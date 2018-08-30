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Выборы без конкуренции: почему так происходит

Политика » Выборы

Фонд развития гражданского общества перед единым днем голосования, который в этом году пришелся на 9 сентября, подготовил доклад о грядущих выборах. Эксперты фонда предложили оценивать избирательную кампанию в том числе и с точки зрения "комфортности" для кандидатов в губернаторы. В первую очередь — для таковых от власти.

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Судя по обзору избирательных кампаний, представленному в докладе, ни одна из них не является конкурентной. В этом смысле повторяется история прошлого года. Ключевым для успешного участия в выборах для глав регионов является их назначение временно исполняющими обязанности президентом Владимиром Путиным. Или же разрешение баллотироваться на новый срок, данное главой государства.

В докладе фонда отмечается, что партийные структуры направляют своих кандидатов на выборы формально. Проблема, как полагают в фонде, в отсутствии кадров, способных "убеждать региональные элиты и электораты в предпочтительности альтернативы и проводить эффективные кампании".

Стоит отметить и еще один момент, связанный с политическими партиями и выборами. По мнению председателя правления Фонда развития гражданского общества Константина Костина, "ЛДПР имеет возможность оттеснить КПРФ на третье место в целом ряде регионов, это серьезное региональное переформатирование".

Эксперты ФоРГО отмечают снижение роли в выборах региональных элит и крупного бизнеса, которые активно участвовали в кампаниях 1990-х и начале 2000-х годов. По мнению авторов доклада, они "давно усмирили свои амбиции и лишились прежней субъектности".

"И к тому же ценность губернаторства для всех этих групп резко снизилась. 20 лет назад "свой" глава региона был полезен, а иногда просто необходим, поскольку тогда активно делили собственность. Но переделы давно закончились, а полномочия и возможности губернаторов сократились", — отмечается в докладе.

Как уже отмечалось, в фонде предложили новый критерий оценки кампании — комфортность для кандидата в губернаторы. Кандидаты в главы регионов от власти избираются в некомфортных условиях, если выборам предшествовали, к примеру, коррупционные скандалы, внутриэлитные конфликты или плохие результаты единороссов на недавних выборах.

Самым "некомфортным" в ФоРГО считают положение губернатора Владимирской области Светланы Орловой. Ей приходится противостоять публичной критике со стороны первого номера списка КПРФ на выборах в заксобрание журналиста Максима Шевченко (на выборах губернатора он не был зарегистрирован), а также конфликтует с силовиками.

Кроме того, "некомфортны" нынешние выборы для главы Хакасии Виктора Зимина, у подчиненных которого проблемы с правоохранительными органами.

А вот врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров участвует в выборах в достаточно комфортных условиях — у него хорошее "электоральное наследие" от предшественника Николая Меркушкина.

Еще одним критерием в ФоРГО называют результат на выборах, который складывается из явки избирателей и голосов, полученных кандидатом в губернаторы.

Эксперты фонда полагают, что в максимизации результатов выборов нет никакого смысла, поскольку показатель в 90% голосов сейчас вызовет не восхищение, а недоумение. При этом для глав регионов, которые переизбираются на второй или третий срок, важно получить цифры не ниже предыдущих. Снижение этого показателя может быть истолковано как неодобрение избирателей, ухудшение климата социального самочувствия в регионе. Что, в свою очередь, "стимулирует разнообразные интриги и пересуды насчет перспектив ротации".

"Главная цель выборов — не конкуренция и развлечение. Главная цель — связать источник власти с конкретным кандидатом", — подчеркнул Константин Костин.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

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Темы ФоРГО выборы 9 сентября Константин Костин
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