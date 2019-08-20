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Автор Марина Пархоменко

В каких регионах России можно купить самое дешевое жилье

Недвижимость print

Специалисты изучили наиболее дешевое жилье на рынке недвижимости нашей страны, которое можно приобрести даже в обмен на машину. В десятку самых доступных вариантов вошла отдельная жилплощадь разных регионов России.

От 130 до 180 тысяч

Риелторы нашли самое недорогое жилье в деревушке Ивантеево Валдайского района Новгородской области. Квартирка выставлена на продажу по цене 130 тысяч рублей. Она находится на четвертом этаже панельной пятиэтажной "хрущевки". Габариты отдельной жилплощади — 27 кв. м. В райцентр отсюда можно добраться рейсовым автобусом. В инфраструктуру Ивантеево входят: школа, детсад, торговые точки, отделение Сбербанка. И все это в живописной местности возле озера и лесного массива. Такое жилье по карману многим россиянам. Эту недвижимость можно рассматривать и как дачный вариант. Единственный минус — квартира находится в запущенном состоянии и требует существенного ремонта.

На пять тысяч рублей больше просят за 40 квадратных метров в поселке Подозерский Комсомольского района Ивановской области. Однокомнатная квартира отличается необычной планировкой — ванная расположилась на территории кухни. В этом помещении есть все необходимое для жизни — вода, центральное отопление, электричество, газ.

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Отдельную жилплощадь в поселке Техникумовский Глазуновского района Орловской области продавали за 150 тысяч рублей. В этой 30-метровой квартирке предусмотрены только частичные удобства — санузел на улице, вода в системе только холодная, а газ баллонный. К плюсам можно отнести крупногабаритную кухню и хорошее состояние жилья.

160 тысяч рублей просили за 30 квадратных метров на втором этаже двухэтажки в селе Горохово Юргамышского района Курганской области.

В поселке Скалистый Троицкого района Челябинской области можно было приобрести за 170 тысяч рублей целую "двушку" с габаритами 45 кв. м., но без удобств. На этой отдельной жилплощади нет водопровода и канализации. Владелец старался привлечь внимание покупателей живописными окрестностями с речушкой Уй, где можно рыбачить, охотиться, собирать грибы. Он даже был согласен обменять квартирку на машину.

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От 180 до 200 тысяч

В поселке Садовый Переволоцкого района Оренбургской области была выставлена на продажу "однушка" с габаритами 28 кв. м. за 179 900 рублей. Судя по всему, это жилье не оборудовано канализацией, так как в объявлении было сказано "слив местный". Газ в дом проведен, но необходим хороший ремонт.

Все в той же Челябинской области, в Верхнем Уфалее, предлагали "двушку" за 180 тысяч рублей, площадью 36 кв. м. Она расположена в двухэтажке с печным обогревом. Неподалеку от Верхнего Уфалея, в Кизильском районе, по той же цене предлагали отдельную жилплощадь попросторнее — в 60 кв. м., но без горячей воды. Правда, имеется земельный участок возле дома.

В Курганской области выставили на продажу двухкомнатную квартирку по такой же цене. Отдельная жилплощадь с габаритами 39 кв. м. расположена в кирпичном здании в деревне Зубаревка Звериноголовского района. К положительным моментам относится наличие участка земли, скважины возле дома, бани (нуждается в ремонте), хозяйственных построек.

Из бюджетных вариантов жилья самый дорогой вариант предлагали в бараке — за 200 тысяч рублей. Речь идет о квартирке с габаритами 32 кв. м. в городке Прокопьевске Кемеровской области. Кстати, это жилье с печным отоплением, которое необходимо починить. В квартирке имеется ванная, санузел и водопровод, но сантехника в плохом состоянии.

Специалисты считают, что в большей части недвижимости, которую оценивают в сумму до 200 тысяч рублей, отсутствуют простейшие удобства.

Такое жилье привлекает внимание покупателей с минимумом средств, нуждающихся хоть в каком-нибудь пристанище, либо тех, кто собирается использовать такую жилплощадь как дачу. В таком случае обращают внимание на местность, где расположен объект.

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Фото превью: arhiv.kp.kz 

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Темы россия дешевое жилье
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