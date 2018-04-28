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Автор Редакция рубрики "Политика"

Спасти от смерти: Россия может остаться без морской авиации

Политика » Силовые структуры

Американское издание The National Interest часто публикует материалы о состоянии российских вооруженных сил. Часто в сравнении с армией США. В частности, на днях в одной из статей констатировалась чуть ли не "смерть" российской морской авиации.

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Дело все в том, что тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" отправлен на ремонт и в состав ВМФ вернется в 2021 году. В статье американского издания отмечается, что ранее в России говорили о вводе в строй шести авианесущих крейсеров к 2025 году, но работы в этом направлении даже не начинались. Чтобы хоть как-то поправить ситуацию, строительство надо начинать уже сейчас, предлагается в материале The National Interest.

Заголовок про "смерть" российской морской авиации, конечно, выглядит броско. Но насколько он соответствует реалиям? Так ли все плохо? И действительно ли России надо немедленно начинать строить авианосцы — и, не забудем, инфраструктуру для них.

Об этом "Правда.Ру" побеседовала с главным редактором журнала "Арсенал Отечества" Виктором Мураховским.

— Какие реально есть проблемы у морской авиации России?

— Американский автор обращает внимание на палубный компонент морской авиации. С этим действительно проблемы, поскольку "Адмирал Кузнецов" встает в ремонт, и ранее 2021 года он в строй вряд ли вернется. Судя по тем объемам работ, которые озвучивали, радикальных изменений не будет в конструкции, останется и ударно-ракетный комплекс.

У нас нет авианосцев в западном понимании. У нас тяжелый авианесущий крейсер, ударное вооружение которого представляет собой противокорабельные ракеты большой дальности. И помимо этого авиация, конечно, имеется на борту. Но авиационная группа на борту тяжелого авианесущего крейсера существенно меньше, чем принято на американских авианосцах. По сути дела, авианосная группа на такого рода корабле предназначена прежде всего для обеспечения противовоздушной обороны корабельной ударной группы. Предназначение нашего тяжелого авианесущего крейсера и атомного ударного авианосца США существенно различно. Отсюда разница в конструкции и все прочие вещи.

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Когда единственный корабль такого типа встает в ремонт, остается вопрос подготовки пилотов и поддержания уровня таковой. У нас есть наземные комплексы в Крыму, которые позволяют какой-то минимальный уровень подготовки пилотов палубной авиации поддерживать. Но все равно, конечно, в целом им не на чем тренироваться в море, надо это тоже понимать.

Второй компонент морской авиации — береговая авиация. Здесь у нас худо-бедно, но идет ремонт самолетов, которые относятся к классу базовой морской авиации, противолодочной авиации, разведывательной авиации. И все-таки есть такой компонент, как ударная авиация, самолеты которой периодически выполняют задачи весьма далеко от наших берегов, в том числе вблизи побережья стран НАТО, над Атлантикой, к берегам Японии над Тихим океаном летают, вблизи Аляски.

Другое дело, что у нас пока не просматривается проектов самолетов для морской береговой авиации на новой платформе, на базе новых самолетов. У нас пока не создана базовая платформа нового поколения, пока нет перспективных новых платформ, они только на бумаге. Поэтому ремонтируем и модернизируем то, что досталось в наследство от Советского Союза, на этом уровне поддерживаем боеспособность береговой морской авиации.

— Идет ли речь о том, чтобы вводить в строй новые авианесущие крейсеры?

— А где их взять-то? Проектов много на всяких выставках показывают: 70 тысяч тонн водоизмещения, с ядерной энергетической установкой. Но в госпрограмме вооружения пока строительство такого корабля не заложено.

— Мы так и останемся лишь с "Адмиралом Кузнецовым"?

— Так с ним и останемся. Это вообще вопрос весьма проблемный и спорный, нужны ли нам авианосцы. Потому что все-таки надо понимать, что американцы, имея 11 авианосцев, которые являются ключевым элементом авианосных ударных групп, опираются на стратегию заморских операций, на поддержку действий своих вооруженных сил за океанами, которыми они отгорожены по сути дела от основного мира.

Надо ли их копировать? Я думаю, абсолютно не надо. Мы ни разу не видели какого-то успешного применения авианосцев против стран с развитой промышленностью и системой вооружения. Даже против такой страны как КНДР, которая проявила достаточную политическую стойкость, и имела в оснащении лишь единичные образцы ядерного вооружения, американцы сосредосточили три авианосных ударных группы, пытаясь ее запугать, но так и не решились их применить. Потому что понимали, что в случае ответного удара последствия будут катастрофическими, в том числе и для авианосцев.

То есть авианосцы применяются в качестве принуждения к следованию политике США. Насколько они будут эффективны в боевых действиях с обладающими сопоставимым технологическим уровнем вооружений государствами — большой вопрос.

Я как военный специалист подозреваю, что они будут малоэффективны — в лучшем случае. А скорее вообще никак, учитывая современные системы вооружения. К примеру, у Китая есть баллистическая ракета средней дальности, специально создана для поражения авианосных ударных групп. У России есть система "Кинжал", с аэробаллистической гиперзвуковой ракетой, которой противодействовать система ПВО авианосной ударной группы в принципе не может.

Так что в качестве инструмента запугивания, демонстрации своей военной мощи и обеспечения заморских операций авианосцы вполне пригодны. А для войны, на мой взгляд, они не очень подходят.

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Темы авианосец морская авиация Адмирал Кузнецов Виктор Мураховский
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