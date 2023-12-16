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Александр Приходько

Николай Долуда отметил историческую значимость заявлений президента страны

4:06
Политика

Заместитель председателя комитета Государственной думы по делам национальности Николай Долуда отмечает историческую значимость прозвучавших в ходе прямой линии заявлений президента страны и называет ближайшие задачи комитета по обеспечению межнационального и межконфессионального равновесия как важного условия укрепления суверенитета российского государства.

Николай Долуда отметил историческую значимость заявлений президента страны
Фото: Всероссийское казачье общество

Владимир Путин являет исконную для России демократию

Прошедшая прямая линия и пресс-конференция с Президентом страны в конце каждого года стала привычным явлением для россиян. Ни один народ в мире не имеет такой возможности публично пообщаться с Президентом -максимально открытым, мыслящим, глубоко погруженным во все проблемы внутренней и внешней политики России и обсудить жизненно важные вопросы, которые волнуют жителей дальних сел, хуторов, станиц. И быть услышанным. Знать, что твоя проблема будет решена. В этом принципе — быть первым среди равных, быть тем, кто берет на себя основную заботу и главную ответственность за судьбу страны и соотечественников Владимир Путин продемонстрировал исконную для России демократию, которая корнями уходит в вече как особую форму политического собрания горожан в Киевской Руси и русских княжествах: говорить честно, открыто смотреть в глаза народу и слышать каждого.

Суверенность — условие существования России

В этот раз, 14 декабря 2023 года с народом России разговаривал в прямом эфире не просто Президент, но Верховный Главнокомандующий. Говорил в те минуты, когда на фронтах специальной военной операции решается судьба страны. И потому каждому слову Путина внимали не только те, кто в три смены работает на предприятиях оборонной промышленности, и те, кто плетёт маскировочные сети, делает своими руками свечи, собирает гуманитарную помощь, не только учителя, от которых зависит воспитание патриотов, кому завтра мы доверим судьбу страны, не только спасающие жизнь врачи, фермеры, благодаря которым на наших столах хлеб и все то, что от земли и что обеспечивает нам здоровое существование. В первую очередь пристально слушали Верховного Главнокомандующего воины, которые завтра, а может, через час пойдут штурмовать укрепрайоны противника. И может, кто-то больше не увидит, как взойдет солнце завтра… Но они услышали главное: задачи спецоперации будут выполнены до конца. Победа будет одержана. Главной ценность, за которую отдают жизнь наши воины, — это суверенность страны, право на ее наличное историческое существование и геополитическое лидерство. Главным базовым ресурсом суверенности России Президент обозначил русский, российский народ. И призвал верить в народ. Этот вывод исторический. Прозвучал как задача.

Межнациональное и межконфессиональное равновесие — гарант устойчивости исторической суверенности России

Байден и его европейские сателлиты, убедившись в том, что Россию невозможно победить на полях сражений, постараются разжечь пламя вражды и недоверия между различными народами и этническими группами, проживающими на территории страны. А их, по данным переписи 2021 года, 194. Это большой соблазн взорвать Россию и победить ее изнутри. Поэтому обретают особую актуальность то направление, которым занимается наш комитет по делам национальностей Государственной думы. Найти оптимальные пути, чтобы удержать межнациональное и межконфессиональное равновесие всех проживающих в России народов в условиях эскалации межнациональных и религиозных конфликтов на Ближнем Востоке — между Израилем и Палестиной в секторе Газа — становится первостепенной задачей.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы владимир путин
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Николай Долуда отметил историческую значимость заявлений президента страны
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