на продажу семейный дом в Беверли-Хиллз

 

 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Обсудить
Актуальная аналитика
Недвижимость
8 случаев, когда без юриста по недвижимости не обойтись
Здоровье и профилактика
Причины бессонницы и их решение
Здоровье и профилактика
Настоящий дар природы: трава от полусотни недугов
Новости Все >
Россияне получили право подавать коллективные иски к управляющим компаниям﻿﻿﻿
Huawei хочет устанавливать процессоры "Эльбрус" в свои устройства
Футболист "Урала" продолжит карьеру в Швейцарии
У депутата с официальным заработком в три копейки нашли скрытые доходы
Березовую рощу высадят на Болотной площади этим летом﻿
На севере Москвы эвакуируют жителей многоэтажки из-за взрыва
Роскомнадзор: почти треть клиентов жалуются на связь у Билайна и МТС
Овечкин признан лучшим хоккеистом года по версии ESPN
Иран опроверг причастность к попытке захвата британского танкера
Российский бизнесмен продал поместье Трампа за $108 млн﻿
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Общество
Украинцы массово правят свои паспорта - ФСБ

Крымский пограничники фиксируют массовое несоответствие паспортов украинцев при въезде на территорию полуострова.

Украинцы массово правят свои паспорта - ФСБ
Зачем Габуния оскорбил Путина и Россию
Политика. Новости и аналитика
Зачем Габуния оскорбил Путина и Россию
Новости Украины
На саммите ЕС-Украина было стыдно обеим сторонам
Здоровье и профилактика
Настоящий дар природы: трава от полусотни недугов
Политика. Новости и аналитика
Зачем Габуния оскорбил Путина и Россию

Вот вы все ругаетесь, а Габунии надо сказать спасибо - его фамилия может быть увековечена и навсегда войти в состав развивающейся русской разговорной речи

Зачем Габуния оскорбил Путина и Россию
Юрист: Габунию надо наказывать в частном порядке по УК РФ
Новости Грузии
Юрист: Габунию надо наказывать в частном порядке по УК РФ
Новости Грузии
Грузинский медиаменеджер готов мочиться в напитки, экспортируемые в РФ
Религия
Священник РПЦ: женщины "слабее умом, чем мужчины"
Политика. Новости и аналитика
Самый богатый депутат РФ рассказал, что ездит на электричке

Самый богатый депутат в России Павел Антов рассказал, что не имеет личного водителя и не нуждается в личном самолете.

Самый богатый депутат РФ рассказал, что ездит на электричке
"Ведомости": грузчики "Шереметьева" получают зарплату в 200 тыс рублей
Новости Москвы сегодня
"Ведомости": грузчики "Шереметьева" получают зарплату в 200 тыс рублей
Власть
Граждане региона: России грозит идеологический сепаратизм
Культура
"Ласковый май" прекратит выступать в Грузии из-за оскорблений Путина
Любовь Степушова Стальные нервы Мадуро вынудили Гуайдо на переговоры Любовь Степушова Рустем Сафронов Трамп посоветовал недовольным мигрантам уехать из США Рустем Сафронов Инна Новикова Инна Новикова: власти Грузии не будут извиняться Инна Новикова
Комментарии
Вслед за "Вояджером-1" NASA отключит главные двигатели и "Вояджера-2"
Историк: забвением Прохоровки немцы тешат самолюбие
Историк: забвением Прохоровки немцы тешат самолюбие
Историк: забвением Прохоровки немцы тешат самолюбие
Историк: забвением Прохоровки немцы тешат самолюбие
Украинские СМИ обвинили Порошенко в "газовом ограблении" Украины
Болтон провел "великолепную дискуссию" с секретарем Совбеза Украины
В команде Зеленского предложили переименовать русский язык
В команде Зеленского предложили переименовать русский язык
Грибаускайте: Литва должна стать "переносчиком" западных ценностей
Болтон провел "великолепную дискуссию" с секретарем Совбеза Украины
Парубий предложил давать тюремный срок за непризнание Крыма украинским
Украинские СМИ обвинили Порошенко в "газовом ограблении" Украины
Украинские СМИ обвинили Порошенко в "газовом ограблении" Украины
Украинские СМИ обвинили Порошенко в "газовом ограблении" Украины
В команде Зеленского предложили переименовать русский язык
Польское СМИ: Лукашенко целенаправленно "русифицировал" Белоруссию
"Всех обокрал!": Порошенко выгнали с предвыборного митинга в Закарпатье
Историк: забвением Прохоровки немцы тешат самолюбие
Помощника полпреда президента России арестовали за госизмену
Грибаускайте: Литва должна стать "переносчиком" западных ценностей
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ