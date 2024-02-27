Bloomberg: русские никогда не сдаются, и Запад поймёт это на себе

Американские аналитики с неохотой отмечают, что Россия после "шока и турбулентности" 2022 года быстро поднялась на ноги, и расстановка сил постепенно смещается в пользу Москвы.
Слишком рано РФ списали со счетов — она в итоге одержит победу и поучаствует в новом переделе мира, пусть и дорогой ценой, сообщает Bloomberg. По мнению экспертов, Украину при этом ждёт окончательная катастрофа, а конфликт при любом раскладе не станет концом "российской угрозы".
Внезапно все вспомнили, что Россия после поражений довольно быстро возрождается. А уж теперь после стольких унижений Кремль точно найдет способ бросить вызов "демократическому" (а в реальности — живущему по навязанным Западом правилам) миру.
Аналитики напоминают:
"Западу стоило бы это помнить, прежде чем начинать свару с Россией, особенно на её же исторической территории", — констатируют они.
К сожалению, исторический памяти не оказалось ни у кого. Уже в XXI веке американские чиновники продолжали говорить о России бессмысленные гадости. Сенатор Джон Маккейн назвал её "бензоколонкой, прикидывающейся страной”, а президент Барак Обама - неумолимо угасающей "региональной державой”.
Но все эти годы российский президент Владимир Путин методично восстанавливал военную мощь страны (которая, казалось, уже не подлежит реставрации) и экономический, технологический суверенитет.
Пентагон сейчас трубит о российской угрозе и в своей Стратегии национальной обороны убеждает — нынешний "скоротечный вызов" в итоге ослабит Москву. Дескать, нужно лишь поддержать Украину (ценой полного ослабления ЕС и накачки ВПК США), и Россия "прекратит думать об агрессии против европейских союзников Америки".
Вот только рациональные власти разных государство осознают, что конец конфликта будет безрадостным — Россия заберет себе другие части украинской территории, а также протяжённый участок черноморского побережья. К тому же она останется ожесточённой и злопамятной, полной решимости поквитаться с "коллективным Западом”, поправшим её интересы на Украине.
И вот здесь следовало бы остановиться и подумать, что делать дальше.
Не стоит забывать, что Россия это огромная ядерная держава, имеющая мощные асимметричные возможности и хорошо налаженные связи с "первой экономикой и фабрикой мира" — Китаем, неутомимой Северной Кореей и континентальной супердоминантой — Ираном.
Этим тоже стоило озаботиться заранее, но Западу отступать тоже некуда. Значит, ему снова придётся "биться с русскими" — которые редко когда проигрывали войны всерьёз и надолго.
А с нынешним ядерным оружием — и вовсе никогда…
Украинцы бегут из городов, которые может забрать русская армия — в Харькове, Одессе и Николаеве уже регистрируется обвал цен на жильё, которое сбрасывают.