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Олег Володин
Британская методичка: почему оппозиция видит в Навальном* то Гарри Поттера, то Бога

Либеральная оппозиция оказалась не в состоянии выбрать, кто для неё Навальный*

6:25
Политика

После смерти оппозиционера Алексея Навального* многие "лидеры мнений протеста" и его сторонники как по мановению волшебной палочки (простите за каламбур) начали сравнивать его с… Гарри Поттером.

Либеральная оппозиция оказалась не в состоянии выбрать, кто для неё Навальный*
Фото: Midjouney: Экстремист и террорист Алексей Навальный как Гарри Поттер by Midjourney v 4.5 is licensed under Common Creative: свободное использование материала

Впрочем, это "волшебство" прекрасно объясняется полученной ими рекомендацией (проще говоря — спущенной "методичкой" — использовать образ "борца со злом", понятный всем политически активным поколениям (дети, подростки, взрослые граждане либо читали книги Джоан Роулинг, либо смотрели фильмы о Гарри Поттере).

Цель — вызвать эмоциональный всплеск, создать (на понятном аудитории языке) покойному образ "абсолютного добра".

Дело доходит до того, что люди оставляют "в память об умершем" плакаты с текстом (есть фотография СМИ-иноагента SOTA) про "сердце Гарри билось ради всех нас" — вызвавшую у некоторых взрослых журналистов ехидный вопрос "А что, и Гарри Каспаров** тоже всё?".

"Многие сегодня задаются вопросом, откуда у паствы усопшего оппозиционера такая тяга к произведениям британской писательницы. Объяснение очень простое и очень печальное. Дело в том, что это поколение не просто воспиталось на книгах о Гарри Поттере, всё гораздо хуже", — рассуждают авторы популярного Телеграм-канала "Бати читают новости" ("БЧН").

"Дети нулевых и начала десятых часто вообще не читали других книг. В их детстве родители прочитали им Гарри Поттера и показали им Гарри Поттера в кино и в телевизоре. Потом у этих детей были институты, колледжи и училища, которые они закончили с помощью взяток преподавателям и использования заклинания "Скачать реферат", — считают они.

По мнению экспертов, значительная часть этой "протестной" молодежи просто не имеет навыка чтения книг и использования собственного багажа знаний и анализа действительности.

Кроме того, лидеры мнений также активно продвигают образ Поттера. Так, в трансляции беседы двух иностранных агентов звучит "конечно же, (Навальный) Гарри Поттер, замечательный такой умница, герой".

"Мозг им заменила Википедия, жизненный опыт им заменили ленты соцсетей, а привычка обращаться к книжному опыту всё-таки у мозга, хоть и через школу, но развилась. Мозг пытается обратиться внутрь накопленных знаний, в свою библиотеку данных, а там только Гарри Поттер с бузинной палочкой воюет против дементоров", — рассуждают об особенностях (увы!) аудитории авторы "БЧН".

При этом фанаты "поттерианы" отмечают, что "Роулинг заложила кое-что в фундамент самой вселенной. Есть маги. Люди со сверхспособностями. Полученными от рождения. А есть все окружающие "маглы", быдло. Либералы видят себя уникальными и избранными магами, а остальных — быдлом".

Из комментариев:

  • "Ну не может такое большое количество людей на серьёзных щщах отождествлять его (Алексея Навального*) с блёклой копией Гэндальфа из книжки про то, как прикольно быть ведомым. Так не бывает", — звучит  там.
  • "Скажите, а кто-то уже составил петицию на "Чейндж Орг" к Джоан Роулинг, чтобы она написала книгу "Гарри Поттер и Алексей Навальный*"?" — ехидничают уже на канале "Беспощадный пиарщик".

"История с Алексеем Навальным* как Гарри Поттером, с одной стороны, может показаться смешной и достаточно примитивной, но это попытка через хорошо знакомый и строго положительно "размеченный" образ создать позитивную ауру в отношении Навального*. Несмотря на кажущийся неплохой план, история провальна из-за самого Навального и его прошлого. А ещё того, что сторонников у него мало и степень интереса "большого общества" к нему давно снизилась", — заявил Pravda. Ru политолог Андрей Гусий.

Собственно, это не могут не признавать даже западные СМИ — тот же Sky News в первом репортаже о смерти оппозиционера заявил — "сторонники Навального* не являются заметной силой в России".

Впрочем, мы уже наблюдаем сдвиг парадигмы. В частности, авторы проекта "Жизнь насекомых" (специализируется на выкладывании публикаций прозападной оппозиции) публикуют посты либерального сообщества с рефреном "в истории было три человека, которые пожертвовали собой ради общего блага — Иисус Христос, Гарри Поттер и Алексей Навальный*".

"У нас тут внезапная смена парадигмы. Навальный* больше не колдун и даже не Гарри Поттер. Теперь это второе пришествие Христа. Чудо!" — констатирует Alex Parker в своём Телеграм-канале, выкладывая твиты из запрещенной в России соцсети "X" с заявлениями "Он как Иисус умер за наши грехи", "он вернулся в РФ как Христос шел на Голгофу", и т. д.

"Ну, им же сказали - прочитайте хоть одну книгу, кроме "Гарри Поттера", вот они и вспомнили самую известную и популярную в мире книгу - Библию" - смеются комментаторы.

Впрочем, вернёмся к бедному Гарри. Исследователи книг Роулинг напоминают, что настоящую победу над темными силами одержал не Поттер, а его однокурсник Невилл.

"Есть пророчество - главного "чёрта" убьет кто-то из двух мальчиков. Тётя Роулинг в серии фильмов - где всё проще, чем в книге - сделала полноценную эпопею о вспомогательном персонаже как о главном герое. Эпопею об оруженосце при рыцаре. О втором при первом. И показала, насколько может быть интересна история второстепенного персонажа большой, очень большой игры. Настолько, что о нём можно написать семь книг и снять восемь фильмов", - писал еще в 2021 году канал "Русский сыч".

"Просто один парень - Гарри - полукровка. А второй - Невилл - чистокровный волшебник. Это не хорошо и не плохо. И Гарри, и Невиллу в борьбе со змеей достаётся меч Гриффиндора - потому что оба этого более чем заслужили. И оба убивают по змее. Каждый в свой черёд. Но один - просто змею. А второй - ту самую, главную, победную. И здесь - та самая развилка между живым крестражем и тем, кто избран завершить большую игру. Данность, выше которой не прыгнешь", - заключает автор.

К слову - если Вы дочитали материал до конца (пусть даже с помощью нейросети) - поздравляем!

Вы явно умеете читать больше, чем одну (пусть и отличную) книгу.

* Внесён в список террористов и экстремистов.

** Признан иностранным агентом в России.

Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы гарри поттер джоан роулинг
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