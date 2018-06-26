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Социологи про "русский феномен": Путин велик и во всем виноват

Политика » Власть

В последнее время, согласно данным опроса, проведенного фондом "Общественное мнение" (ФОМ), 52 процента россиян считают, что в стране плохо соблюдаются права граждан.

Социологи про

Казалось бы, это повестка несистемной оппозиции, которая всего лишь должна донести до электората свое политическое предложение. Но в России гражданские права всегда понимались довольно специфически, с оттенком иерархичности.

Социологи попросили своих собеседников назвать те конституционные права и свободы, которые кажутся им наиболее важными, значимыми. 78 процентов назвали право на бесплатную медицинскую помощь, 62 процента — право на бесплатное образование, 53 процента — право на жилище и его справедливую оплату. Право на труд и его справедливую оплату назвали 48 процентов.

Только на пятом месте (47 процентов) оказались личная свобода и неприкосновенность. У неприкосновенности жилища, справедливого суда, свободы слова куда более низкий рейтинг, а свобода собраний заботит лишь два процента опрошенных.

Речь, как правило, в принципе, идет о том, что проблематична доступность бесплатной медицинской помощи и образования, и о несправедливой оплате труда. Только в этих трех случаях доля тех, кто недоволен соблюдением прав, превышает долю удовлетворенных и довольных.

Налицо вполне отчетливо сформулированный и по большому счету не меняющийся на протяжении многих лет левый политический запрос. Общество требует социальных и экономических гарантий, которые граждане ставят выше "либерального" набора прав и свобод, предполагающих, что человек хочет приватности, защиты частной собственности, возможности иметь свои убеждения и выражать их, участвовать в политической жизни, управлении своим городом или даже страной.

По мнению экспертов, власть прекрасно понимает эту иерархию и пользуется ею уже много лет. Последний опрос ФОМ показывает, что граждане недовольны тем, как им гарантируются медицина, образование и оплата труда.

По данным социологов "Левада-центра", самые частные претензии россиян к Путину и власти касаются несправедливого распределения доходов и социальной проблематики. При этом большая часть жителей страны благодарна за возвращение России статуса великой державы. Основной общественный запрос к властям — это требование преобразований общества.

Впрочем это далеко не все цифры в опросе. Исследователи "Левады" поинтересовались и теми качествами, которые более всего ценят или не ценят россияне в российском лидере. Оказалось, например, что 19 процентам импонируют личные качества президента. По их мнению, главные достоинства Путина в том, что он "решительный, мужественный, твердый, волевой, сильный, спокойный, смелый, четкий, уверенный в себе".

Еще 18 процентов респондентов отмечают как главную заслугу Путина внешнеполитическое положение России: "Он проводит грамотную внешнюю политику, защищает от Запада, вызывает уважение в мире, не позволяет "вытирать ноги", поддерживает армию, обеспечил престиж страны".

При этом 20 процентам "нравится все в главе государства, y него нет недостатков", а еще 33 процента затруднились ответить, что не нравится им в президенте страны. Однако были и ответы про проблемы и недостатки.

К примеру, 15 процентов считают, что "президент не заботится о людях, мало делает для людей, не знает, как живут люди, забыл о простых людях". Но 16 процентов отметили, что происходит это от того, что "президент получает искаженную и недостоверную информацию от своего окружения".

Социологи уже не первый год наблюдают интересный психологический феномен. С одной стороны, хрестоматийное "Путин должен лично ввернуть лампочку в каждом подъезде", а с другой — не делает он это потому, что "царь хороший, но бояре врут".

В общем-то, интересно, что процент так слепо относящихся к государственному патернализму настолько мал даже по опросу "Левады". Это применительно к нашему обществу не "целых", а "всего" 15 и 16 процентов. Что говорит, в общем, не про Путина, а про рост гражданского самосознания и более трезвую оценку роли президента в жизни российского общества.

Кстати, интересно, что оппозиция формата "мы не любим Путина за то, что он не слишком Путин", тоже оказалась малочисленной. По оценкам "Левады", всего десять процентов опрошенных поставили в упрек главе государства, что он "слишком "мягкий" к министрам, находится под властью своего окружения".

Еще меньшее количество, всего семь процентов, обвинили президента в том, что он "не борется с коррупцией". Видимо, послание громкие дела против высокопоставленных чиновников-коррупционеров и общественный резонанс вокруг этих процессов играют свою роль. И общество верит, что это не просто некие "политические акции", а систематическая политика государства.

В общем, в ближайшее время повестка будет явно меняться — таковы реалии общественного запроса.

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Темы опрос ВЦИОМ социология Левада-центр Владимир Путин социологический опрос
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